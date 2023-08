Trong cuộc "so tài" doanh thu phòng vé gần đây, "Blue Beetle" nổi lên với tư cách là nhà vô địch, vượt qua bộ phim được yêu thích lâu nay là "Barbie". Mặc dù có màn ra mắt hơi ảm đạm, nhưng phần phim siêu anh hùng mới nhất của DC đã giành được vị trí số 1 với doanh thu mở màn là 25,4 triệu USD.



"Blue Beetle" soán ngôi vương của "Barbie" tại phòng vé

Trên mặt trận quốc tế, "Blue Beetle" đã thu về thêm 18 triệu USD từ 63 thị trường toàn cầu. Với tổng doanh thu toàn cầu là 43 triệu USD, bộ phim đã đánh dấu một trong những khởi đầu khiêm tốn nhất trong lịch sử của Vũ trụ Điện ảnh DC.

"Blue Beetle" soán ngôi vương của "Barbie" tại phòng vé. Ảnh: DC.

Sau khi duy trì thứ hạng cao nhất trong bốn ngày cuối tuần liên tiếp, "Barbie" tụt xuống vị trí thứ hai với doanh thu đáng chú ý là 21,5 triệu USD từ 4.003 rạp chiếu. Bộ phim hài giả tưởng của Greta Gerwig đã đạt được một cột mốc ấn tượng, thu về 567 triệu USD trong khoảng thời gian năm tuần. Tác phẩm sắp vượt qua bộ phim hoạt hình ăn khách của Universal, "The Super Mario Bros. Movie" (574 triệu USD), trở thành bộ phim phát hành nội địa có doanh thu cao nhất trong năm 2023.

Chi phí sản xuất của "Blue Beetle" vượt quá 100 triệu USD, kèm theo chi phí tiếp thị không hề nhỏ. Với số vốn cao này, triển vọng tài chính của bộ phim cần phải vượt xa mong đợi nhiều hơn nữa. Mặc dù các bài đánh giá và sự đón nhận của khán giả tương đối tích cực, với điểm "B+" trên CinemaScore và 77% trên Rotten Tomatoes, nhưng các yếu tố tác động bên ngoài, chẳng hạn như "Bão nhiệt đới Hilary", được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến kết quả phòng vé.

Đây là lần thứ ba trong năm 2023 một phim DC có khởi đầu kém cỏi, "Blue Beetle" thậm chí còn đứng sau "Shazam: Fury of the Gods" (30,1 triệu USD vào tháng 3) và "The Flash" (55 triệu USD vào tháng 6). Ngay cả bản phát hành năm 2021 của "The Suicide Squad" ra mắt đồng thời tại rạp và trên HBO Max, cũng có khởi đầu tốt hơn với 26,2 triệu USD. Tuy nhiên, những bộ phim trước đó, cùng với "Shazam 2" và "The Flash" đều kể về những nhân vật được khán giả yêu thích hơn so với "Blue Beetle".

"Blue Beetle" có doanh thu mở màn ảm đạm, chỉ thu về hơn 25 triệu USD. Ảnh: DC.

Do Ángel Manuel Soto đạo diễn, câu chuyện của "Blue Beetle" tập trung vào Jaime Reyes, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học được chọn làm vật chủ cho một dị vật sinh học cổ đại của người ngoài hành tinh. Nó biến anh ta thành siêu anh hùng được gọi là Blue Beetle. Điểm yếu của phim nằm ở tuyến phản diện. Nhân vật "bà trùm" được miêu tả là người mưu mô, tham vọng song không tạo cảm giác khó đối phó. Cảnh giao chiến cuối phim chưa đẩy được kịch tính lên cao trào vì nam chính chế ngự ác nhân khá dễ dàng.

Sắp tới, việc phát hành "Aquaman and the Lost Kingdom" được lên kế hoạch vào tháng 12, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong vũ trụ truyện tranh dưới sự dẫn dắt của James Gunn và Peter Safran.

David A. Gross, người đứng đầu công ty tư vấn điện ảnh Franchise Entertainment Research nhận xét về quỹ đạo phát triển của thể loại phim chuyển thể từ truyện tranh. Anh lưu ý đến hiệu quả phòng vé không đồng đều của nó trong những năm gần đây. Gross dự đoán rằng các phim sắp phát hành, chẳng hạn như "Aquaman 2" và "The Marvels" của Disney sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình bối cảnh siêu anh hùng trong thời gian còn lại của năm 2023 và trong tương lai.