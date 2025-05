Tin tức

Viện Khoa học hình sự là đơn vị duy nhất được giao thực hiện sản xuất chất ma túy, tiền chất vì mục đích quốc phòng, an ninh, theo quy định tại Thông tư số 34/2025/TT-BCA do Bộ Công an ban hành.