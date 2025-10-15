Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 4 tàu giã cào bay vi phạm vùng biển

Bùi Phụ Thứ tư, ngày 15/10/2025 15:10 GMT+7
Ngày 14/10, nguồn tin cho biết, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) vừa bắt giữ thêm 2 tàu cá khai thác thủy sản bằng lưới kéo đôi (giã cào bay) vi phạm quy định về vùng khai thác.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 19 giờ 30 phút tối 13/10, tại vùng biển Phan Thiết cách bờ phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) khoảng 8 hải lý(tọa độ 10°40'326"N - 108°05'278"E), Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải đội 2 phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá BTh 95672 TS do ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1976) và tàu BTh 90016 TS do ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1973, cùng trú KP1, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng.

Tàu cá vi phạm quy định về vùng khai thác thác thủy sản bị bắt giữ tối 13/10. Ảnh: BĐBP LĐ

Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện, 2 tàu trên đang khai thác thủy sản bằng lưới kéo đôi (giã cào bay) vi phạm quy định về vùng khai thác. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

CLip: Tàu cá vi phạm quy định về vùng khai thác thác thủy sản bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng bắt giữ tối 13/10. Nguồn: BĐBP LĐ

Trước đó, tối 7/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Lâm Đồng, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải Đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cũng đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu giã cào khai thác hải sản sai tuyến quy định.

