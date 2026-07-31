BLV Quang Huy bày tỏ nỗi xót xa trước sự ra đi đường đột của BLV Trịnh Quốc Hưng

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam, BLV Quang Huy bàng hoàng trước sự ra đi của BLV Trịnh Quốc Hưng

Cựu cầu thủ, HLV/BLV Trịnh Quốc Hưng sinh năm 1983 tại Hà Nội. Anh được nhìn nhận là một cầu thủ tài hoa của bóng đá Hà Nội, có lối chơi kỹ thuật, thông minh. Anh là người từng ghi bàn thắng vào lưới Thể Công khi còn rất trẻ.

Nụ cười thật đẹp của BLV Trịnh Quốc Hưng. Ảnh: FBNV

Thời điểm anh còn là cầu thủ khoác áo Hà Nội ACB, chấn thương nặng khiến anh giải nghệ và chuyển sang công tác đào tạo trẻ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội. Anh từng dẫn dắt đội U15 Hà Nội giành ngôi á quân Giải U15 Quốc gia năm 2010, góp phần đào tạo nhiều cầu thủ trẻ cho bóng đá Thủ đô.

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Bên cạnh công tác huấn luyện, Trịnh Quốc Hưng còn được đông đảo khán giả biết đến với vai trò bình luận viên thể thao. Anh là gương mặt quen thuộc trên các kênh của VTVCab, ghi dấu ấn với chất giọng truyền cảm, lối bình luận chuyên môn và gần gũi. Quốc Hưng cũng gắn bó nhiều năm với Giải bóng đá phủi HPL cùng nhiều chương trình, sự kiện thể thao trong nước.

Sự ra đi đột ngột của HLV/BLV Quốc Hưng là một mất mát lớn đối với truyền hình thể thao Việt Nam.

Trên trang cá nhân, bạn bè và đồng nghiệp và những người yêu mến anh như cựu danh thủ Đặng Phương Nam, BLV Quang Huy... đều bày tỏ tiếc thương với sự ra đi đột ngột của HLV/BLV Trịnh Quốc Hưng.

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam chia sẻ loạt hình kỷ niệm cùng BLV Trịnh Quốc Hưng trong những chuyến đi lên Tây Bắc kèm lời xót xa: "Chốc ơi.. Sao lại như thế hả em ơi?".

Bức ảnh kỷ niệm của Đặng Phương Nam với Trịnh Quốc Huy trong lần lên Hà Giang cùng nhau. Ảnh: FBNV

BLV Quang Huy bày tỏ: “Có những người mới đây thôi họ còn hiện diện quanh ta, thoáng chốc đã trở thành những hoài niệm và ký ức không thể nào quên.

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HLV/BLV Trịnh Quốc Hưng, một con người dễ mến, dễ gần và vô cùng thân thiện. Với những khán giả thân thuộc của VTVcab, Quốc Hưng luôn để lại nhiều thiện cảm, sống trong lòng khán giả bởi kiến thức chuyên sâu, giọng đọc thân thiện, những góc nhìn mới lạ và tình yêu bất tận cùng trái bóng tròn.

Trên sóng truyền hình, Quốc Hưng là một chuyên gia; còn ở ngoài đời, anh là một người bạn, người đồng nghiệp hình mẫu. Với những người đi trước, Quốc Hưng luôn cầu tiến, học hỏi không ngừng. Với những lớp đàn em đi sau, anh luôn chia sẻ tận tình, hướng dẫn để tất cả cùng vững vàng hơn.

Cuộc đời Quốc Hưng gắn liền với trái bóng, từ khi còn là cầu thủ chuyên nghiệp, anh đã có ước mơ được làm BLV. Cuối cùng, Quốc Hưng đã sống trọn vẹn với đam mê bất tận của mình.

Cảm ơn Quốc Hưng với những giá trị đẹp nhất đã mang lại cho khán giả, cho thể thao và bóng đá”.

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Tài khoản Facebook Cao Huy Hoàng - một fan hâm mộ bóng đá cũng tiếc thương BLV Trịnh Quốc Hưng: “Một BLV, một cựu danh thủ mà mình thấy cân bằng nhất về chuyên môn, cũng như giọng bình luận. Rất nhiều góc nhìn phân tích hay. Mới bữa mùa trước chú còn làm chung kết UEL với thầy Liu và chung kết UCL”.

Trần Giáp – một người bạn của Trịnh Quốc Hưng cũng bày tỏ: “Quá bất ngờ! Anh Trịnh Quốc Hưng ra đi đột ngột thế anh ơi! Nhớ ngày nào đá PTV Cup, anh 1 biên, em 1 biên, đá dẹp hết các đối thủ. Ông anh môn thể thao nào cũng chơi hay, từ bóng đá, tennis đến pickleball. Sinh hoạt thì lành mạnh, rượu bia hầu như không thế mà... Cuộc sống đúng là vô thường. Mong anh yên nghỉ nhé cựu cầu thủ, BLV Trịnh Quốc Hưng”.