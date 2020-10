BMW ra mắt bộ đôi đặc biệt dành cho dòng xe X5M và X6M

Thông thường, các hãng xe thường giới thiệu phiên bản “First Edition” vào thời điểm xe mới được ra mắt, như Land Rover và Jaguar. Tuy nhiên, trường hợp của hai dòng xe X5 và X6 M Competition của hãng BMW lại hoàn toàn khác biệt khi dòng xe này đã được hãng xe Đức ra mắt vào khoảng một năm trước.​

Đằng sau tên gọi khá dài BMW X5 M và X6 M Competition First Editions, hãng BMW đã thực hiện một số thay đổi tinh tế để tạo sự khác biệt cho phiên bản First Edition với phiên bản M Competition hay M thấp hơn.​ BMW X5 M và X6 M Competition First Editions có thể được đặt hàng với 2 màu sơn mới trong gói BMW Individual bao gồm: Bạc (Frozen Dark Silver) và Xanh Dương (Frozen Marina Bay Blue), hai màu sơn mờ này sẽ làm nổi bật cho vẻ ngoài hoàn hảo mang thiết kế cơ bắp của cả hai chiếc SUV hiệu năng cao.​

Xe đi kèm với tùy chọn “dàn chân” lắp bộ mâm hợp kim nhẹ M-Sport được được sơn màu đen bóng (Jet Black) với thiết kế 5 chấu hình sao có kích thước 21 inch ở phía trước và 22 inch ở phía sau.​ BMW cũng đã trang bị cho hai mẫu xe X5 M Competition và X6 M Competition First Edition một loạt các chi tiết trang trí bằng sợi carbon ở ngoại thất, bao gồm ốp gương kính chiếu hậu hay cánh lướt gió ở phía sau. Trong khi sợi carbon được trang trí trong khoang động cơ sẽ là trang bị tiêu chuẩn, đây cũng là cách trang trí quen thuộc thường bắt gặp trên các mẫu xe hiệu năng cao M.​

Về nội thất, cặp đôi X5 và X6 M Competition First Edition được trang bị ghế bọc da Merino trong gói trang trí BMW Individual với 2 màu Silverstone và Midnight Blue. Ngoài ra, còn thêm các trang trí da lộn Alcantara màu đen và đường chỉ khâu tương phản màu cam Sakhir trên ghế và táp-pi cửa. Hoàn thiện vẻ ngoài độc đáo là một loạt các điểm nhấn nội thất bằng sợi carbon và chữ “First Edition 1/250” (1/250 đánh dấu thứ tự xe trong 250 chiếc được sản xuất).​

Không có thay đổi về hiệu suất động cơ, cả hai mẫu xe BMW X5 và X6 M Competition phiên bản First Edition đều trang bị động cơ V8, dung tích 4.4L tăng áp kép công nghệ TwinPower Turbo, cho công suất tối đa 617 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm.​

Hiệu suất của X5 và X6 M Competition mạnh hơn so với các phiên bản M thông thường có công suất khoảng 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (thiên cầu sau) với khoá vi sai cầu sau Active M Differential, thông qua hộp số tự động 8 cấp M Steptronic.​

Hiện tại, BMW vẫn chưa công bố giá bán cho hai phiên bản X5 M Competition và X6 M Competition First Edition, cũng như tiết lộ thị trường mà hai mẫu xe này sẽ được cung cấp trong thời gian sắp tới.​ Sau khi được bán ra, cặp đôi X5 và X6 M Competition First Edition này sẽ làm đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-AMG GLE 63 Coupe, Porsche Cayenne Turbo, Audi SQ8 hay Cayenne Coupe turbo.