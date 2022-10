Bộ NNPTNT yêu cầu các đơn vị khắc phục triệt để việc chậm, nợ văn bản

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thời gian tới, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong cải cách hành chính, Bộ NNPTNT sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính. Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ ngay sau khi nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ ban hành.

Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành; phân cấp giải quyết TTHC đảm bảo theo chỉ đạo chung của Chính phủ, thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc công bố, công khai TTHC theo quy định.

Đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử: Thực hiện số hóa kết quả TTHC nâng cao tính công khai, minh bạch rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa để cải thiện chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy nhanh việc thực hiện hợp nhất Cổng Dịch vụ công của Bộ với hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

P.V

Cục BVTV hỗ trợ các nhà vườn, xây dựng cơ sở đóng gói sầu riêng ở Đăk Lăk đăng ký mã số xuất khẩu với phương châm nhanh gọn, minh bạch. Ảnh: Ngọc Giàu

Hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ

Một trong những nguyên nhân khiến công tác cải cách hành chính của Bộ NNPTNT còn một số hạn chế là do bộ phận một cửa chưa được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất; việc tiếp nhận, giải quyết TTHC và trả kết quả tại bộ phận một cửa chưa thực hiện đầy đủ theo quy định; nhiều hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chưa được số hóa, cập nhật để theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả và đánh giá chất lượng giải quyết TTHC. Cổng dịch vụ công của Bộ chưa đáp ứng yêu cầu của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin chưa đồng bộ, cài đặt riêng rẽ, thiếu kết nối, chia sẻ thông tin qua mạng hạn chế giữa các đơn vị trong Bộ; mức độ bảo mật an toàn, an ninh thông tin chưa cao.