Giải quyết chế độ phụ cấp trong tương quan chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức

Mới đây, cử tri tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ xung quanh vấn đề giải quyết chế độ tiền lương, đặc biệt là chi trả khoản phụ cấp 30% đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau liên quan đến căn cứ pháp lý của khoản phụ cấp 30% đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể, cũng như định hướng bảo đảm sự thống nhất, công bằng trong chính sách tiền lương thời gian tới.

Bộ Nội vụ cho biết sẽ sớm nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tiền lương thống nhất, công bằng. Ảnh: Công chức sự nghiệp làm việc tại Thanh Hóa (Ảnh: N.T)

Trả lời kiến nghị số 76 của cử tri tỉnh Cà Mau gửi tới sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Bộ Nội vụ cho biết: Về chế độ phụ cấp công tác đảng, căn cứ kết luận tại Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011.

Theo quy định tại Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội được hưởng mức phụ cấp bằng 30% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Đối với chế độ phụ cấp công vụ, ngày 15/4/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2012/NĐ-CP. Theo đó, đối tượng áp dụng được hưởng mức phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Trả lời thắc mắc của cử tri liên quan đến việc bảo đảm sự thống nhất, công bằng trong chính sách tiền lương và phụ cấp giữa khối cơ quan Đảng, đoàn thể và khối cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ cho biết: Thực hiện Kết luận số 83 của Bộ Chính trị, cùng các văn bản thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về chính sách bảo hiểm xã hội của Văn phòng Trung ương Đảng, hiện nay Bộ Nội vụ đang tích cực phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất và hoàn thiện chính sách tiền lương mới để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Nội dung nghiên cứu bao gồm việc rà soát, thiết kế lại toàn bộ chính sách tiền lương và các chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và công bằng giữa các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động, giải pháp hướng tới cải cách chế độ tiền lương trong thời gian sớm nhất có thể.