Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Thời sự
Thứ tư, ngày 29/07/2026 06:52 GMT+7

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV

+ aA -
Thành An Thứ tư, ngày 29/07/2026 06:52 GMT+7
Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tham dự Hội nghị có các lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến các điểm cầu ở các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20 - 24/7 tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV diễn ra từ ngày 20 đến 24/7/2026 tại Hà Nội, đã xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: VGP

Dự kiến chương trình gồm 10 chuyên đề, bao gồm: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Kết luận về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia;

Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tham khảo thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ký ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ký ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Bộ Chính trị yêu cầu kết thúc hoạt động ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp

Bộ Chính trị yêu cầu kết thúc hoạt động ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp

Chi tiết về 19 điều đảng viên không được làm theo quy định mới của Trung ương

Chi tiết về 19 điều đảng viên không được làm theo quy định mới của Trung ương

Ông Nguyễn Đức Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Đức Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, dự kiến thông qua 19 luật, nghị quyết tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất

Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, dự kiến thông qua 19 luật, nghị quyết tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đại tướng Phan Văn Giang: "Lần đầu tiên trong lịch sử đưa sĩ quan quân đội chính quy về cấp xã"

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, việc giải thể Ban chỉ huy phòng thủ khu vực gắn với chủ trương đưa sĩ quan quân đội chính quy về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, việc tổ chức lực lượng chưa từng có trong lịch sử quân đội.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng đối với 1 Thứ trưởng và 4 nguyên cán bộ lãnh đạo

Thời sự
Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng đối với 1 Thứ trưởng và 4 nguyên cán bộ lãnh đạo

Thiếu tướng Tô Anh Dũng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thời sự
Thiếu tướng Tô Anh Dũng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Tô Anh Dũng "chốt" 5 nhiệm vụ trọng tâm khi nhậm chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thời sự
Ông Tô Anh Dũng 'chốt' 5 nhiệm vụ trọng tâm khi nhậm chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết về 19 điều đảng viên không được làm theo quy định mới của Trung ương

Thời sự
Chi tiết về 19 điều đảng viên không được làm theo quy định mới của Trung ương

Đọc thêm

Tin sáng (29/7): 3 CLB “đại chiến” vì thủ môn ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin sáng (29/7): 3 CLB “đại chiến” vì thủ môn ĐT Việt Nam

Thể thao

3 CLB “đại chiến” vì thủ môn ĐT Việt Nam; Joshua Zirkzee có thể đến Juventus; Real Madrid quyết giữ Vinicius.

Việt Nam đổi mới mô hình phát triển: Tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập
Kinh tế

Việt Nam đổi mới mô hình phát triển: Tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập

Kinh tế

Bộ Chính trị xác định trọng tâm của đổi mới mô hình phát triển đất nước: Phát triển Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, lấy con người làm trung tâm, mục tiêu, động lực và chủ thể phát triển.

Khàn tiếng, thở rít kéo dài tưởng viêm họng hóa ra ung thư nguy hiểm
Xã hội

Khàn tiếng, thở rít kéo dài tưởng viêm họng hóa ra ung thư nguy hiểm

Xã hội

Người bệnh đến khám do khàn tiếng kéo dài, kèm theo khó thở và thở rít. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện khối u thanh quản che gần kín đường thở.

Bị Mỹ bủa vây chiến tranh và trừng phạt vì sao nền kinh tế Iran vẫn không sụp đổ ?
Thế giới

Bị Mỹ bủa vây chiến tranh và trừng phạt vì sao nền kinh tế Iran vẫn không sụp đổ ?

Thế giới

Dù đối mặt với lệnh trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ, xung đột quân sự tăng cường và tận phi mã, nền kinh tế Iran vẫn duy trì sự chống chịu mạnh mẽ. Tuy nhiên, cái giá phải trả lại đang đè nặng lên vai hàng triệu người dân.

Thép Việt Úc tăng giá thép cuộn thêm 100.000 đồng/tấn
Nhà đất

Thép Việt Úc tăng giá thép cuộn thêm 100.000 đồng/tấn

Nhà đất

Giá thép xây dựng tiếp tục nhích lên khi Vinausteel tăng giá thép cuộn thêm 100.000 đồng/tấn. Trong khi đó, tiêu thụ trong nước vẫn tăng trưởng dù xuất khẩu còn nhiều thách thức.

Lâm Đồng thu hồi mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của bốn công ty, nguyên nhân vì sao?
Nhà nông

Lâm Đồng thu hồi mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của bốn công ty, nguyên nhân vì sao?

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định thu hồi mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của 4 công ty.

2 lão gia điêu khắc nổi tiếng ở TP.HCM cùng “Vượt qua” chính mình
Chuyển động Sài Gòn

2 lão gia điêu khắc nổi tiếng ở TP.HCM cùng “Vượt qua” chính mình

Chuyển động Sài Gòn

Hai nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng Bùi Hải Sơn và Hoàng Tường Minh cùng làm triển lãm “Vượt qua”, thể hiện khát vọng mở rộng tư duy, vượt qua những giới hạn của bản thân và của chính điêu khắc để hướng đến những khả năng mới.

Triển khai Nghị quyết 57: Đổi mới quản trị ngân sách khoa học bằng dữ liệu số
Khoa học Công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Đổi mới quản trị ngân sách khoa học bằng dữ liệu số

Khoa học Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện nền tảng số quản lý ngân sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho phép theo dõi tình hình phân bổ, giải ngân đến từng đơn vị cấp xã. Hệ thống được kỳ vọng tạo cơ sở dữ liệu thống nhất, nâng cao hiệu quả điều hành và triển khai Nghị quyết 57.

Sáp nhập xã năm 2026: Tiêu chuẩn diện tích, dân số là bao nhiêu?
Bạn đọc

Sáp nhập xã năm 2026: Tiêu chuẩn diện tích, dân số là bao nhiêu?

Bạn đọc

Hiện còn 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định và có thể tiếp tục được nghiên cứu sắp xếp trong năm 2026. Vậy tiêu chuẩn diện tích, dân số của xã, phường được quy định ra sao và có phải cứ không đạt chuẩn là bắt buộc sáp nhập?

Ngắm nhìn những kỷ vật, sổ tiết kiệm và tài sản cán bộ đi B: Hơn nửa thế kỷ lặng lẽ chờ chủ nhân
Media

Ngắm nhìn những kỷ vật, sổ tiết kiệm và tài sản cán bộ đi B: Hơn nửa thế kỷ lặng lẽ chờ chủ nhân

Media

Tham quan không gian trưng bày tài liệu và kỷ vật của cán bộ đi B với chủ đề “Thanh xuân gửi lại”, nhiều người không khỏi ngạc nhiên và xúc động khi tận mắt chứng kiến những xấp sổ tiết kiệm, thư từ, vàng, kỷ vật... đang nằm yên trong tủ kính. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, hàng vạn hồ sơ, hiện vật ấy vẫn lặng lẽ nằm chờ ngày được trở về với chủ nhân hoặc gia đình của họ.

Nông dân, HTX, làng nghề đưa đặc sản, OCOP lên sàn sẽ được hỗ trợ đặc biệt
Chuyển động Sài Gòn

Nông dân, HTX, làng nghề đưa đặc sản, OCOP lên sàn sẽ được hỗ trợ đặc biệt

Chuyển động Sài Gòn

Nhà bán hàng OCOP, nông sản và làng nghề mở cửa hàng trên TikTok Shop trong nửa cuối năm nay sẽ được hưởng gói hỗ trợ chuyên biệt để tạo điều kiện kinh doanh và thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn.

Đà Nẵng thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Ở đâu có học sinh ở đó có giáo viên, kiểm soát chặt thu chi
Xã hội

Đà Nẵng thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Ở đâu có học sinh ở đó có giáo viên, kiểm soát chặt thu chi
6

Xã hội

Đà Nẵng thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về giáo dục, trong đó yêu cầu "Ở đâu có học sinh ở đó có giáo viên, kiểm soát chặt thu chi, đảm bảo công bằng trong giáo dục".

Bác sĩ Giang Văn Toản: 7 lần bị thương và những ca mổ giành sự sống giữa chiến trường lửa đạn
Đông Tây - Kim Cổ

Bác sĩ Giang Văn Toản: 7 lần bị thương và những ca mổ giành sự sống giữa chiến trường lửa đạn

Đông Tây - Kim Cổ

Gần 20 năm ở chiến trường, bác sĩ quân y Giang Văn Toản 7 lần bị thương, dùng mọi cách cứu đồng đội giữa bom đạn và thiếu thốn.

Kể chuyện bản làng trên không gian số, bán nông sản, người dân Kiên Đài ở Tuyên Quang mở hướng làm giàu
Nhà nông

Kể chuyện bản làng trên không gian số, bán nông sản, người dân Kiên Đài ở Tuyên Quang mở hướng làm giàu

Nhà nông

Ở xã vùng cao Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang, những chiếc điện thoại thông minh không chỉ để liên lạc hay giải trí. Từ livestream bán cỏ máu, mật ong, măng khô đến quay video giới thiệu bản làng trên TikTok, YouTube, ngày càng nhiều người dân, đặc biệt là thanh niên, nông dân đang tận dụng không gian số để quảng bá đặc sản, gìn giữ bản sắc văn hoá và mở ra cơ hội tạo thêm thu nhập ngay trên chính quê hương mình.

Đà Nẵng 'chốt' lộ trình tháo gỡ 3 dự án lớn tồn đọng, kéo dài
Kinh tế

Đà Nẵng "chốt" lộ trình tháo gỡ 3 dự án lớn tồn đọng, kéo dài
5

Kinh tế

Đà Nẵng "chốt" lộ trình tháo gỡ 3 dự án lớn tồn đọng, kéo dài, kế hoạch cụ thể đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2, dự án Vệt sử dụng đất 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài và dự án Bệnh viện Quốc tế Chất lượng cao vừa được UBND TP. Đà Nẵng ban hành.

Bài dự thi 'Kể câu chuyện Việt Nam': Chàng trai Gen Z đưa 'hồn' Tà Ôi vượt đại ngàn
Thời sự

Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam": Chàng trai Gen Z đưa "hồn" Tà Ôi vượt đại ngàn

Thời sự

Sinh ra và lớn lên ở thôn A Đớt, xã A Lưới 4 (Thành phố Huế), chàng trai trẻ dân tộc Tà Ôi có cái tên rất ấn tượng Ra Pát Ngọc Hà (sinh năm 2000) đã dành tình yêu đặc biệt với những loại hình văn hóa truyền thống nơi miền sơn cước. Bằng nhiều việc làm, hành động cụ thể, người con của núi rừng bên dãy Trường Sơn hùng vĩ ấy đã góp phần không nhỏ trên hành trình gìn giữ, phát triển, lan tỏa các giá trị văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại công nghệ số hôm nay.

Chủ tịch Hà Nội: Người dân đã nhường đất, nhà thầu phải thi công quyết liệt, không làm chậm tiến độ vì thời tiết
Thời sự

Chủ tịch Hà Nội: Người dân đã nhường đất, nhà thầu phải thi công quyết liệt, không làm chậm tiến độ vì thời tiết

Thời sự

Kiểm tra hai dự án giao thông trọng điểm tại Sơn Tây và Hòa Lạc liên quan đến quốc lộ 32 và cao tốc Đại lộ Thăng Long, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trước 'bão' giá nguyên liệu, ông lớn thủy sản nào đang 'tổn thương' nhất?
Kinh tế

Trước "bão" giá nguyên liệu, ông lớn thủy sản nào đang "tổn thương" nhất?

Kinh tế

Áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng cao đã bóp nghẹt biên lợi nhuận của doanh nghiệp thủy sản trong quý II/2026.

Tiền vệ Việt kiều Li-Sheng Eddie Tran chia tay Bắc Ninh, gia nhập Trẻ PVF-CAND
Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Li-Sheng Eddie Tran chia tay Bắc Ninh, gia nhập Trẻ PVF-CAND

Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Li-Sheng Eddie Tran vừa nói lời chia tay Bắc Ninh FC để chuyển sang đầu quân cho Trẻ PVF-CAND.

Tin showbiz 24h: Cuộc sống cơ cực của 'bé Xuân Mai' ở Mỹ, thí sinh Miss Grand Vietnam biểu diễn với trăn gây tranh cãi
Văn hóa - Giải trí

Tin showbiz 24h: Cuộc sống cơ cực của "bé Xuân Mai" ở Mỹ, thí sinh Miss Grand Vietnam biểu diễn với trăn gây tranh cãi

Văn hóa - Giải trí

Cuộc sống cơ cực của "bé Xuân Mai" ở Mỹ sau 3 lần sinh nở, thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 mang trăn lên sân khấu gây tranh cãi… là những thông tin đáng chú ý của đời sống showbiz 24h.

Động đất tại Nhật Bản: Một người Việt bị thiệt mạng, 20 người đang mất tích
Thế giới

Động đất tại Nhật Bản: Một người Việt bị thiệt mạng, 20 người đang mất tích

Thế giới

Ngay sau khi xảy ra trận động đất, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ nắm tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ kịp thời đối với công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Đôi bạn thân cùng giành HCB Olympic Sinh học quốc tế, lập kỳ tích cho ngôi trường 'hot' nhất tỉnh
Xã hội

Đôi bạn thân cùng giành HCB Olympic Sinh học quốc tế, lập kỳ tích cho ngôi trường "hot" nhất tỉnh

Xã hội

Lần đầu tiên trong lịch sử, Trường THPT Chuyên Bắc Giang (ngôi trường chuyên hot nhất tỉnh Bắc Giang cũ, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) có 2 học sinh cùng giành Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế.

Xã, phường mới ở tỉnh Hưng Yên, phường Trà Lý (địa phận Thái Bình cũ) trung tâm quan trọng này đang dẫn đầu về điều gì?
Nhà nông

Xã, phường mới ở tỉnh Hưng Yên, phường Trà Lý (địa phận Thái Bình cũ) trung tâm quan trọng này đang dẫn đầu về điều gì?

Nhà nông

Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Trà Lý (địa phận thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ)- điểm sáng, dẫn đầu về cơ sở hạ tầng hành chính công của tỉnh Hưng Yên.

Cán bộ, công chức TP.HCM phải tiên phong chuyển đổi phương tiện giao thông xanh
Chuyển động Sài Gòn

Cán bộ, công chức TP.HCM phải tiên phong chuyển đổi phương tiện giao thông xanh

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhà nước cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiên phong thực hiện chuyển đổi giao thông xanh, đẩy nhanh lộ trình sử dụng phương tiện điện, năng lượng xanh, hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Các nhà ngoại giao Ukraine đã biển thủ 1,3 triệu đô la tiền viện trợ của phương Tây
Thế giới

Các nhà ngoại giao Ukraine đã biển thủ 1,3 triệu đô la tiền viện trợ của phương Tây

Thế giới

Theo các nhà điều tra chống tham nhũng ở Kiev, các nhà ngoại giao cấp cao của Ukraine bị cáo buộc đã biển thủ ít nhất 1,28 triệu đô la viện trợ từ phương Tây sau khi ngân quỹ của Bộ Ngoại giao Ukraine tràn ngập các khoản quyên góp nhằm hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Nga.

Giá xăng dầu hôm nay 29/7: Tiếp đà lao dốc, xăng dầu trong nước sắp giảm mạnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 29/7: Tiếp đà lao dốc, xăng dầu trong nước sắp giảm mạnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 29/7, dầu thô thế giới tiếp tục lao dốc trong rạng sáng nay. Sau 3 đợt giảm giá mạnh gần đây, giá xăng dầu trong nước được dự đoán sẽ giảm mạnh trong thời gian tới.

4 cây cảnh mang linh hồn thời gian, tuổi thọ 100 năm, tích lũy tài lộc, trồng trong nhà phúc lộc buông xuống
Gia đình

4 cây cảnh mang linh hồn thời gian, tuổi thọ 100 năm, tích lũy tài lộc, trồng trong nhà phúc lộc buông xuống

Gia đình

4 cây cảnh không cho bạn giàu sau một đêm, nó dạy bạn giàu lên bằng cách sống kiên cường, tiết kiệm và tích phúc cho con cháu, càng già càng có giá.

Hải Phòng FC chiêu mộ 2 tiền vệ khoác áo U19 Việt Nam
Thể thao

Hải Phòng FC chiêu mộ 2 tiền vệ khoác áo U19 Việt Nam

Thể thao

Hải Phòng FC tiếp tục đẩy mạnh chiến lược trẻ hóa lực lượng khi chính thức công bố hai bản hợp đồng mới là Hoàng Trọng Duy Khang và Trần Gia Hưng.

Sở Y tế Hải Phòng phạt Công ty TNHH Phòng khám Y học cổ truyền Harbour An Nhân 160 triệu đồng, đình chỉ 18 tháng
Bạn đọc

Sở Y tế Hải Phòng phạt Công ty TNHH Phòng khám Y học cổ truyền Harbour An Nhân 160 triệu đồng, đình chỉ 18 tháng

Bạn đọc

Sau khi xác minh phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, Sở Y tế Hải Phòng đã xử phạt Công ty TNHH Phòng khám Y học cổ truyền Harbour An Nhân 160 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động trong 18 tháng vì tổ chức khám, chẩn đoán bệnh và quảng cáo dịch vụ khi chưa được cấp giấy phép hoạt động.

Rẻ hơn, thông minh hơn: AI Trung Quốc làm người Mỹ 'mê mệt', OpenAI và Google 'ngồi trên đống lửa'
Khoa học Công nghệ

Rẻ hơn, thông minh hơn: AI Trung Quốc làm người Mỹ "mê mệt", OpenAI và Google "ngồi trên đống lửa"

Khoa học Công nghệ

Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc đang ngày càng lan rộng tại Mỹ, khi các mô hình mới nổi của nước này thu hút người dùng nhờ chi phí thấp, hiệu suất cao và dễ tiếp cận với nhiều người dùng - từ cá nhân đến doanh nghiệp. Từng bị xem là đối thủ đi sau, các công ty AI Trung Quốc giờ đây đang tạo sức ép ngày càng lớn lên những tên tuổi hàng đầu của Mỹ như OpenAI, Anthropic hay Google.

Tin đọc nhiều

1

Đại tướng Phan Văn Giang: "Lần đầu tiên trong lịch sử đưa sĩ quan quân đội chính quy về cấp xã"

Đại tướng Phan Văn Giang: 'Lần đầu tiên trong lịch sử đưa sĩ quan quân đội chính quy về cấp xã'

2

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng
13

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng

3

Patrick-Édouard - người con được vua Bảo Đại đề nghị phong tước hiệu Hoàng tử nhưng từ chối vì "không cần thiết"

Patrick-Édouard - người con được vua Bảo Đại đề nghị phong tước hiệu Hoàng tử nhưng từ chối vì 'không cần thiết'

4

"Sự trả thù sẽ đến", Ba Lan đã đưa ra một tuyên bố khẩn cấp liên quan đến Ukraine

'Sự trả thù sẽ đến', Ba Lan đã đưa ra một tuyên bố khẩn cấp liên quan đến Ukraine

5

Văn khấn Rằm tháng 6 Âm lịch 2026 đầy đủ nhất, cầu gia đình bình an, làm ăn suôn sẻ, tiền bạc đủ đầy

Văn khấn Rằm tháng 6 Âm lịch 2026 đầy đủ nhất, cầu gia đình bình an, làm ăn suôn sẻ, tiền bạc đủ đầy