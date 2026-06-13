BLV bóng đá có phải là chuyên gia bóng đá?

Khi NHM rủ nhau nghe các BLV trẻ trung bình luận

Chỉ ngay sau ngày đầu tiên của FIFA World Cup 2026, ghi nhận trên một số hội nhóm cổ động viên, nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam theo dõi trận khai mạc giữa Mexico - Nam Phi trên VTV3 tỏ ra "chê" cách 2 BLV kỳ cựu bình luận trận đấu. Một số khán giả cho rằng họ đang như được nghe tiết "Lịch sử World Cup" hơn là đang thưởng thức bóng đá. Rằng trận đấu diễn ra vào lúc 2h00 sáng, là khung giờ cần có sự nhiệt huyết, mà phong cách bình luận của 2 BLV này lại không phải như vậy. Đó là lý do nhiều người rủ nhau sang VTV9 và VTV10, nơi các BLV bình luận theo phong cách tự do hơn, mang đến sự máu lửa đúng với những gì các khán giả thời nay cần, cùng những thông tin cần thiết nhất mà khán giả cần nghe …

Có vẻ VTV đã lường trước điều này, đó là lý do họ xây dựng 2 kíp BLV, với 2 phong cách bình luận khác nhau, phục vụ cho 2 nhóm đối tượng người xem cho 1 trận đấu.

Đa số các BLV bóng đá Việt Nam chưa từng là cầu thủ.

Chúng ta sẽ nói về phong cách bình luận mới, mà cụ thể là ở VTV9, VTV10 trong trận đấu đêm qua trước. Đây là phong cách bình luận mới, được các kênh truyền hình tường thuật bóng đá của Việt Nam áp dụng gần đây. Đó là phong cách trẻ trung, cố tình đi ra ngoài khuôn mẫu vốn có của cách tường thuật và bình luận truyền thống trước đây ở các kênh truyền hình chính thống, cả về ngôn từ lẫn hình thức, đặc biệt là họ xây dựng sự tương tác giữa người xem và những người sản xuất chương trình. Không có bằng chứng rằng các nhà đài học tập, nhưng thực tế là phong cách tường thuật, bình luận và mô hình xây dựng chương trình tương tác này đã được các trang web lậu áp dụng thành công trong việc thu hút người xem các trận bóng họ phát từ trước đó.

Ở phong cách này, họ chú trọng nhiều hơn đến việc đem đến cảm xúc cho người xem truyền hình. Nội dung cũng như cách bình luận cũng dân dã, gần gũi hơn phong cách truyền thống. Các bình luận viên bình luận giống như đang nói chuyện vui vẻ với người xem. Họ chỉ như cùng khán giả trao đổi về một pha bóng, chứ không chịu áp lực bình luận cho người xem về pha bóng đó với tư cách là một chuyên gia như trong phong cách bình luận truyền thống. Chính vì vậy, cùng với các phương tiện tương tác trên truyền hình, họ sẽ tạo nên một không khí sôi động, vui vẻ, cuốn hút với người xem hơn, giúp người xem bớt buồn ngủ hơn vào khung giờ rất khó xem đó.

Thực ra, bình luận các trận đấu ở World Cup, nhất là ở vòng bảng, với những đội bóng xa lạ là không dễ. Chúng ta có thể hình dung đơn giản rằng, có 2 nhóm nội dung mà người BLV nói trong quá trình bình luận một trận đấu. Đầu tiên, đó là tường thuật, bình luận những điều diễn ra trên sân, trong đó quan trọng nhất là những gì liên quan đến chiến thuật của các đội bóng, liên quan đến kỹ thuật, kỹ năng của các cầu thủ. Tiếp theo là những gì xung quanh trận đấu đó, bao gồm các thông tin liên quan, ngoài lề. Thực tế, bằng cách tìm kiếm, ghi nhớ, cung cấp rất nhiều thông tin thú vị liên quan xung quanh trận đấu cho người xem truyền hình, đã tạo nên một phong cách, tạo nên sự thành công và tên tuổi cho nhiều BLV bóng đá trên truyền hình nổi tiếng của Việt Nam.

Nhưng trong bối cảnh internet, AI phát triển như ngày nay, nhu cầu được cung cấp các thông tin liên quan không còn được người xem coi trọng như trước nữa, đó là lý do một bộ phận người xem muốn được hoặc sống trong không khí sôi động, thoải mái, dân dã, gần gũi của phong cách bình luận mới.

Nhưng dù phong cách bình luận nào, dù là không khí sôi động gần gũi hay tràn ngập thông tin bên lề kiểu truyền thống, thì điều quan trọng nhất của công việc bình luận bóng đá vẫn phải là chuyên môn bóng đá, phải là sự phân tích về chiến thuật, lối đá, là kỹ thuật, kỹ năng chơi bóng, là diễn biến tâm lý của cầu thủ, là xu hướng tư duy của các HLV… Mà để làm được những thứ đó đòi hỏi người BLV phải trau dồi rất nhiều, khi họ chưa từng là cầu thủ, chưa từng là HLV, và đó chính là những điều làm chưa đạt, chưa tới và là cái khó của các BLV bóng đá trên truyền hình của Việt Nam hiện nay.

