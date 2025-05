Bọ cạp "xâm chiếm" Brazil, y tế quá tải vì nhiều người bị cắn

Thể thao

Thể thao

Tâm điểm bóng đá ngày 14/5 chính là cuộc so tài giữa CLB CAHN vs Buriram United trên sân Hàng Đẫy diễn ra vào lúc 19h30 tối nay. Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp CLB CAHN vs Buriram United trên kênh nào?