Bộ lịch ảnh khỏa thân “khác biệt” nhất từ trước đến nay của sinh viên

Nhóm sinh viên Đại học Sydney thực hiện bộ lịch ảnh khỏa thân trong bối cảnh khác biệt nhất từ trước tới nay. Ảnh: Bums for the Bush

Tờ Daily Mail hôm 13/10 đưa tin, năm 2020 là năm thứ 11 mà bộ lịch ảnh khỏa thân "The Bums for the Bush" (tạm dịch: Trần trụi giữa thiên nhiên) trở thành điểm nhấn hàng năm tại Khoa khoa học thú y thuộc Đại học Sydney (Úc). Gần 100.000 USD (2,3 tỷ đồng) đã được quyên góp cho các cộng đồng dân cư ở nông thôn và nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần.

Ngay cả đại dịch Covid-19 cũng không thể ngăn bộ lịch ảnh khỏa thân 2021 được hoàn thành. Số tiền thu được từ việc bán lịch, quyên góp sẽ được trao cho tổ chức từ thiện Aussie Helpers để giúp đỡ các cộng đồng khó khăn.

Các sinh viên đã khỏa thân tại nhiều địa điểm khác nhau ở một trang trại bò sữa và một khu nhà riêng dành cho động vật tại thị trấn Camden, ngoại ô thành phố Sydney.

Buổi chụp ảnh khỏa thân được thực hiện tại một trang trại bò sữa. Ảnh: Bums for the Bush

Clemence King, phó chủ tịch Hiệp hội sinh viên Camden Farms, cho biết, bộ lịch năm nay hoàn toàn khác so với các năm trước vì nó được thực hiện trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

"Chúng tôi phải tuân thủ các hạn chế của bang New South Wales, đồng nghĩa, một nhóm không thể tập trung quá 20 người và mọi người phải cách nhau 1,5 mét", Clemence chia sẻ với Daily Mail Úc.

"Mỗi người phải đeo khẩu trang khi chúng tôi không chụp ảnh. Một bức ảnh tập thể, điều mà chúng tôi thường làm trước đại dịch, thì nay phải làm theo cách kỳ công hơn. Đại dịch khiến bộ lịch năm nay tốn khá nhiều thời gian và công sức", Clemence nói thêm.

Bức ảnh tập thể truyền thống, với sự góp mặt của toàn bộ người tham gia, là sự cắt ghép tổng hợp từ nhiều ảnh chụp các nhóm nhỏ khác nhau.

Khoảng 50 trong tổng số 130 sinh viên thú y năm 3 đã cởi đồ và tạo dáng bằng cách sử dụng mũ và đứng cạnh các loài động vật hoặc nông cụ, máy móc để che được những phần nhạy cảm.

"Có một vài lo lắng khi bắt đầu chụp ảnh khỏa thân nhưng chúng tôi là một tập thể gắn kết và mọi người đều đồng lòng thực hiện bộ ảnh. Một số phụ huynh đã đặt trước để có được bộ lịch", Clemence cho hay.

50 sinh viên được chia thành các nhóm nhỏ để vẫn đảm bảo tuân thủ các quy tắc nhằm hạn chế lây lan Covid-19. Ảnh: Bums for the Bush

Các sinh viên kỳ vọng sẽ giúp đỡ được nông dân Úc trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Ảnh: Bums for the Bush

Các sinh viên hy vọng sẽ quyên góp được càng nhiều tiền càng tốt cho Aussie Helpers, tổ chức từ thiện giúp đỡ các cộng đồng và nông dân khó khăn ở nông thôn, bằng cách cung cấp thức ăn chăn nuôi, vật tư, thiết bị và máy móc cũng như hỗ trợ tài chính, sức khỏe và tinh thần.

Đợt cháy rừng ở Úc (2019-2020) là một trong những đợt tồi tệ nhất được ghi nhận, quét sạch gần 3 tỷ động vật và thiêu rụi gần 200 nghìn km vuông.

"Nhiều nông dân đang gặp cảnh khó khăn khi trải qua 4 năm hạn hán, lũ lụt rồi cháy rừng và bây giờ là Covid-19. Chúng tôi thực sự đồng cảm với người dân nông thôn, những người đang khó khăn hơn bất kỳ ai", Clemence nói.

Bộ lịch ảnh khỏa thân sẽ được bán với giá 25 USD/bộ và có sẵn trên trang web trực tuyến được lập riêng để bán lịch.