Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang vừa ký Quyết định số 1053/QĐ-BCA ngày 26/2 Giải thể Công an huyện, quận và các tổ chức trực thuộc thành phố Đà Nẵng.

Quyết định nêu trên căn cứ theo Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Đồng thời theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ tại Tờ trình số 3396/TTr-X01 ngày 25/2/2025, Bộ trưởng Bộ Công an Quyết định Giải thể Công an 7 huyện, quận và các tổ chức trực thuộc (trừ Đồn Công an), thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể gồm: Công an huyện Hòa Vang, Công an quận Cẩm Lệ, Công an quận Hải Châu, Công an quận Liên Chiểu, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an quận Sơn Trà và Công an quận Thanh Khê.

Quyết định nêu trên của Bộ trưởng Bộ Công an có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2025.

Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định giải thể Công an quận, huyện Đà Nẵng. Trong ảnh là 6 trưởng phòng Công an Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: Đình Thiên

Trước đó trao đổi với PV Dân Việt, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng cho biết, vào ngày 1/3 tới đây, Công an TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức công bố kế hoạch của Bộ Công an và Công an TP.Đà Nẵng về công tác sắp xếp bộ máy công an cấp quận, huyện và nhân sự các cấp thuộc Công an thành phố Đà Nẵng.

Vào ngày 14/2 vừa qua, như Dân Việt cũng đã thông tin, Công an TP.Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố quyết định nghỉ hưu đối với lãnh đạo chỉ huy cấp phòng.

Tại buổi lễ, Công an TP.Đà Nẵng đã công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi của 15 lãnh đạo chỉ huy cấp phòng Công an TP.Đà Nẵng theo Nghị định 177. Trong đó có 6 Trưởng phòng và 9 Phó trưởng phòng.

Các Trưởng phòng gồm: Đại tá Nguyễn Văn Hoa (1966 ) - Trưởng phòng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Thượng tá Nguyễn Bảy (1966) - Chánh Thanh tra, thượng tá Nguyễn Nho Chinh (1966) - Trưởng phòng, Phòng An ninh kinh tế, thượng tá Nguyễn Văn Cung (1968) - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, đại tá Phan Ngọc Truyền (1968)-Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông.

Các Phó trưởng phòng gồm: thượng tá Võ Xuân (1966) - Phó Trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế, thượng tá Võ Thanh Hải (1968) - Phó chánh thanh tra, thượng tá Nguyễn Quang Sinh (1966) - Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động, thượng tá Nguyễn Hữu Lài (1965) - Phó chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, thượng tá Trần Cảnh (1965)- Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự.

Bên cạnh đó còn có đại tá Lê Hồng Tư (1965) - Phó trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ, thượng tá Lâm Khánh (1968) - Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, thượng tá Hoàng Thanh Lộc (1968) - Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và thượng tá Nguyễn Phước Tốt (1966) - Phó trưởng phòng Phòng Kỹ thuật hình sự.