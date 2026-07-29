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Thứ tư, ngày 29/07/2026 18:25 GMT+7

Bộ NNMT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

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Minh Ngọc Thứ tư, ngày 29/07/2026 18:25 GMT+7
Ngày 29/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) có báo cáo số 8503 gửi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
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Cấp mã số vùng trồng theo định danh thửa đất

Tiếp thu và trả lời ý kiến của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về Quy định cụ thể trường hợp nào Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra thực tế, trường hợp nào hậu kiểm, thời gian và nội dung hậu kiểm khi xác nhận thông tin thửa đất chưa có mã định danh (tại khoản 2 Điều 3).

Bộ NNMT cho biết, vấn đề này đã thể hiện bổ sung tại khoản a điểm 2 Điều 6 dự thảo Nghị quyết, cụ thể như sau: “… hậu kiểm đối với trường hợp mã số được cấp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị quyết này trong thời gian tối đa là ba (03) tháng kể từ khi mã số được cấp và trả lời ngay kết quả hậu kiểm tại biên bản kiểm tra”.

Về vấn đề hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho cấp xã trong quá trình thực hiện các thủ tục, Bộ NNMT cho biết, đã thể hiện bổ sung tại khoản 2 Điều 6, cụ thể như sau: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn lực để Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Về đánh giá và tiếp thu kỹ hơn giải pháp kiểm soát hiệu quả của việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, điều kiện của nước nhập khẩu, nhằm tránh việc cấp nhiều, tràn lan nhưng không đảm bảo điều kiện để được nước nhập khẩu phê duyệt, gây lãng phí, ảnh hưởng uy tín nông sản Việt,...".

Bộ NNMT cho biết, đã thể hiện cụ thể ở điểm c, điểm d khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị quyết, trong đó quy định rõ việc cấp mã số vùng trồng đối với trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu phải có mã số phải được thực hiện tiền kiểm trong thời gian 10 ngày (giảm 4 ngày so với quy định tại Nghị định 38/2026/NĐ-CP) để đảm bảo đáp ứng được các quy định của nước nhập khẩu, bảo vệ uy tín của hàng nông sản Việt Nam khi xuất khẩu nhưng vẫn tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Trả lời, làm rõ một số ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Bộ NNMT cho biết, việc bổ sung quy định sử dụng mã định danh thửa đất tại Nghị quyết này tạo cơ sở pháp lý để từng bước đồng bộ dữ liệu quản lý mã số vùng trồng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế chồng lấn, trùng lặp vùng trồng và tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong quản lý mã số vùng trồng.

Tính đến tháng 5/2026, cả nước đã có 9.546 mã số vùng trồng và 1.525 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Ảnh: Minh Huệ

Mã số định danh thửa đất là để xác định vị trí của từng thửa đất trong vùng trồng trong khi mã số vùng trồng có thể được cấp cho vùng trồng gồm một hoặc nhiều thửa đất khác nhau.

Bên cạnh đó, việc cấp mã số vùng trồng là theo nguyện vọng của tổ chức, cá nhân, tại Đơn đề nghị cấp mã số vùng trồng đã thể hiện 3 lựa chọn kê khai thông tin liên quan đến vị trí vùng trồng, gồm: (1) Thông tin mã số định danh thửa đất hoặc (2) Số thứ tự thửa đất, số tờ bản đồ hoặc (3) Vị trí thửa đất trong trường hợp không có thông tin (1), (2). Căn cứ thông tin này, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ có trách nhiệm kiểm tra, xác minh các thông tin kê khai.

Hiện tại, việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đang được quy định theo hướng khuyến khích tham gia, không bắt buộc; thêm vào đó Luật không yêu cầu bắt buộc phải kê khai các dữ liệu về cây trồng, đất đai nên không có căn cứ để chủ động cấp mã số vùng trồng và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để xác nhận, sử dụng.

Các thông tin kê khai trong đơn đã được thiết kế theo hướng tối giản, chỉ cần khai báo các thông tin cần thiết mà cơ sở dữ liệu chưa có hoặc chưa thể khai thác. Do đó, việc kê khai các thông tin tối thiểu này là cần thiết để làm căn cứ thực hiện hậu kiểm hoặc kiểm tra theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Đối với mã số cơ sở đóng gói, Bộ NNMT cho biết, đã thể hiện bổ sung tại Biên bản kiểm tra cụ thể như sau: Ghi chú: trường hợp đã có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, HACCP, GMP, ISO 22000 và các chứng nhận tương đương thì không kiểm tra các nội dung trùng lặp đã được bên thứ ba đánh giá.

Đối với Giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP chỉ áp dụng đối với vùng trồng, do đó không được áp dụng đối với cơ sở đóng gói.

Về khái niệm mã số vùng trồng, Bộ NNMT cho rằng, Dự thảo Nghị quyết không mở rộng hoặc làm thay đổi nội hàm về khái niệm mã số vùng trồng tại Luật Trồng trọt. Lý do việc đưa mã định danh thửa đất là để xác định vị trí của vùng trồng, tạo thuận lợi cho việc quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc.

Về thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, Bộ NNMT cho hay, đã chỉnh sửa tại khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị quyết để bổ sung nguyên tắc: “… chỉ thực hiện tiền kiểm đối với trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.”

Về cách thức thiết kế quy trình cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, Bộ NNMT cho biết, tại dự thảo Nghị quyết đã thể hiện việc thực hiện thủ tục hành chính toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại cơ sở dữ liệu chưa được hoàn thiện đầy đủ, việc thực hiện toàn trình mới được thực hiện đối với việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Do đó, trong thời gian trước mắt, để tránh ảnh hưởng đến xuất khẩu, thì một số công đoạn cần thực hiện song song trên môi trường điện tử và thủ công. Khi việc sửa đổi Nghị định số 38/2026/NĐ-CP được hoàn thành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ hoàn thiện Hệ thống xử lý nghiệp vụ của Bộ để thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Làm rõ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4, Bộ NNMT cho biết, quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 không phải là phát sinh thủ tục hành chính mà chỉ làm rõ các trường hợp để tổ chức, cá nhân thực hiện. Các nước nhập khẩu khác nhau sẽ có các yêu cầu kỹ thuật khác nhau kèm theo danh mục sinh vật gây hại phải kiểm soát khác nhau. Bên cạnh đó, trong quá trình đàm phán mở cửa thị trường sẽ liên tục phát sinh các yêu cầu kỹ thuật đối với thị trường mở mới cho các sản phẩm nông sản Việt Nam. Do đó, cần cụ thể hóa trường hợp này để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân muốn mở rộng thị trường xuất khẩu.

Làm rõ quy định tại Điểm c khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị quyết, Bộ NNMT cho hay, đối với trường hợp cơ sở đóng gói đã có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, HACCP, GMP, ISO 22000 và các chứng nhận tương đương thì không kiểm tra các nội dung trùng lặp đã được bên thứ ba đánh giá.

Đối với trường hợp vùng trồng đã có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP và các chứng nhận tương đương thì không kiểm tra các nội dung trùng lặp đã được bên thứ ba đánh giá.

Bỏ nội dung về kiểm tra hậu kiểm của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

Trả lời và làm rõ một số ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Bộ NNMT cho hay, việc ban hành Nghị quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhằm kịp thời giải quyết yêu cầu cấp bách phát sinh từ thực tiễn.

Nghị quyết chỉ điều chỉnh, tạm ngưng hiệu lực một số quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ, trong phạm vi cụ thể về cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và được áp dụng có thời hạn đến khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2026/NĐ-CP có hiệu lực; không làm thay đổi quy định của luật và các văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Bộ NNMT tiếp thu và chỉnh sửa lại khoản 4 Điều 5 dự thảo Nghị định như sau: Trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực, trường hợp quy định về cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tại Nghị quyết này khác với quy định của Nghị định số 38/2026/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này. Đối với các nội dung không được quy định tại Nghị quyết này thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 38/2026/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Bộ NNMT tiếp thu, đã rà soát dự thảo Nghị quyết để bảo đảm quy định thống nhất, rõ ràng thẩm quyền giữa Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Theo đó, đã bỏ nội dung về kiểm tra hậu kiểm của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tại điểm b khoản 2 Điều 6 dự thảo Nghị quyết.

Các nội dung về thẩm quyền khác của Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã được rà soát, thể hiện tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 6 dự thảo Nghị quyết đảm bảo không trùng lắp.

Liên quan đến bổ sung điều kiện tối thiểu, cơ chế xác thực thông tin thửa đất, thời hạn và quy trình hậu kiểm, căn cứ, thẩm quyền, trình tự tạm dừng, khôi phục, thu hồi mã số, Bộ NNMT cho hay, diện tích tối thiểu đã được bỏ khỏi yêu cầu kỹ thuật, thể hiện ở khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị quyết. Nội dung về xác thực vị trí thửa đất đã được thể hiện trong biên bản kiểm tra (mục II.3- Phụ lục VI. Biên bản kiểm tra vùng trồng).

Các nội dung về hậu kiểm, thẩm quyền tạm dừng, khôi phục mã số được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 dự thảo Nghị quyết. Trình tự tạm dừng, khôi phục, thu hồi mã số được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 38/2026/NĐ-CP.

Về bảo đảm công khai, minh bạch các yêu cầu chính thức của nước nhập khẩu, Bộ NNMT trả lời: Yêu cầu của nước nhập khẩu được đăng tải và cập nhật đầy đủ trên website của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đồng thời được phổ biến qua các hội nghị, hội thảo tập huấn.

Về rà soát phạm vi công khai dữ liệu cá nhân và chỉnh lý quy định chuyển tiếp theo hướng kế thừa hồ sơ đã nộp, không yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện lại thủ tục, Bộ NNMT trả lời: Việc công khai dữ liệu cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật. Các quy định về chuyển tiếp đã được thể đầy đủ tại khoản 3, khoản 6 Điều 5 theo hướng không yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện lại thủ tục và không phải nộp lại hồ sơ đã nộp.

Đối với việc cân nhắc bỏ khoản 8 Điều 5 về miễn, giảm trách nhiệm vì nội dung này đã được pháp luật quy định chung, không thuộc phạm vi điều chỉnh trực tiếp của Nghị quyết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị được giữ nguyên quy định này, do quy định này không phải là quy định về việc miễn trách nhiệm khác so với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà chỉ dẫn chiếu đến quy định tại khoản 11 Điều 68 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm áp dụng thống nhất.

Theo đó, việc xem xét loại trừ, miễn hoặc giảm trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vẫn đảm bảo thống nhất thực hiện theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật.

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