Bộ chỉ huy tối cao Iran tung cảnh báo ớn lạnh tới Mỹ

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Theo Hãng thông tấn IRIB, bản tuyên bố do Bộ Tổng tư lệnh Khatam al-Anbiya ban hành có đoạn: "Nằm trong chuỗi hành vi gây hấn và làm mất ổn định liên tục tại khu vực, nhằm mục đích áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải bất hợp pháp đối với Iran, trong 3 ngày qua, Mỹ đã đe dọa các tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền và ven bờ của Iran. Chúng tôi cảnh báo rằng hành động này của Mỹ sẽ bị xem là hành động leo thang mở rộng chiến tranh trong khu vực. Như Các Lực lượng Vũ trang nước Cộng hòa Hồi giáo Iran từng chứng minh trên thực tế, chúng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ mối đe dọa hay hành động thù địch nào từ lực lượng quân sự nước ngoài mà sẽ kiên quyết đáp trả tương xứng".

Cùng ngày, theo Hãng thông tấn IRIB, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamidreza Haji Babaei nhấn mạnh rằng, Iran không cho phép Mỹ tự ý quyết định thời điểm phát động chiến tranh cũng như thời điểm tuyên bố ngừng bắn, đồng thời khẳng định Cộng hòa Hồi giáo Iran kiên quyết đối phó với các yêu sách của Mỹ.



Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng tuyên bố Iran sẽ không để Mỹ quyết định thời điểm kết thúc xung đột giữa hai nước, đồng thời khẳng định Iran sẽ tiếp tục tự vệ "chừng nào còn cần thiết".

Ngoài ra, phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran, ông Baghaei cho rằng Mỹ đã "sa lầy" trong cuộc xung đột suốt 5 tháng qua.

"Iran sẽ không cho phép phía Mỹ quyết định thời điểm xung đột hay hòa bình. Chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình trong thời gian cần thiết", ông Baghaei nhấn mạnh.

Ông Baghaei cũng cáo buộc một số quốc gia vùng Vịnh đã tham gia hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, nhưng không nêu cụ thể tên các nước.



