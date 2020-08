BMW Motorrad Việt Nam giảm giá đến 95 triệu đồng cho nhiều mẫu xe PKL

Cụ thể, BMW S 1000 RR phiên bản M Performance có giá bán lẻ mới 1 tỷ 069 triệu đồng, giảm 30 triệu đồng so với trước đây, gia tăng cạnh tranh với các mẫu xe trong phân khúc xe thể thao. Ở phân khúc Adventure, R 1250 GS được giảm đến 25 triệu đồng, giá bán lẻ mới từ 604 triệu đồng. BMW R 1250 GS là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc Adventure và được mệnh danh là “Vua địa hình” tại thị trường Việt Nam. Sở hữu khối động cơ Boxer 1.250cc mạnh mẽ cùng hàng loạt trang bị công nghệ đình đám, R 1250 GS là một lựa chọn không thể bỏ qua với những tay lái đam mê chinh phục đường địa hình.

Đối với phân khúc Heritage, mẫu xe biểu tượng của BMW Motorrad R nineT giảm từ 20 đến 40 triệu đồng, giá bán lẻ mới chỉ từ 579 triệu đồng. Trong khi đó, R nineT Racer có mức giảm lên đến 50 triệu đồng, giá bán lẻ chỉ còn 499 triệu đồng.

Dòng xe BMW S 1000 RR phiên bản M Performance.

Phân khúc Heritage.

Đặc biệt, xe tay ga cao cấp C 400 X có giá bán lẻ mới chỉ từ 269 triệu đồng. Kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, C 400 X đã nhận được sự đón nhận tích cực từ phía khách hàng. C 400 X nổi bật khi sở hữu ngoại hình tinh gọn đậm chất thể thao và hàng hoạt trang bị công nghệ cao cấp như chìa khoá thông minh Keyless Ride, màn hình màu TFT 6.5 inches, hệ thống kết nối thông minh Connectivity, cốp xe mở rộng Flex Case, hệ thống cân bằng điện tử ASC và chống bó cứng phanh ABS…

BMW R 1250 GSA thuộc phân khúc Adventure.

Bên cạnh đó, bộ đôi G 310 có giá bán mới rất cạnh tranh khi có mức điều chỉnh giảm đến 40 triệu đồng. Cụ thể, BMW G 310 R có giá bán mới chỉ còn 149 triệu đồng và G 310 GS chỉ còn 179 triệu đồng. Ngoài ra, mẫu xe touring sang trọng và hiện đại nhất của thương hiệu Đức K 1600 B có mức giảm lên đến 95 triệu đồng, giá bán lẻ mới 994 triệu đồng. Đây là mẫu xe được giảm giá nhiều nhất trong đợt này.

Bảng giá chính thức của các dòng xe BMW Motorrad như sau: