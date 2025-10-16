Blanca 6, 7: Lý do bộ đôi tháp căn hộ Sun Group ven biển Vũng Tàu gây sốt thị trường

Theo Savills Hotels, Việt Nam vừa lọt vào nhóm các thị trường nghỉ dưỡng tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, nhờ vào chỉ số doanh thu trên mỗi phòng sẵn có (RevPAR) đã tăng ấn tượng 17% so với cùng kỳ năm trước. Bất động sản nghỉ dưỡng ven biển cũng bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ.

Vũng Tàu trở thành tâm điểm mới của du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam.

Trong bức tranh ấy, Vũng Tàu nổi lên như một điểm sáng khi chuyển mình từ trung tâm du lịch truyền thống Đông Nam Bộ trở thành điểm đến hấp dẫn trong - ngoài nước, nhờ hưởng lợi trực tiếp từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cùng sân bay quốc tế Long Thành. Với lợi thế kết nối vượt trội, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, Vũng Tàu sau khi sáp nhập vào TP.HCM càng trở thành tâm điểm mới của du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam.

Đón đầu xu thế này, Blanca City, dự án do Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển tại Bãi Sau, bãi biển đẹp và sôi động bậc nhất Vũng Tàu, được giới đầu tư ví như “tài sản chiến lược”. Dự án hội tụ ba giá trị cốt lõi: dễ dàng sở hữu, linh hoạt đầu tư và an tâm khai thác, mở ra cơ hội hiện thực hóa cả giá trị nghỉ dưỡng lẫn tiềm năng sinh lời dài hạn.

Dễ dàng sở hữu

Nằm tại trái tim của Vũng Tàu, với 3 phân khu Blanca, Beacon, Casa (thấp tầng) và điểm nhấn công viên nước Sun World 15ha, Blanca City là biểu tượng đô thị biển “all in one – tất cả trong một”, nơi kết hợp hài hòa giữa không gian an cư lý tưởng, trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng và tiềm năng sinh lời cao.

Hệ sinh thái “all in one” Blanca City với công viên nước Sun World Vũng Tàu 15ha.

Mỗi căn hộ tại các tòa tháp Blanca thuộc Blanca City được thiết kế “đo ni đóng giày” đáp ứng tối ưu nhu cầu của nhà đầu tư. Căn hộ studio trẻ trung, năng động, lý tưởng cho cá nhân hoặc cặp đôi hiện đại. Căn hộ 1-2 phòng ngủ ấm cúng, tiện nghi, không gian sống hoàn hảo cho các gia đình nhỏ. Căn hộ duplex thông tầng được thiết kế đẳng cấp, dành riêng cho những chủ nhân có gu thẩm mỹ tinh tế.

Mỗi căn hộ Blanca đều sở hữu logia hướng biển. Đặc biệt, căn hộ tại hai tòa tháp Blanca 6 và 7 sở hữu tầm nhìn hai phía đại dương, có thể đón bình minh từ biển Đông và ngắm hoàng hôn trong cùng một không gian sống. Nội thất thiết kế hiện đại hài hòa với giá trị văn hóa bản địa, tạo nên không gian nghỉ dưỡng đậm chất Nam Bộ nhưng cũng vô cùng sang trọng và tinh tế.

Tất cả sản phẩm tại phân khu Blanca, trừ các căn duplex bàn giao thô, đều được bàn giao hoàn thiện nội thất thiết kế bởi Ong & Ong (Singapore), cho phép chủ sở hữu khai thác ngay lập tức mà không tốn thêm chi phí, đồng thời tận hưởng trải nghiệm sống đẳng cấp từ ngày đầu tiên.

Căn hộ Blanca được bàn giao full nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore).

Linh hoạt đầu tư

Trong BĐS nghỉ dưỡng, uy tín chủ đầu tư và pháp lý minh bạch luôn là yếu tố then chốt. Blanca City hội tụ cả hai. Sun Group – tập đoàn kinh tế tư nhân với hành trình gần 20 năm “làm đẹp những vùng đất” Phú Quốc, Hạ Long, Đà Nẵng… nhờ hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí ấn tượng, chính là bảo chứng cho chất lượng, pháp lý dự án và khả năng khai thác kinh doanh.

Với vị trí vàng tại Bãi Sau, hệ sinh thái “all-in-one” cùng pháp lý vững chắc và uy tín Sun Group, quyết định đầu tư căn hộ Blanca không chỉ mang lại nơi an cư, nghỉ dưỡng cao cấp, mà còn là tài sản chiến lược dài hạn. Trong chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản nghỉ dưỡng, dự án được xem là lựa chọn của dòng vốn thông minh, nơi giá trị sống song hành cùng tiềm năng sinh lời.

Dòng khách ổn định

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thu hút hơn 10,62 triệu lượt khách, tăng hơn 29%; tổng doanh thu đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi sáp nhập TP.HCM, du lịch biển Vũng Tàu tiếp tục khẳng định sức hút khi đón hơn 230.600 lượt khách trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 nhờ các sự kiện và công trình mới. Đặc biệt, tháp Tam Thắng - công trình do Tập đoàn Sun Group tài trợ thiết kế và thi công xây dựng đã tạo cơn sốt, trở thành điểm check-in mới của giới trẻ ở Vũng Tàu, ngay khi vừa khánh thành.

Vũng Tàu đón hơn 230.600 lượt khách dịp lễ 2/9 nhờ sức hút của Tháp Tam Thắng và các sự kiện hấp dẫn.

Sự đầu tư vào hạ tầng du lịch cùng làn sóng nâng cấp hạ tầng giao thông khu vực, giúp Vũng Tàu duy trì nguồn cầu lưu trú ổn định từ khách cuối tuần, đồng thời mở rộng tệp khách MICE, khách quốc tế… tạo nền tảng vững chắc cho khả năng khai thác bất động sản nghỉ dưỡng Vũng Tàu.

Blanca City khi hoàn thiện hứa hẹn trở thành “thỏi nam châm” hút khách nhờ theo đuổi mô hình “all-in-one”, tích hợp trung tâm thương mại ven biển, khách sạn 5 sao, trường học, cơ sở y tế, 8 công viên cảnh quan… và đặc biệt là Sun World Vũng Tàu 15 ha - thiên đường giải trí với công viên nước, hệ thống F&B, dịch vụ giải trí, chuỗi lễ hội âm nhạc, ánh sáng và ẩm thực…

Blanca 6,7 áp dụng mô hình chia sẻ doanh thu, vận hành bởi thương hiệu quốc tế.

Cũng tại đô thị biển Blanca City quy mô bậc nhất miền Nam, lợi thế khai thác cho thuê được định vị rõ nét tại hai tòa tháp Blanca 6,7 thông qua việc hợp tác đơn vị vận hành quốc tế. Hệ thống đặt phòng toàn cầu, cộng đồng hội viên rộng lớn và kênh phân phối hiệu quả giúp căn hộ duy trì công suất quanh năm, lợi thế khó đạt được nếu tự quản lý. Bên cạnh đó, mô hình chia sẻ doanh thu mang lại dòng tiền thụ động, cho phép chủ sở hữu vừa tận hưởng không gian nghỉ dưỡng riêng, vừa tối ưu lợi nhuận từ cho thuê. Quy trình bảo trì chuẩn quốc tế giúp bảo toàn giá trị tài sản, giữ chất lượng và gia tăng sức hút với nhà đầu tư.