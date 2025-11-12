Bloomberg: Châu Âu tung đòn với Trung Quốc

Brussels và Bắc Kinh đã bất đồng về vấn đề mà khối này gọi là tình trạng sản xuất công nghiệp dư thừa của Trung Quốc, trong khi chính quyền Trung Quốc cáo buộc EU chủ nghĩa bảo hộ.

Kế hoạch được báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Trung Quốc và EU. Trong năm qua, Brussels và Bắc Kinh đã bất đồng về vấn đề mà khối này gọi là tình trạng sản xuất công nghiệp dư thừa của Trung Quốc, trong khi chính quyền Trung Quốc cáo buộc EU chủ nghĩa bảo hộ.

Theo đề xuất, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Henna Virkkunen muốn biến khuyến nghị năm 2020 về việc loại trừ các nhà cung cấp "rủi ro cao" khỏi mạng di động thành một yêu cầu pháp lý ràng buộc, các nguồn tin cho biết với hãng thông tấn.

Nếu được thông qua, quy định này sẽ áp dụng cho thiết bị mạng di động và cơ sở hạ tầng cố định, vì Virkkunen được cho là đang xem xét các phương án nhằm hạn chế việc sử dụng thiết bị Trung Quốc trong việc mở rộng cáp quang và băng thông rộng. Ủy ban cũng được cho là có kế hoạch thúc đẩy các nước ngoài EU tham gia lệnh cấm, hình thành một liên minh rộng lớn hơn chống lại các nhà cung cấp viễn thông Trung Quốc.

Các quốc gia thành viên EU hiện đang đưa ra quyết định về cơ sở hạ tầng ở cấp quốc gia có thể phải đối mặt với các thủ tục vi phạm và hình phạt tài chính theo quyền thực thi của Brussels nếu quy định này được áp dụng.

Trong khi Thụy Điển đã cấm sử dụng các nhà cung cấp Trung Quốc trong mạng 5G của mình từ nhiều năm trước, các thành viên EU khác vẫn tiếp tục cho phép triển khai công nghệ Trung Quốc trong một số bộ phận cơ sở hạ tầng quốc gia. Đức và Phần Lan được cho là đang xem xét các hạn chế chặt chẽ hơn đối với Huawei và ZTE.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết việc cấm các công ty Trung Quốc tiếp cận thị trường EU thông qua các biện pháp hành chính mà không có căn cứ pháp lý hoặc cơ sở thực tế nào là vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc thị trường và các quy tắc cạnh tranh lành mạnh.

Sáng kiến ​​mới nhất này đánh dấu một giai đoạn leo thang mới trong bối cảnh căng thẳng thương mại ngày càng xấu đi giữa Brussels và Bắc Kinh. Đầu năm nay, chính phủ Hà Lan đã nắm quyền kiểm soát nhà sản xuất chip Nexperia có trụ sở tại Hà Lan, thuộc sở hữu của Wingtech Technology, với lý do rủi ro đối với an ninh công nghệ của châu Âu. Động thái này đã khiến Bắc Kinh trả đũa bằng cách cấm xuất khẩu chip do Nexperia sản xuất từ ​​Trung Quốc, được cho là buộc Amsterdam phải cân nhắc việc trả lại quyền kiểm soát công ty.