Bộ đôi SUV MG HS và MG ZS chào sân thị trường Việt Nam

Ngày 17/7/2020, MG Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu 2 mẫu SUV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện tiền ra mắt.

MG (Morris Garages) ra đời tại Vương quốc Anh năm 1924, được biết đến là thương hiệu ô tô đầu tiên và là biểu tượng của nền công nghiệp ô tô Anh Quốc với di sản hơn 90 năm hình thành và phát triển.

MG HS và MG ZS là 2 mẫu SUV nổi bật nhất của thương hiệu MG. Xe sở hữu phong cách thiết kế ấn tượng và thời trang cùng nhiều trang bị tiện nghi cao cấp như: khoảng để chân hàng ghế sau (legroom) và khoảng cách trần (headroom) tốt nhất trong phân khúc, khoang chứa hành lý rộng rãi, cửa sổ trời toàn cảnh lớn, màn hình giải trí cảm ứng tiên tiến kết nối điện thoại thông minh, hệ thống lọc không khí PM2.5 độc lập.

Các tiện ích bổ sung độc đáo có thể kể đến: cửa gió điều hòa mô phỏng động cơ máy bay, màn hình ảo kích thước 12.3inch , hệ thống đèn nội thất đa sắc, ghế thể thao lấy cảm hứng từ ghế ngồi xe đua,...

MG HS có 3 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ. Cụ thể, động cơ 1,5L cho công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, kết hợp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Động cơ 2L có công suất 225 mã lực và mô-men xoắn 360 Nm, đi cùng số tự động ly hợp kép 6 cấp.

Giá bán lẻ dự kiến của hai phiên bản MG HS 1.5T 2WD Sport và 2.0T AWD Trophy lần lượt là 788 triệu và 999 triệu đồng. Bản HS 1.5T 2WD Trophy sẽ được công bố giá bán sau.

MG ZS có 3 phiên bản là Standard, Comfort và Luxury. ZS chỉ có 1 loại động cơ duy nhất là 1,5L, công suất 112 mã lực và mô-men xoắn 150Nm, kết hợp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước đi kèm các tính năng an toàn như hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, kiểm soát độ bám đường, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát phanh ở góc cua,...

Mức giá dự kiến của MG ZS là 518 triệu, 565 triệu và 639 triệu đồng tương ứng với 3 phiên bản Standard, Comfort và Luxury.

Trang bị an toàn trên MG HS và MG ZS bao gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống kiểm soát cân bằng động (VDC), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Kiểm soát hành trình, Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS), Hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC), Chức năng làm khô phanh đĩa (BDW), Cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS), Kiểm soát phanh ở góc cua (CBC), Cảm biến tránh va chạm phía sau, Camera lùi, Hệ thống 6 túi khí. Với MG HS hoàn toàn mới, danh sách công nghệ an toàn được bổ sung thêm Hệ thống khóa vi sai điện (XDS), Hệ thống kiểm soát chống lật xe (ARP), Hỗ trợ đổ đèo (HDC), Cảnh báo điểm mù (BSD), Cảnh báo mở cửa an toàn (DOW), Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), Hỗ trợ chuyển làn (LCA).

Sau khi được bán ra, MG HS sẽ cạnh tranh Mazda CX-5, Hyundai Tucson,... tại thị trường Việt Nam. Còn MG ZS sẽ là đối thủ cùng phân khúc SUV hạng B với Ford EcoSport, Hyundai Kona,...