Bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh làm Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1 giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1. Ảnh: Báo QĐND

Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/7/2026.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1 vào tháng 5/2025. Trước đó ông là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Người tiền nhiệm chức Tư lệnh Quân khu 1 của Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh là Trung tướng Trương Mạnh Dũng, ông đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam hồi tháng 6/2026.