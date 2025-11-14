Bộ phận chứa đầy collagen của con heo, ăn nhiều đẹp da khỏe xương, làm món nào cũng thơm ngon

Tai heo là bộ phận quen thuộc, giúp bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày nhờ chứa protein, sắt và kẽm, giúp thúc đẩy hoạt động của các chức năng trong cơ thể, tạo máu và tăng cường hệ miễn dịch.

Nhờ chứa collagen, protein và khoáng chất, bộ phận này có những tác dụng đáng kể đối với cơ thể.

Trong tai heo có chứa khoảng 15% protein, các vitamin B, D, khoáng chất và các nguyên tố oligo, hàm lượng lớn collagen rất tốt cho sự phát triển của các khớp xương.

Đây là bộ phận có vị giòn ngon, dễ chế biến và có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để tạo nên những món ăn hấp dẫn.

Dân Việt giới thiệu cách làm món tai heo kho cay và tai heo trộn thính cực kì cuốn hút như sau:

1. Tai heo kho cay

- Tai làm sạch, thái miếng mỏng vừa ăn.

- Pha sốt: Hạt nêm, tiêu, xì dầu, tương ớt, nước màu mật mía, nước lọc.

- Cho chút dầu vào chảo, phi thơm hành tỏi băm, cho tai heo vào xào săn.

- Cho sốt vào đảo đều, thêm nước lọc xăm xắp tai heo.

- Đậy nắp, đun nhỏ lửa đến khi nước cạn là được.

2. Tai heo trộn thính

- Tai làm sạch, luộc hoặc hấp chín

- Thái mỏng tai heo

Món này thì giòn sần sật, thơm mùi thính nếp

- Trộn tai với chút mắm, tỏi, ớt băm nhỏ. Trộn đều để thấm gia vị

- Cho thính vào tai heo và trộn đều là xong.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoàng Thuỷ thực hiện.