Theo Forbes, một số bộ phim truyền hình không thể tách rời khỏi thời trang. "Gossip Girl" và "Sex and the City" đã chứng minh điện ảnh đưa một thương hiệu hoặc một nhà thiết kế lên tầm cao chóng mặt về mức độ nổi tiếng chỉ với một tập phim. Nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của các bộ phim truyền hình đối với thế giới thời trang đã vượt xa mọi thứ chúng ta từng thấy trước đây. Những bộ phim ăn khách như "Squid Game" hay "Lupin" với cốt truyện khác xa với văn hóa đại chúng hiện tại đã xoay sở để trở thành những tác phẩm đi đầu trong việc tạo ra xu hướng. Hiện tượng này đã biến các nhân vật hư cấu thành những người có ảnh hưởng lớn đến thời trang.

Bộ phim nào dẫn đầu xu hướng thời trang năm 2022?

"Euphoria" là bộ phim dẫn đầu xu hướng thời trang 2022. (Ảnh: IT).

Về khía cạnh này, "Euphoria" - bộ phim truyền hình có sự tham gia của các nữ diễn viên trẻ, nổi tiếng như Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie và Barbie Ferreira hiện tại đang dẫn đầu xu hướng thời trang 2022. "Euphoria" cũng là phim truyền hình có ảnh hưởng nhất năm 2022 về thời trang. Một nghiên cứu được thực hiện bởi thương hiệu thời trang Boohoo cho biết, có không dưới 132.900 lượt tìm kiếm về thời trang hàng tháng trên toàn thế giới liên quan đến loạt phim "Euphoria". Những con số này rất ấn tượng, đặc biệt khi mùa thứ hai của loạt phim được phát sóng từ đầu năm 2022. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, cụm từ "trang phục Euphoria" được tìm kiếm trung bình 121.000 lần mỗi tháng, nhiều hơn tổng các cụm từ có liên quan tới top 10 phim truyền hình khác cộng lại.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia thời trang Boohoo tập trung vào việc phân tích dữ liệu tìm kiếm của Google cho các cụm từ tìm kiếm khác nhau liên quan đến thời trang và trang phục cho mọi phim truyền hình mới và định kỳ phát hành vào năm 2022. Từ đó, các chuyên gia thời trang xác định được bộ phim truyền hình thời trang nhất trong năm và trong lịch sử.

Có 132.900 lượt tìm kiếm về thời trang hàng tháng trên toàn thế giới liên quan đến loạt phim "Euphoria". (Ảnh: IT).

Mặc dù tất cả các ngôi sao của loạt phim "Euphoria" hiện được coi là biểu tượng thời trang nhưng cần chú ý rằng, Alexa Demie (hay còn gọi là Maddy Perez) đặc biệt nổi bật trong năm nay khi đóng góp rất nhiều vào sự hồi sinh của thời trang những năm 2000. Từ quần cạp trễ và áo crop top đến phụ kiện hình bướm, vòng cổ và thậm chí cả quần yếm, vô số món đồ thời trang xuất hiện trong bộ phim đã lọt vào tủ quần áo của các thiếu nữ trong suốt cả năm. Tất cả những điều đó cho thấy những bộ phim truyền hình đang ảnh hưởng đến thời trang như thế nào, đặc biệt là thông qua các mạng xã hội.

Mặc dù kém xa "Euphoria", "Emily in Paris" mùa thứ ba khởi chiếu vào ngày 21/12 trên Netflix cũng đang thúc đẩy các xu hướng thời trang. Có tới không dưới 39.900 lượt tìm kiếm toàn cầu hàng tháng cho các cụm từ liên quan đến thời trang của loạt phim. Thành công này rõ ràng đã góp phần nâng cao hình ảnh của phong cách thời trang Pháp sang trọng, ngay cả khi điều này mang hơi hướng châm biếm trong bộ phim. Từ đó, biến phong cách thời trang trong phim trở thành một trong những xu hướng thời trang hàng đầu trong năm nay. Mũ nồi, áo cộc tay, bốt cao cổ và áo khoác họa tiết da báo là một trong những món đồ được lăng xê trong loạt phim.



"Emily in Paris" lăng xê phong cách thời trang Pháp. (Ảnh: IT).

Phần còn lại của bảng xếp hạng bao gồm "Stranger Things" (28.800 lượt tìm kiếm hàng tháng) đã làm sống lại những hoài niệm về thời trang của những năm 1980; "Peaky Blinders" (18.200) và "Bridgerton" (14.400 lượt tìm kiếm hàng tháng) đã làm tăng xu hướng ít được chú ý trước đó, chẳng hạn như áo nịt ngực hoặc găng tay dài. Trong khi những phụ kiện này chưa tạo được dấu ấn trên đường phố nhưng chúng đã xuất hiện khắp nơi trên mạng xã hội.

"Euphoria" cũng được cho là bộ phim có ảnh hưởng lớn nhất đến thời trang từ trước đến nay. Tuy nhiên, phát hiện này nên được tiếp cận một cách thận trọng. Bởi vì loạt phim như "Gossip Girl" và "Sex and the City" được phát sóng vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 không được hưởng lợi từ việc phân tích loại dữ liệu tìm kiếm này trên các nền tảng như Google vào thời điểm đó. Do đó, rất khó để xác định bộ phim truyền hình nào thực sự có ảnh hưởng nhất mọi thời đại đối với thế giới thời trang.