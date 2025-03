Bộ Công an: Bảo đảm đặc xá đúng đối tượng, công khai, minh bạch, dân chủ

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã thông báo các quyết định của Chủ tịch nước và Hướng dẫn tư vấn đặc xá năm 2025; các quyết định của Bộ Công an và của Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Để tổ chức triển khai công tác đặc xá năm 2025 đạt kết quả tốt, Trung tướng Lê Văn Tuyến đề nghị công an các đơn vị, địa phương, các trại giam, trại tạm giam tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Hội đồng Tư vấn đặc xá, các kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Công an, trên tinh thần đảm bảo triển khai đầy đủ, chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, chặt chẽ, thận trọng, khách quan, không để sót lọt, đúng thời gian quy định. Đến dịp công bố quyết định, sẽ tổ chức công bố đồng loạt trên phạm vi cả nước.

Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ kế hoạch được phân công, bám sát lộ trình, nhiệm vụ để chỉ đạo các đơn vị có liên quan; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ rà soát, đảm bảo đúng trình tự thủ tục, không để xảy ra sót lọt. Tổ thẩm định liên ngành cần khẩn trương, chủ động xuống các đơn vị, địa phương để rà soát, thẩm định, đảm bảo thận trọng, đúng quy định. Ban Chỉ đạo của Bộ cần xây dựng kế hoạch kiểm tra một số đơn vị, địa phương. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ chủ động triển khai công tác đặc xá theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công…

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025. Ảnh: Bộ Công an

Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai các Quyết định của Hội đồng Tư vấn đặc xá, hướng dẫn của Bộ, bám sát vào các nội dung trong phân công tại kế hoạch. Chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2025 đã đề ra. Chỉ đạo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, trại tạm giam tổ chức rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ lọt, đồng thời cũng không đưa vào diện đề nghị đặc xá đối với phạm nhân không đủ điều kiện; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành. Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát để có kế hoạch chuẩn bị tiếp nhận và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý, giám sát, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng...

Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng chủ động tham mưu với Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá và Ban Chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an tổ chức thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2025.

Quyết định đặc xá năm 2025 có một số điểm mới. Trong đó, thời gian chấp hành án phạt tù để được đặc xá là đã chấp hành được ít nhất 1/3 thời gian đối với trường bị phạt tù có thời hạn và ít nhất là 14 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. (Đặc xá năm 2024, quy định phải chấp hành án được 1/2 thời gian đối với trường bị phạt tù có thời hạn và ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn). Trường hợp có tình tiết ưu tiên thì thời gian đã chấp hành án phạt tù để được xét đặc xá ít nhất 1/4 thời gian đối với trường bị phạt tù có thời hạn và ít nhất 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. (Đặc xá năm 2024, quy định chấp hành án đối với trường hợp ưu tiên là 1/3 thời gian chấp hành án và ít nhất 13 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân được giảm xuống tù có thời hạn)...