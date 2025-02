Bộ Chính trị điều động Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Long An

Sáng 22/02, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Nguyễn Quang Dương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc cho ông Nguyễn Văn Quyết thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tham gia Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị điều động Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Quyết làm Bí thư Tỉnh ủy Long An. Ảnh Báo Long An

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Lê Minh Hưng chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Long An. Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng, ông Nguyễn Văn Quyết là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn cao, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, dân chủ, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao, có đóng góp quan trọng vào những thành tích chung của các đơn vị, địa phương nơi từng công tác. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Quyết. Ảnh T.L

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Văn Quyết cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đặc biệt, tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XII. Song song đó, tập trung chuyển đổi số, khoa học - kỹ thuật; tập trung các dự án trọng điểm, mang tính liên kết vùng,... đưa quê hương Long An phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Quyết cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng giao trọng trách. Ông nhận thấy đây là dấu mốc quan trọng và vinh dự lớn trong quá trình công tác của mình cũng như trách nhiệm lớn lao trước Trung ương Đảng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Long An.

Tân Bí thư Tỉnh ủy cho biết, sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo trong tỉnh sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu; không ngừng học hỏi, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, luôn sâu sát cơ sở, nhanh chóng nắm bắt tình hình, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng...