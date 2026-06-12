Bộ GDĐT trả lời về đề thi Văn tốt nghiệp THPT 2026 có "Steve Jobs Việt Nam" gây tranh cãi và việc chấm thi

Chiều 12/6, Bộ GDĐT tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT đã trả lời các câu hỏi liên quan đến đề thi, đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang được quan tâm dư luận và cũng có nhiều ý kiến trái chiều.

Bộ GDĐT tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

GS Hà cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 bảo đảm "5 đúng" (đúng giờ, đúng quy chế và hướng dẫn kiểm tra, đúng quy trình, đúng vị trí - chức trách - nhiệm vụ và đúng thời điểm để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh), đồng thời tính đến yếu tố vùng miền nhằm bảo đảm sự công bằng cho thí sinh trên cả nước.

Liên quan đến những ý kiến tranh luận về đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm nay, GS Ngọc Hà cho hay trong quá trình xây dựng đề, các thành viên hội đồng đã trao đổi kỹ lưỡng về nội dung và cách thức đặt câu hỏi. Theo ông, một trong những mục tiêu quan trọng của đề thi là tăng khả năng phân hóa thí sinh.

"Năm nay, phần nghị luận xã hội chỉ còn 2 điểm thay vì 4 điểm như trước. Phần này hướng tới đánh giá hiểu biết, khả năng tư duy và liên hệ thực tiễn của học sinh. Dù có tính mở, các yêu cầu trong đề vẫn được diễn đạt rõ ràng để thí sinh có cơ sở triển khai bài làm", GS Ngọc Hà nói.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT

Đề thi Văn đề cập đến các chủ đề như công nghệ, máy móc, phát minh và nhắc tới 3 gương mặt nổi bật trong lĩnh vực này. Theo GS Ngọc Hà, việc lựa chọn những nhân vật như Steve Jobs không chỉ xuất phát từ thành tựu công nghệ mà còn bởi đây là những nhà lãnh đạo tập đoàn có ảnh hưởng lớn trên thế giới.

"Khác với các môn học khác có nội dung kiến thức được quy định cụ thể trong chương trình, môn Văn vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật, do đó cần có không gian cho sự sáng tạo và cảm thụ của học sinh", GS Hà cho biết.

Cũng theo GS Hà, chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới khắc phục tình trạng học thuộc văn mẫu. Nếu như trước đây học sinh chủ yếu xoay quanh hơn 10 tác phẩm quen thuộc thì hiện nay các ngữ liệu mới, cụ thể như năm nay vào như bài thơ "Những chiếc lá" hay các chủ đề liên quan đến công nghệ, được đưa vào đề thi nhằm khơi gợi tư duy độc lập và khả năng liên hệ thực tiễn.



Đối với môn Tiếng Anh, GS Ngọc Hà cho biết mặt bằng độ khó của đề thi năm nay được đánh giá là dễ tiếp cận hơn, đồng thời độ khó giữa các mã đề được thiết kế tương đối đồng đều nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.



Liên quan đến thời gian công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT 2026, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT, cho biết, đáp án sẽ được công bố sau kỳ thi từ 5-7 ngày.



Theo Bộ GDĐT, đánh giá chung ban đầu của các chuyên gia và xã hội, đề thi các bài thi/môn thi bám sát Chương trình GDPT 2018, theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố; có sự phân hoá phù hợp bảo đảm cho các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT; đánh giá chất lượng dạy, học ở các nhà trường và các địa phương và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.



Dấu ấn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

TS Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT, thông tin Kỳ thi tốt nghiệp 2026 giữ ổn định như năm 2025. Đây là năm thứ 2 tổ chức theo chương trình GDPT 2018 và năm đầu tiên theo chính quyền 2 cấp.

"Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh; cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh", TS Phong cho biết.

Năm nay, tổng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi là 1.223.776, tăng 61.642 so với năm 2025.

100% thí sinh đều đã có thể đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Số thí sinh dự thi là 1.213. 695 thí sinh, chiếm 99,18% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số Điểm thi: 2478; tổng số phòng thi: 54.4097.

TS Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT.

Các Điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các đô thị lớn.

Tổng số thí sinh vi phạm Quy chế thi là 74 thí sinh bị đình chỉ thi; trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi (năm 2025 có 41 thí sinh vi phạm Quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi).

"Tới thời điểm này, công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu của Kỳ thi với tinh thần thân thiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh; cơ bản thời tiết khí hậu trên cả nước thuận lợi cho Kỳ thi. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm Quy chế thi. Hầu hết thí sinh đều bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc. Qua phản ánh của báo chí, dư luận hầu hết phụ huynh và thí sinh phấn khởi với kết quả làm bài", TS Phong cho hay.

Sau khi kết thúc kỳ thi, các địa phương sẽ thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và phúc khảo bài thi bảo đảm đúng Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GDĐT; Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin cho việc chuẩn bị, công bố kết quả thi vào hồi 8h ngày 1/7 và triển khai xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh bảo đảm đúng quy chế.



Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Đánh giá về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi, cho biết việc đánh giá đề thi khó hay dễ cần dựa trên kết quả chấm thi và phổ điểm toàn quốc sau khi hoàn tất công tác chấm.



Theo ông, Bộ GDĐT luôn lắng nghe các ý kiến từ xã hội, giáo viên và thí sinh trên tinh thần khách quan, cầu thị nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc chuyên môn.

Đối với môn Ngữ văn, Thứ trưởng cho biết định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới là đề mở, đáp án mở, tôn trọng cách tiếp cận và quan điểm riêng của học sinh. Thí sinh được khuyến khích thể hiện tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, thậm chí có thể phản biện vấn đề được nêu trong đề thi nếu lập luận chặt chẽ, thuyết phục.

Liên quan đến công tác chấm thi, Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quy chế, bảo đảm khách quan, công bằng và đánh giá toàn diện năng lực người học. Các hội đồng thi phải cập nhật, báo cáo tiến độ chấm thi theo từng buổi để Bộ theo dõi sát sao.

Đặc biệt, những túi bài thi có dấu hiệu xuất hiện nhiều điểm số cao bất thường sẽ được rà soát và tổ chức chấm kiểm tra lại nhằm bảo đảm tính chính xác của kết quả.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, kết quả của kỳ thi năm nay sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để ngành giáo dục tiếp tục đánh giá, điều chỉnh và đổi mới quá trình dạy học, kiểm tra, đánh giá trong thời gian tới.

Năm 2026 là năm thứ hai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với quy mô lớn trên toàn quốc. Đây cũng là kỳ thi diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đánh giá chung về công tác tổ chức kỳ thi, Thứ trưởng cho biết đến thời điểm hiện tại không ghi nhận sự cố bất thường. Đề thi được bảo mật, an toàn; thí sinh dự thi nghiêm túc; các khâu tổ chức được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Ông cũng ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng xã hội trong việc hỗ trợ thí sinh. Nhiều hình ảnh đẹp đã xuất hiện trong kỳ thi năm nay như cảnh sát hỗ trợ đưa thí sinh đến điểm thi kịp giờ, những suất ăn miễn phí dành cho thí sinh và người nhà hay các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi hoạt động xuyên suốt.

"Những hình ảnh đó cho thấy sự quan tâm của toàn xã hội đối với giáo dục, đúng với tinh thần Nghị quyết 71 giáo dục là quốc sách hàng đầu", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.