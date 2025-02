Bộ Công an tiếp nhận quyền sở hữu vốn Nhà nước tại MobiFone

Ngày 27/2, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an.

Trụ sở MobiFone. Ảnh: MobiFone

Theo đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Công an thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone theo đúng các quy định.

Yêu cầu được lãnh đạo Chính phủ quán triệt là phải bảo đảm việc quản lý vốn Nhà nước hiệu quả hơn và không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone trước đây trực thuộc quản lý của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Theo định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, Ủy ban này kết thúc hoạt động và chuyển quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu Nhà nước với 19 tập đoàn, tổng công ty về bộ ngành quản lý.

Ngoài MobiFone, 18 tập đoàn, tổng công ty còn lại sẽ được giao về Bộ Tài chính quản lý, sau khi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp kết thúc hoạt động.

Hôm nay (27/2), Bộ Công an cũng tiếp nhận thêm ba chức năng, nhiệm vụ là công tác quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.

Theo đó, thực hiện Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an chủ động các phương án tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, lực lượng an ninh hàng không của Bộ Công an sẽ tiếp nhận hai trong ba chức năng kiểm soát. Đó là quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không và cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

Quá trình thực hiện, tại cấp Bộ sẽ giao cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) tiếp nhận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không, tại cả cảng hàng không, sân bay và các cơ sở xử lý hàng hóa. Tại cấp tỉnh sẽ giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc 17 công an các tỉnh, thành phố có cảng hàng không. Công an các địa phương sẽ giám sát an ninh hàng không và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát an ninh hàng không.

Đối với quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, tại lễ tiếp nhận Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong quá trình vận hành liên tục, triển khai hiệu quả nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp, không để gián đoạn, không để chậm trễ. Đồng thời, cán bộ công chức của Bộ Tư pháp được trưng dụng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Cục Hồ sơ nghiệp vụ để vận hành nhiệm vụ trong giai đoạn đầu đảm bảo đúng quy định, thông suốt, phục vụ tốt nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.