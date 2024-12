Bỏ lúa chuyển sang trồng mít Thái trái to bự, nông dân xã này ở Long An có lợi nhuận gấp 3 lần Bỏ lúa chuyển sang trồng thứ cây ra trái to bự, nông dân xã này ở Long An có lợi nhuận gấp 3 lần

Tại một huyện vùng sâu của tỉnh Long An chuyên trồng lúa, cuộc sống của nông dân tuy có khấm khá nhưng vẫn chưa thể làm giàu. Sau khi chuyển đổi giống cây trồng, trong đó có trồng mít Thái, nông dân có lợi nhuận tăng gấp 3 lần và biến ước mơ khá giả thành hiện thực.