Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh phổ thông công lập

Trong phiên họp Bộ Chính trị ngày 28/2 để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai bước đầu việc thực hiện Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Chính trị thống nhất cao chủ trương thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, nhanh chóng hơn nữa các nội dung của Nghị quyết 18 trong năm 2025.

Sẽ miễn học phí cho học sinh phổ thông công lập từ đầu năm học mới 2025-2026. Ảnh: Tào Nga

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026 (tháng 9/2025 trở đi).

Bộ chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, một số Bộ, ngành liên quan và các địa phương phối hợp cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc quyết định nêu trên.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X đã thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non dưới 5 tuổi, học sinh trung học phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trung học phổ thông trên địa bàn từ năm học 2025 - 2026. Hiện tại, năm học 2024-2025, có 8 tỉnh thành miễn học phí 100% từ mầm non tới lớp 12 là Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Trong số các địa phương kể trên, có những địa phương đã miễn học phí 100% cho học sinh từ mầm non tới hết lớp 12 ở năm học trước là Hải Phòng, Đà Nẵng.

Theo quy định tại khoản 3 điều 99 luật Giáo dục năm 2019, "học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí". Từ ngày 1/9/2024, trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí, theo quy định tại Khoản 6, Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Từ cuối tháng 5/2024, Bộ GDĐT đã yêu cầu các địa phương thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định tại Nghị định 81.