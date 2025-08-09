Bộ trưởng Bộ Công Thương nói gì về việc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ?

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Kế hoạch số 5907/BCT-KHTC của Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị quyết 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3% - 8,5%.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên (Ảnh: Bộ Công Thương).

Tại Kế hoạch của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo Vụ Chính sách thương mại Đa biên, Vụ Phát triễn thị trường nước ngoài, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại chủ động đàm phán, hướng đến một hiệp định thương mại toàn diện, tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ theo hướng cân bằng và bền vững.

Yêu cầu các cơ quan của Bộ tiếp tục trao đổi, đàm phán các thỏa thuận thương mại mới với Hoa Kỳ, đồng thời tích cực và nhanh chóng triển khai các thỏa thuận thương mại đã ký hoặc đã cam kết với Hoa Kỳ, bảo đảm hiệu quả rõ ràng, thực chất phù hợp với lợi ích của Việt Nam.

Theo dõi sát diễn biến đàm phán, tình hình thực thi các thỏa thuận thương mại đối ứng của Hoa Kỳ với các nước, kịp thời đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp.

Đối với các đối tác khác, lãnh đạo Bộ yêu cầu đẩy mạnh đàm phán FTA, triển khai chi đạo của Thủ tướng Chính phủ về ký MoU, Hiệp định thương mại gạo với Brasil, Philippines, Malaysia, Indonesia.... Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc cấp giấy chứng nhận, xử lý nghiêm các hành vi gian lận xuất xứ.

Khai thác hiệu quả các Hiệp định FTA đã ký kết. Triển khai ngay công tác đàm phán, sớm ký kết các FTA mới, nhất là với các nước Trung Đông, Ân Độ, Châu Phi, Mỹ La-tinh, nâng cấp Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Đối với động lực tăng trưởng GDP, tư lệnh ngành Công Thương giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Công nghiệp, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp tập trung thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 đã được Bộ Công Thương giao.

Xây dựng kế hoạch, tiến độ và chỉ tiêu giải ngân vốn hằng tháng đến từng chủ đầu tư; nhận diện và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh của từng dự án; chủ động có giải pháp điều hành kế hoạch vốn để bảo đảm đủ vốn cho các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân; bảo đảm tiến độ các dự án.

Cục Điện lực, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Vụ Dầu khí và Than sẵn sàng phương án, kịch bản ứng phó với các tình huống phát sinh, tăng cường khai thác thủy điện trong mùa mưa, bảo đảm cân đối năng lượng, xăng dầu trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Sẵn sàng phương án cung ứng, điều tiết nguồn điện để bảo đảm cung ứng điện trong mùa nắng nóng, hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai và hoàn thành, đưa vào vận hành các dự án nguồn điện, truyền tải điện lớn.

Cục Điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị phục vụ ngành năng lượng tái tạo, nội địa hoá ngành công nghiệp đường sắt phục vụ các dự án đường sắt quốc gia.

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu sớm triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu sớm đưa vào vận hành các công trình nguồn và lưới điện quan trọng trong năm 2025 để bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt.

Bên cạnh đó, trong dài hạn, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về phát triển công nghiệp trên cơ sở bám sát chủ trương tại 4 Nghị quyết là “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị. Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Khuyến khích đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất xanh để nâng cao năng suất, giá trị gia tăng của sản phẩm thông qua việc mở rộng các chương trình hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp chế biến chế tạo vừa và nhỏ.