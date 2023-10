Bộ Công an bắt một giám đốc liên quan vụ 'bảo kê' khai thác cát trái phép ở An Giang Bắt một giám đốc liên quan vụ 'bảo kê' khai thác cát trái phép ở An Giang

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một giám đốc liên quan đến vụ "bảo kê" khai thác cát trái phép ở An Giang.