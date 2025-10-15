Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 4 tàu giã cào bay vi phạm vùng biển

Dứt điểm kém đang là "căn bệnh nặng" của ĐT Việt Nam?
Dù toàn thắng trước ĐT Nepal, ĐT Việt Nam vẫn khiến HLV Kim Sang-sik đau đầu về bài toán dứt điểm. Sự phung phí hàng chục cơ hội là vấn đề đáng báo động tại vòng loại Asian Cup 2027.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 19 giờ 30 phút tối 13/10, tại vùng biển Phan Thiết cách bờ phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) khoảng 8 hải lý(tọa độ 10°40'326"N - 108°05'278"E), Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải đội 2 phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá BTh 95672 TS do ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1976) và tàu BTh 90016 TS do ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1973, cùng trú KP1, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng.
Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện, 2 tàu trên đang khai thác thủy sản bằng lưới kéo đôi (giã cào bay) vi phạm quy định về vùng khai thác. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, tối 7/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Lâm Đồng, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải Đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cũng đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu giã cào khai thác hải sản sai tuyến quy định.
Được cử sang làm việc theo Dự án hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cuba (giai đoạn 2019-2025) nhằm chuyển giao quy trình canh tác lúa và đào tạo kỹ thuật viên Cuba, nhóm chuyên gia Việt Nam đã giúp kỹ thuật viên và nông dân Cuba tiếp nhận kỹ thuật trồng lúa hiệu quả, vun trồng những mùa vàng trĩu hạt và bội thu.