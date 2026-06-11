Bộ Chính trị kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, gồm 13 thành viên

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa gửi đến các sở ngành đơn vị liên quan.
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Theo quyết định, Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị, gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, được kiện toàn gồm 13 thành viên.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng ban. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Phó Trưởng ban Thường trực. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Phó Trưởng ban.
Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phụ trách công tác quản lý biên chế.
Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị các chủ trương về quản lý biên chế thống nhất trong hệ thống chính trị giai đoạn 2026-2031. Ban Chỉ đạo cũng có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, quyết định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế trong toàn hệ thống chính trị.
Ban Tổ chức Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế. Ban Chỉ đạo được thành lập Tổ giúp việc để thực hiện nhiệm vụ và được sử dụng con dấu của Ban Tổ chức Trung ương phục vụ công tác.
Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 183-QĐ/TW ngày 2/6/2026 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.