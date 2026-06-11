Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Thời sự
Thứ năm, ngày 11/06/2026 11:45 GMT+7

Bộ Chính trị kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, gồm 13 thành viên

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 11/06/2026 11:45 GMT+7
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định số 182-QĐ/TW ngày 2/6/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị, gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, được kiện toàn gồm 13 thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị. Ảnh: Phạm Thắng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng ban. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Phó Trưởng ban Thường trực. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Phó Trưởng ban.

Bộ Chính trị định hướng tinh giản biên chế 5-10% giai đoạn 2027-2031

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phụ trách công tác quản lý biên chế.

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị các chủ trương về quản lý biên chế thống nhất trong hệ thống chính trị giai đoạn 2026-2031. Ban Chỉ đạo cũng có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, quyết định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế trong toàn hệ thống chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế. Ban Chỉ đạo được thành lập Tổ giúp việc để thực hiện nhiệm vụ và được sử dụng con dấu của Ban Tổ chức Trung ương phục vụ công tác.

Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế.

Tham khảo thêm

Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị triển khai đường lối đối ngoại

Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị triển khai đường lối đối ngoại

Những nội dung quan trọng trong Chỉ thị mới của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác kiểm sát nhân dân

Những nội dung quan trọng trong Chỉ thị mới của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác kiểm sát nhân dân

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết về đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết về đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bộ Chính trị: Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 183-QĐ/TW ngày 2/6/2026 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

TP.Huế yêu cầu giám sát giao dịch ngân hàng, xử lý cán bộ tham gia cá độ mùa World Cup 2026

Thời sự
TP.Huế yêu cầu giám sát giao dịch ngân hàng, xử lý cán bộ tham gia cá độ mùa World Cup 2026

9 xã ở Tây Ninh sắp lên phường

Thời sự
9 xã ở Tây Ninh sắp lên phường

Danh tính và mức phạt dành cho tài xế xe tải liều mạng vượt đèn đỏ tại rào chắn Thọ Bắc

Thời sự
Danh tính và mức phạt dành cho tài xế xe tải liều mạng vượt đèn đỏ tại rào chắn Thọ Bắc

Quốc hội sẽ giám sát việc quản lý trụ sở sau sắp xếp tại 12 tỉnh, thành phố

Thời sự
Quốc hội sẽ giám sát việc quản lý trụ sở sau sắp xếp tại 12 tỉnh, thành phố

Đọc thêm

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10
Kinh tế

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10

Kinh tế

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa gửi đến các sở ngành đơn vị liên quan.

CLB CAHN “cuỗm” ngoại binh ghi 3 bàn cho SHB Đà Nẵng
Thể thao

CLB CAHN “cuỗm” ngoại binh ghi 3 bàn cho SHB Đà Nẵng

Thể thao

Tiền đạo Henen David Boris Philippe sẽ chia tay CLB SHB Đà Nẵng để khoác áo CLB CAHN từ mùa giải 2026/2027.

Chi phí văn phòng tại TP.HCM thấp hơn khu vực 26%, gia tăng sức hút với doanh nghiệp ngoại
Chuyển động Sài Gòn

Chi phí văn phòng tại TP.HCM thấp hơn khu vực 26%, gia tăng sức hút với doanh nghiệp ngoại

Chuyển động Sài Gòn

Trong khi chi phí phát triển văn phòng tại nhiều trung tâm kinh tế châu Á tiếp tục leo thang, TP.HCM vẫn duy trì mặt bằng chi phí cạnh tranh hàng đầu khu vực. Lợi thế này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí đầu tư mà còn trở thành một trong những yếu tố thúc đẩy dòng vốn FDI và nhu cầu mở rộng mặt bằng văn phòng tại thành phố lớn nhất cả nước.

Loại cá có hàm lượng protein cao, giàu khoáng chất, kho cá theo cách này đánh bay cả nồi cơm
Gia đình

Loại cá có hàm lượng protein cao, giàu khoáng chất, kho cá theo cách này đánh bay cả nồi cơm

Gia đình

Loại cá này cung cấp nhiều axit amin thiết yếu, hương vị thơm ngon, kho cá theo cách này sẽ có cá kho thơm phức, chắc thịt, ăn là mê.

Côn Đảo 'lột xác' thành đô thị thông minh: Quản lý từ rừng xuống biển bằng trí tuệ nhân tạo và bản sao số
Chuyển động Sài Gòn

Côn Đảo "lột xác" thành đô thị thông minh: Quản lý từ rừng xuống biển bằng trí tuệ nhân tạo và bản sao số

Chuyển động Sài Gòn

Một Côn Đảo "ảo" quy mô 439 ha đã được số hóa hoàn toàn trên hệ thống Bản sao số (Digital Twin), cho phép chính quyền điều hành mọi hoạt động từ chống cháy rừng, giám sát tàu cá, đo chất lượng nước hồ sinh hoạt đến "phạt nguội" giao thông bằng AI theo thời gian thực.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng Đoàn Thiên Ân 'cầm cân nảy mực' tại Miss Grand Vietnam 2026
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng Đoàn Thiên Ân "cầm cân nảy mực" tại Miss Grand Vietnam 2026

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lần đầu tiên ngồi “ghế nóng” Miss Grand Vietnam cùng ba nàng hậu khác là Hương Giang, Thiên Ân, Hoàng Phương.

Hội Y học Thể thao Việt Nam kiện toàn bộ máy nhân sự Văn phòng Hội
Xã hội

Hội Y học Thể thao Việt Nam kiện toàn bộ máy nhân sự Văn phòng Hội

Xã hội

Hội Y học Thể thao Việt Nam vừa chính thức công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt đối với vị trí Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng nhằm hoàn thiện bộ máy điều hành nhiệm kỳ 2026 - 2031.

World Cup 2026 sắp khai màn: Ít ai biết Việt Nam từng xuất hiện trong MV World Cup nổi tiếng nhất thế giới
Văn hóa - Giải trí

World Cup 2026 sắp khai màn: Ít ai biết Việt Nam từng xuất hiện trong MV World Cup nổi tiếng nhất thế giới

Văn hóa - Giải trí

Trong không khí đón chờ World Cup 2026 chính thức diễn ra, người hâm mộ lại nhắc đến MV nổi tiếng nhất thế giới từng ghi hình tại Việt Nam.

Ông trùm tình báo Nga cảnh báo “chén thánh của chiến tranh lai” của phương Tây đang được triển khai tới CIS
Thế giới

Ông trùm tình báo Nga cảnh báo “chén thánh của chiến tranh lai” của phương Tây đang được triển khai tới CIS

Thế giới

Các cuộc chiến thông tin có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo có thể chia cắt về mặt tâm lý các cộng đồng người Turk thuộc Liên Xô cũ khỏi nước Nga.

Đồng Nai điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 cây cầu nghìn tỷ kết nối TP.HCM, vì sao tổng vốn tăng mạnh?
Kinh tế

Đồng Nai điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 cây cầu nghìn tỷ kết nối TP.HCM, vì sao tổng vốn tăng mạnh?

Kinh tế

Tại kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) khóa I, HĐND thành phố Đồng Nai đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 2 dự án giao thông trọng điểm là cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2).

Chú mèo bí ẩn dự đoán kết quả trận Mexico vs Nam Phi
Thể thao

Chú mèo bí ẩn dự đoán kết quả trận Mexico vs Nam Phi

Thể thao

Chú mèo đã chọn Mexico là đội chiến thắng, nhưng giống như trường hợp của bạch tuộc Paul trước đây, tất cả vẫn chỉ là một màn dự đoán vui vẻ dành cho người hâm mộ bóng đá.

Clip: Phụ huynh Hưng Yên đội mưa chờ con thi Văn tốt nghiệp THPT, vỡ òa khi nghe con báo 'làm được bài'
Xã hội

Clip: Phụ huynh Hưng Yên đội mưa chờ con thi Văn tốt nghiệp THPT, vỡ òa khi nghe con báo "làm được bài"

Xã hội

Khoảng 9 giờ 15 phút sáng 11/6, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh mặc áo mưa, cầm ô kiên nhẫn chờ con hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, không ít người vỡ òa khi nghe con báo làm được bài.

Vì sao xã Thạnh Anh, TP.HCM đề nghị giữ nguyên các ấp sau sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố?
Nhà nông

Vì sao xã Thạnh Anh, TP.HCM đề nghị giữ nguyên các ấp sau sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố?

Nhà nông

Các xã ở TP.HCM đang gấp rút hoàn thiện, gửi dự thảo sắp xếp thôn, ấp về thành phố. Trong số đó, có một xã đề xuất giữ nguyên các ấp như hiện nay, không sắp xếp hay sáp nhập. Xã này là xã Thạnh An - một xã đảo có vị trí địa lý đặc thù, nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 70km.

Cử tri đề nghị xử lý các điểm xung đột giao thông cửa ngõ phía Bắc TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Cử tri đề nghị xử lý các điểm xung đột giao thông cửa ngõ phía Bắc TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều cử tri phản ánh tình trạng giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại khu vực cầu Phú Long và Quốc lộ 13 khi hạ tầng chưa đồng bộ, luồng xe giao cắt phức tạp. Người dân kiến nghị thành phố sớm có giải pháp tổ chức lại giao thông, tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài nhiều năm.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn 2026 'tạo ra những Steve Jobs Việt Nam” mang tầm nhìn thời đại, thí sinh tự tin điểm cao
Xã hội

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn 2026 "tạo ra những Steve Jobs Việt Nam” mang tầm nhìn thời đại, thí sinh tự tin điểm cao

Xã hội

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2026 được giáo viên nhận xét không chỉ kiểm tra những gì học sinh đã học mà còn khuyến khích các em suy nghĩ về con người, về cuộc sống và về tương lai của đất nước.

Vì sao chúa Trịnh nắm thực quyền hơn 200 năm mà không cướp ngôi nhà Lê?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao chúa Trịnh nắm thực quyền hơn 200 năm mà không cướp ngôi nhà Lê?

Đông Tây - Kim Cổ

Suốt hơn hai thế kỷ, các chúa Trịnh điều hành đất nước, chỉ huy quân đội và quyết định mọi việc lớn nhỏ, nhưng ngai vàng vẫn thuộc về nhà Lê.

Sân khấu hoành tráng và sà lan pháo hoa đã sẵn sàng đón hàng vạn khán giả đến đại nhạc hội Nha Trang
Văn hóa - Giải trí

Sân khấu hoành tráng và sà lan pháo hoa đã sẵn sàng đón hàng vạn khán giả đến đại nhạc hội Nha Trang

Văn hóa - Giải trí

Đại nhạc hội Mega Booming - Charmora City quy tụ những màn trình diễn của 18 nghệ sĩ đình đám cùng màn pháo hoa mãn nhãn đã sẵn sàng, hứa hẹn trở thành một “siêu phẩm” du lịch giải trí đỉnh cao tại Nha Trang dịp hè này.

Thanh niên Hà Tĩnh đội mưa tiếp sức sĩ tử 'vượt vũ môn'
Media

Thanh niên Hà Tĩnh đội mưa tiếp sức sĩ tử "vượt vũ môn"

Media

Ngày 11/6, dù trời mưa từ sáng sớm, hàng trăm đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh vẫn có mặt tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để che ô, phát nước, giữ đồ miễn phí và hỗ trợ thí sinh, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử bước vào kỳ thi quan trọng.

TP.HCM thí điểm đô thị thông minh cấp xã: Chính quyền điều hành bằng dữ liệu, dân hưởng tiện ích số
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thí điểm đô thị thông minh cấp xã: Chính quyền điều hành bằng dữ liệu, dân hưởng tiện ích số

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM bắt đầu triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã, hướng tới mục tiêu tối ưu hóa công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền dựa trên dữ liệu chính xác và kịp thời, từ đó quay trở lại phục vụ hiệu quả nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sun Group đề xuất với Thủ tướng Thái Lan kiến tạo “Hai quốc gia, một điểm đến”
Du lịch

Lãnh đạo Sun Group đề xuất với Thủ tướng Thái Lan kiến tạo “Hai quốc gia, một điểm đến”

Du lịch

Chủ tịch Tập đoàn Sun Group đề xuất một số trụ cột hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp hai nước, nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam – Thái Lan.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị mở rộng vụ án, xử lý nghiêm vụ trục lợi mua nhà ở xã hội, thu lợi hơn 13 tỷ đồng
Pháp luật

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị mở rộng vụ án, xử lý nghiêm vụ trục lợi mua nhà ở xã hội, thu lợi hơn 13 tỷ đồng

Pháp luật

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đề nghị Cục An ninh kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng trong đường dây làm giả hồ sơ, đưa và nhận hối lộ để trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Kéo thiên nhiên Tây Bắc về miền Đông Nam Bộ, dùng sản sản phẩm OCOP làm 'đại sứ'
Chuyển động Sài Gòn

Kéo thiên nhiên Tây Bắc về miền Đông Nam Bộ, dùng sản sản phẩm OCOP làm 'đại sứ'

Chuyển động Sài Gòn

Giữa nhịp sống hối hả và áp lực của chốn đô thị, xu hướng tìm về những khoảng lặng xanh để "chữa lành" đang trở thành nhu cầu cần thiết. Tọa lạc trên một sườn đồi tại xã Thường Tân, TP.HCM (thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây), Sol Retreat Farm nổi lên như một ốc đảo bình yên, nơi giao thoa văn hóa độc đáo giữa phong vị Tây Bắc đại ngàn và sức sống của nông sản OCOP miền Đông Nam Bộ.

Vinmec Hạ Long cứu nữ bệnh nhân 45 tuổi thoát nguy cơ thủng đại tràng do polyp tái phát phức tạp
Y tế

Vinmec Hạ Long cứu nữ bệnh nhân 45 tuổi thoát nguy cơ thủng đại tràng do polyp tái phát phức tạp

Y tế

Đối mặt nguy cơ thủng đường tiêu hóa do polyp đại tràng tái phát phức tạp trên nền xơ dính nặng sau phẫu thuật cũ, nữ bệnh nhân 45 tuổi đã được ê-kíp bác sĩ tại Vinmec Hạ Long can thiệp thành công bằng kỹ thuật phối hợp song song giữa nội soi tiêu hóa và phẫu thuật nội soi ổ bụng. Ca can thiệp kéo dài 30 phút, người bệnh hồi phục nhanh và xuất viện sau một ngày điều trị.

Kevin Phạm Ba tiết lộ bất ngờ về tiến trình nhập quốc tịch Việt Nam
Thể thao

Kevin Phạm Ba tiết lộ bất ngờ về tiến trình nhập quốc tịch Việt Nam

Thể thao

Kevin Phạm Ba bác tin đã hoàn tất hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam, khẳng định chưa nhận thông báo từ CLB chủ quản Nam Định và cho rằng quá trình này không hề dễ dàng.

Đề xuất cán bộ, công viên chức làm việc tại Thủ đô Hà Nội được mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm
Thời sự

Đề xuất cán bộ, công viên chức làm việc tại Thủ đô Hà Nội được mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm

Thời sự

Hà Nội đề xuất dành tối đa 20% quỹ nhà ở xã hội tại mỗi dự án để cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố hoặc thuộc Trung ương trên địa bàn Thành phố được mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm.

Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị triển khai đường lối đối ngoại
Thời sự

Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị triển khai đường lối đối ngoại

Thời sự

Sáng 11/6, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nông nghiệp công nghệ cao “kéo” GRDP bình quân của tỉnh Lâm Đồng tăng trưởng 2 con số
Nhà nông

Nông nghiệp công nghệ cao “kéo” GRDP bình quân của tỉnh Lâm Đồng tăng trưởng 2 con số

Nhà nông

Với khoảng 107.000ha diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kim ngạch xuất khẩu một số nông sản đạt trên 100 triệu USD... sẽ là động lực "kéo" để GRDP bình quân của tỉnh Lâm Đồng tăng trưởng 2 con số.

Bài dự thi 'Ngày mai trong mắt em': Để hướng tới một ngày mai tươi sáng, đôi khi cần phải can đảm ngoái nhìn lại quá khứ
Xã hội

Bài dự thi "Ngày mai trong mắt em": Để hướng tới một ngày mai tươi sáng, đôi khi cần phải can đảm ngoái nhìn lại quá khứ

Xã hội

Dù là người lớn hay trẻ con, việc ngồi xuống, tự soi rọi những lỗi lầm của bản thân chẳng bao giờ là điều dễ dàng.

Nhân tài ngành nào khi vào quân đội có thể được phong thẳng quân hàm Thiếu tá?
Bạn đọc

Nhân tài ngành nào khi vào quân đội có thể được phong thẳng quân hàm Thiếu tá?

Bạn đọc

Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II khi vào Quân đội nhân dân Việt Nam theo chính sách thu hút, tuyển dụng nhân tài có thể được xem xét phong quân hàm sĩ quan Thiếu tá.

World Cup 2026: Khi nào cầu thủ bị “treo giò” và “xóa thẻ”?
Thể thao

World Cup 2026: Khi nào cầu thủ bị “treo giò” và “xóa thẻ”?

Thể thao

Tại World Cup 2026, do số đội tăng lên 16 đội nên số trận đấu cũng tăng theo. Bởi vậy, FIFA quyết định xóa toàn bộ số thẻ vàng sau khi kết thúc vòng bảng và vòng tứ kết nhằm hạn chế rủi ro bị treo giò với các cầu thủ khi phải đá nhiều trận hơn.

Tin đọc nhiều

1

Cận cảnh phá dỡ ban công vi phạm trật tự xây dựng sau vụ chủ nhà xịt nước vào thợ xây hàng xóm

Cận cảnh phá dỡ ban công vi phạm trật tự xây dựng sau vụ chủ nhà xịt nước vào thợ xây hàng xóm

2

Giá vàng hôm nay (11/6): Liên tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay (11/6): Liên tục giảm sâu

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/6) rơi tự do: Người mua "mất hút", cửa hàng bán ra không giới hạn

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/6) rơi tự do: Người mua 'mất hút', cửa hàng bán ra không giới hạn

4

Cây phong thủy mỗi ngày: Vì sao ngày càng nhiều người thích trồng cây gừng làm cảnh trong nhà?

Cây phong thủy mỗi ngày: Vì sao ngày càng nhiều người thích trồng cây gừng làm cảnh trong nhà?

5

Mỹ đã đáp trả yêu cầu sống còn của ông Zelensky

Mỹ đã đáp trả yêu cầu sống còn của ông Zelensky