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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 12:00 GMT+7

Bộ Nội vụ trả lời về chế độ tinh giảm biên chế mới nhất với giáo viên mầm non

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Thùy Anh Thứ sáu, ngày 12/06/2026 12:00 GMT+7
Thời gian qua đã có nhiều thầy cô giáo hỏi về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với giáo viên mầm non. Về vấn đề này, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các nhà giáo và địa phương để hướng dẫn thực hiện.
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Không tinh giản biên chế với trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu

Thời gian qua Bộ Nội vụ đã nhận được một số văn bản của các địa phương hỏi về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với giáo viên mầm non theo nghị định 154 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Liên quan nội dung này, Bộ Nội vụ nêu ra 2 trường hợp cụ thể với giáo viên mầm non.

Trường hợp thứ nhất đối với giáo viên mầm non có tuổi đời thấp hơn tối đa không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Với trường hợp này, Bộ Nội vụ cho hay Luật Nhà giáo 2025 đã quy định chính sách đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non được nghỉ hưu thấp hơn tối đa không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Giáo viên mầm non được hưởng tinh giản biên chế khi không đủ điều kiện về hưu, có tuổi đời thấp hơn 2-5 năm so với quy định. Ảnh: DV

Như vậy trường hợp giáo viên mầm non có tuổi đời thấp hơn tối đa không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường mà có nguyện vọng nghỉ hưu sẽ thực hiện chính sách nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Nhóm này không được hưởng chế độ tinh giản biên chế theo nghị định 154 đối với trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu.

Trường hợp thứ hai, với giáo viên mầm non còn lại và thuộc một trong các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế quy định tại nghị định 154, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND cấp xã xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với giáo viên mầm non theo quy định tại nghị định 154.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, với giáo viên mầm non đủ điều kiện nghỉ hưu sớm theo quy định của Luật Nhà giáo sẽ nghỉ theo chế độ hưu trí, không hưởng thêm chế độ tinh giản biên chế. Trường hợp đủ tuổi về hưu, hưởng lương hưu sẽ không được hưởng chế độ tinh giản biên chế.

Giáo viên mầm non thuộc dạng tinh giản biên chế theo nghị định 154 được hưởng gì?

Theo quy định ở nghị định 154, người nghỉ hưu trước tuổi nếu có tuổi đời còn từ 2 đến 5 năm mới đến tuổi nghỉ hưu, có đủ thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, trong đó 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc ở vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trước 1/1/2021), ngoài chế độ hưu trí theo quy định về bảo hiểm xã hội sẽ không bị trừ tỉ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi.

Những người này được hưởng chính sách tinh giản biên chế - theo đó sẽ được nhận 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Khoản trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở người có từ 20 năm công tác thì 20 năm đầu được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Từ năm 21 mỗi năm được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Người có từ 15 đến dưới 20 năm công tác được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Người còn đủ 2 đến đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, ngoài chế độ hưu trí sẽ không bị trừ tỉ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi. Cùng với đó, được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Khoản trợ cấp theo thời gian công tác với người từ 20 năm thì 20 năm đầu được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng, từ năm 21 mỗi năm được 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Người từ 15 đến 20 năm công tác được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Người còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu, có đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, trong đó đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc ở vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng chế độ hưu trí theo quy định về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi.

Người còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu, có đủ thời gian công tác để hưởng lương hưu, sẽ được hưởng chế độ hưu trí theo quy định về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi.

Nghị định cũng quy định chế độ chính sách khi chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước và chính sách thôi việc.

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