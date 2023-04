Bộ Công an bổ nhiệm 4 lãnh đạo, Quảng Nam có nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên

Cụ thể, ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Phong - nguyên Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh, đang biệt phái giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long và tiếp tục biệt phái tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Phong giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: CAVL

Đại tá Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1976, quê huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Thanh Phong chia sẻ, bản thân sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 18/4, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Cục Kế hoạch và Tài chính.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an gồm: Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/5/2023 đối với Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy - Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính.

Quyết định điều động đại tá Phạm Trường Giang - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính, kể từ ngày 1/5/2023, thay Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy.

Đồng thời, thông báo quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, kể từ ngày 1/5/2023.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn. Ảnh: Mạnh Việt

Tân Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn sinh năm 1975; quê quán ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ, trên cương vị công tác mới sẽ quyết tâm, nỗ lực, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, trình độ cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Mới đây nhất, ngày 20/4, Công an tỉnh Quảng Nam công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Võ Thị Trinh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.



Thượng tá Võ Thị Trinh là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: CAQN

Thượng tá Võ Thị Trinh sinh năm 1977, quê Điện Bàn, Quảng Nam. Bà vào ngành công an tháng 10/1994, có trình độ Đại học Cảnh sát nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, bà Trinh từng là Đội trưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phó trưởng Công an TP.Tam Kỳ, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Võ Thị Trinh hứa sẽ khắc phục khó khăn, nỗ lực cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

