Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Kinh tế
Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp cần làm để đưa Việt Nam lọt top 5 châu Á về năng lực công nghệ

Thứ hai, ngày 13/10/2025 19:51 GMT+7
Tiếp nối giai đoạn 2021-2025 công tác quản lý tài sản ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả vượt bậc, ngành tài chính đặt ra hàng loạt mục tiêu phấn đấu nâng vị thế kinh tế Việt Nam trong giai đoạn đến 2030.
Chiều 13/10, tham luận tại phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay, nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 5 năm dù diễn ra trong bối cảnh có nhiều biến động khó lường, khó khăn, thách thức rất lớn nhưng vẫn tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành toàn bộ 12/12 chỉ tiêu tài chính ngân sách nhà nước chủ yếu giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tham luận tại Đại hội

Người đứng đầu Bộ Tài chính cho biết, các nguồn lực tài chính, ngân sách nhà nước được quản lý, huy động và sử dụng ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển.

Bên cạnh đó, pháp luật về tài chính ngân sách nhà nước được tập trung hoàn thiện, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, các sản phẩm tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Hành lang pháp lý cho các mô hình mới, kinh tế mới như là Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, khu thương mại tự do... từng bước được xây dựng và hoàn thiện để thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, tăng cường quản lý thu chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững. Đáng chú ý, tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước 5 năm đạt khoảng 18,3% GDP, mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi thực hiện giảm gia hạn thuế phí là khoảng 1,1 triệu tỷ đồng để đồng hành, hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh toàn cầu và phục hồi kinh tế.

Tỉ lệ chi đầu tư đã tăng từ 28% lên 32% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng thu, tiết kiệm chi khoảng 1,5 triệu tỷ đồng để tăng đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và các tuyến đường cao tốc, quốc phòng, an ninh, xây dựng trường học, bệnh viện, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Để tiết kiệm chi cho các hoạt động hành chính cùng với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đã dành khoảng 17% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho an sinh xã hội.

Nguồn lực ngân sách nhà nước cùng với các nguồn lực xã hội, hệ thống tín dụng chính sách đã có phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người dân, người lao động.

Ngoài ra, tập trung kiến tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích đầu tư kinh doanh. Đến nay, cả nước có trên 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế, tăng trên 46% so với năm 2020.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã đạt khoảng 32,2% GDP, trong đó đầu tư của khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước chiếm trên 65%. Nước ta thuộc nhóm 15 nước phát triển, thu hút FDI lớn nhất thế giới. Vốn FDI đóng góp khoảng 16% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Thời gian tới, trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều điều chỉnh lớn mang tính thời đại, nhiều vấn đề mới đặt ra đối với sự phát triển của các quốc gia, khu vực và Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Việt Nam vừa phải hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước; tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 phấn đấu 10% trở lên, vừa nâng cao tự chủ chiến lược, tự lực tự cường phát triển đất nước với phương châm ổn định, kỷ cương, tăng tốc, bứt phá, bền vững.

Nhằm đạt được mục tiêu đầy thách thức trên, Bộ Trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân.

Triển khai hiệu quả quy hoạch tổng thể quốc gia, sau sắp xếp địa giới hành chính, thúc đẩy liên kết vùng và đô thị hóa chất lượng cao, tạo lợi thế cạnh tranh mới cho đất nước. Đồng thời, thực hiện chính sách tài khóa chủ động, mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm.

Những nhiệm vụ được đề ra này nhằm phấn đấu góp phần thực hiện mục tiêu đến phấn đấu đến năm 2028, môi trường đổi mới kinh doanh của Việt Nam thuộc nhóm 3 nước hàng đầu ASEAN và nhóm 30 nước hàng đầu thế giới.

Năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP, nước ta thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước dẫn đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử.

Cùng đó, phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 50 doanh nghiệp nhà nước trong nhóm 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất ASEAN và có từ 1 đến 3 doanh nghiệp trong nhóm 500 của thế giới vào năm 2030. Trình độ năng lực công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN và nhóm 5 của khu vực châu Á.

