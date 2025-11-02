Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Chủ nhật, ngày 02/11/2025

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: "Giúp nông dân làm chủ tri thức - công nghệ - thị trường"

THDV Chủ nhật, ngày 02/11/2025
Phát biểu kết luận Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói", Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng khẳng định "mệnh lệnh từ thực tiễn" là phải hành động quyết liệt. Bộ trưởng chia sẻ 3 định hướng lớn: (1) Đặt nông dân làm trung tâm, giúp họ "làm chủ tri thức, công nghệ, thị trường"; (2) Kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp xanh - thông minh; (3) Khơi dậy đoàn kết, xây dựng nông thôn "đáng sống".
Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Lắng nghe nông dân để chính sách đi vào cuộc sống

Thu hồi giấy phép hoạt động Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên
Thu hồi giấy phép hoạt động Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động đối với Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên.

Nhờ quỹ đầu tư mạo hiểm, dòng vốn tư nhân sẽ 'chảy mạnh' vào công nghệ chiến lược Việt Nam?
Nhờ quỹ đầu tư mạo hiểm, dòng vốn tư nhân sẽ "chảy mạnh" vào công nghệ chiến lược Việt Nam?

Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương đã được "mở đường" thông qua Nghị định số 264/2025/NĐ-CP. Việc huy động vốn từ khu vực tư nhân chính là bài toán đáng chú ý.

'Bắt' bệnh khuyến nông cơ sở: Nông dân Lạng Sơn và câu trả lời của Bộ NNMT
"Bắt" bệnh khuyến nông cơ sở: Nông dân Lạng Sơn và câu trả lời của Bộ NNMT

Nông dân Lạng Sơn chất vấn về tình trạng thiếu hụt khuyến nông cơ sở. Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng và Giám đốc TTKN Quốc gia Lê Quốc Thanh khẳng định: Lực lượng khuyến nông sẽ được đưa về xã, tránh "tầng lớp trung gian". Dù Thông tư 60 về việc này đã hiệu lực, Bộ trưởng cho biết mới 7/34 tỉnh thành sắp xếp lực lượng, Bộ đang đôn đốc các tỉnh còn lại khẩn trương tiếp nhận 4.600 cán bộ này.

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng
Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng

Chẳng ai ngờ loại rau lang lại có màn biến tấu thành món ăn hấp dẫn thú vị thế này!

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?
Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

2 lý do nào dẫn đến việc lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Gói ghém cuộc sống trong 'nhà' 10m2 ở phố cổ Hà Nội
Gói ghém cuộc sống trong "nhà" 10m2 ở phố cổ Hà Nội

Giữa lòng phố cổ Hà Nội, nhiều căn nhà chỉ vỏn vẹn 10–13 m² vẫn chật chội từng ngày. Cả gia đình phải gói ghém mọi không gian, sinh hoạt bấp bênh, lo lắng trước nhà xuống cấp và nhiều bất tiện trong sinh hoạt.

Sau lời phát biểu của ông Putin, Mỹ đã phạm phải một sai lầm lớn trong lúc nóng giận
Sau lời phát biểu của ông Putin, Mỹ đã phạm phải một sai lầm lớn trong lúc nóng giận

Đây là điều hiếm thấy, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, giới truyền thông Mỹ đã có thể nhìn rõ tương lai...

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào Kỷ nguyên mới" là hoạt động lắng nghe, đối thoại lần thứ 2 trong năm nay do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức. Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói lần này là một trong những hoạt động quan trọng trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025.

HLV Harry Kewell chỉ ra vấn đề của Hà Nội FC
HLV Harry Kewell chỉ ra vấn đề của Hà Nội FC

HLV Harry Kewell đã chỉ ra hạn chế của Hà Nội FC sau trận thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 9 V.League 2025/2026.

Điện Biên: 3 gia đình dân tộc thiểu số hiến đất xây dựng trường liên cấp của xã
Điện Biên: 3 gia đình dân tộc thiểu số hiến đất xây dựng trường liên cấp của xã

Tại Lễ khởi công xây dựng Trường liên cấp xã Núa Ngam, ngày 2/11, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất khu vực 2 (tỉnh Điện Biên) cho biết, có 3 gia đình đã tự nguyện hiến đất để xây dựng Trường liên cấp xã Núa Ngam.

2 Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng cùng tên: Một người là Cục trưởng, người kia là Đại tá, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng
2 Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng cùng tên: Một người là Cục trưởng, người kia là Đại tá, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng

2 Nghệ sĩ Nhân dân cùng tên Xuân Bắc đều giữ vị trí quan trọng: Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, người kia là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội.

Bố chồng Tăng Thanh Hà trích tiền nghỉ hưu chục tỷ làm từ thiện, vợ con đưa thêm hàng trăm triệu vẫn không đủ dùng
Bố chồng Tăng Thanh Hà trích tiền nghỉ hưu chục tỷ làm từ thiện, vợ con đưa thêm hàng trăm triệu vẫn không đủ dùng

Ở tuổi về hưu, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Nghệ sĩ Nhân dân là gương mặt màn ảnh nổi tiếng trải lòng sau lần phẫu thuật thứ 2
Nghệ sĩ Nhân dân là gương mặt màn ảnh nổi tiếng trải lòng sau lần phẫu thuật thứ 2

Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng trải lòng về lần phẫu thuật thứ hai, hé lộ tình trạng sức khỏe và những thay đổi trong cuộc sống sau điều trị.

Tuyên Quang: Bàn giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt bền vững
Tuyên Quang: Bàn giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt bền vững

Tỉnh Tuyên Quang sở hữu tiềm năng lớn với tổng đàn trâu, bò hơn 391.000 con, trong đó có nhiều giống bò chất lượng cao. Tuy nhiên, thực tế chăn nuôi vẫn đang bị kìm hãm bởi tư duy manh mún, nhỏ lẻ và thị trường tiêu thụ bấp bênh. Để "lột xác", việc xây dựng các chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm được xác định là chìa khóa then chốt.

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện
Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện, nguồn tin của báo Dân Việt vừa cho biết.

Hưng Yên: 1 năm, Viện kiểm sát tỉnh phát hiện 23 bản án dân sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, đánh giá chứng cứ
Hưng Yên: 1 năm, Viện kiểm sát tỉnh phát hiện 23 bản án dân sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, đánh giá chứng cứ

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, trong khoảng 1 năm, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 23 bản án dân sự của Tòa án có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và đánh giá chứng cứ.

Lũ lụt lớn bất thường ở Đồng Tháp Mười: Tây Ninh, Đồng Tháp thiệt hại nặng, hàng nghìn hecta lúa ngập sâu
Lũ lụt lớn bất thường ở Đồng Tháp Mười: Tây Ninh, Đồng Tháp thiệt hại nặng, hàng nghìn hecta lúa ngập sâu

Đợt mưa lớn kéo dài kết hợp lũ thượng nguồn dâng cao khiến khu vực Đồng Tháp Mười chìm trong biển nước. Tây Ninh ghi nhận hơn 2.200ha lúa bị ngập, gần 1.000ha mất trắng; trong khi tại Đồng Tháp, mực nước lũ vượt đỉnh lịch sử năm 2000, hàng trăm hecta lúa và cây ăn trái bị cuốn trôi, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Nuôi cá chép ngon trên ruộng bậc thang ở Tuyên Quang, lúa tốt, cá tươi, kẹp nướng than, cả làng thơm
Nuôi cá chép ngon trên ruộng bậc thang ở Tuyên Quang, lúa tốt, cá tươi, kẹp nướng than, cả làng thơm

Trên những thửa ruộng bậc thang trồng lúa xanh mướt ở thôn Khuổi Trang, xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Lâm Bình trước đây) người dân kết hợp trồng lúa với nuôi cá chép ruộng. Nuôi cá chép ngon trong ruộng lúa bậc thang là mô hình tận dụng hiệu quả diện tích canh tác, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững cho bà con.

Bếp cơm 0 đồng và hành trình gieo yêu thương, tình người giữa Thủ đô
Bếp cơm 0 đồng và hành trình gieo yêu thương, tình người giữa Thủ đô

Nhiều năm nay, nhà ăn 0 đồng nằm trong con phố nhỏ Phương Mai đã trở nên thân thuộc với nhiều người, đặc biệt là bệnh nhân bệnh viện Bạch Mai và nhiều viện xung quanh đây.

3 lý do nào khiến Lưu Bang không 'ra tay' với Lã Hậu?
3 lý do nào khiến Lưu Bang không "ra tay" với Lã Hậu?

Một người cơ trí như Lưu Bang lại không thể nhận ra dã tâm của Lã Hậu hay sao?

Lai Châu: Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết, chung vui với bà con bản Nà Phát và Nà Khan
Lai Châu: Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết, chung vui với bà con bản Nà Phát và Nà Khan

Liên khu dân cư 2 bản Nà Phát - Nà Khan (Bình Lư, Lai Châu) vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đông đảo người dân sở tại tham dự. Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã về dự và chung vui với người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 2 bản Nà Phát - Nà Khan.

Hà Tĩnh: Hơn 2.000 m³ đất đá sạt lở, tuyến đường ven biển ĐT547 tê liệt hoàn toàn
Hà Tĩnh: Hơn 2.000 m³ đất đá sạt lở, tuyến đường ven biển ĐT547 tê liệt hoàn toàn

Mưa lớn kéo dài khiến đường ven biển Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 2.000 m³ đất đá từ taluy dương đổ xuống chắn ngang tuyến đường, khiến giao thông tê liệt.

Xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang đánh giá mô hình trồng lê VietGAP ở Mã Pì Lèng, gắn nông nghiệp với du lịch
Xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang đánh giá mô hình trồng lê VietGAP ở Mã Pì Lèng, gắn nông nghiệp với du lịch

Mô hình trồng lê VH6 theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Mã Pì Lèng (xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang) đang cho thấy những hiệu quả rõ rệt, không chỉ giúp cây sinh trưởng tốt mà còn tạo cảnh quan hài hòa với không gian du lịch. Đây được xem là hướng đi mới, mở ra triển vọng nâng cao thu nhập cho nông dân vùng Cao nguyên đá.

Sẽ có tour trực thăng ngắm Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao, khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM
Sẽ có tour trực thăng ngắm Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao, khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM

Tour trực thăng tại TP.HCM sẽ được khai thác lại từ tháng 12 tới. Điểm mới của tour là sẽ khám phá TP.HCM, biển Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao. Đây là sản phẩm độc đáo, góp phần khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM.

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/11): Nhà vàng vừa bán đã hết, người dân 'cố thủ' xếp hàng chờ mua vàng nhẫn 149 triệu/lượng
Giá vàng hôm nay mới nhất (2/11): Nhà vàng vừa bán đã hết, người dân "cố thủ" xếp hàng chờ mua vàng nhẫn 149 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 2/11, cả vàng SJC và nhẫn tiếp tục đi ngang. Nhu cầu mua vàng của người dân vẫn rất cao khi cửa hàng vừa mở bán đã hết.

Hậu vệ Vương Văn Huy và 2 trận đấu “ác mộng” cùng SLNA
Hậu vệ Vương Văn Huy và 2 trận đấu “ác mộng” cùng SLNA

2 trận đấu liên tiếp, Vương Văn Huy mắc lỗi dẫn tới những bàn thua, khiến SLNA vuột đi những điểm số đáng tiếc. Rõ ràng, hậu vệ 24 tuổi này đang gặp vấn đề về tâm lý.

Vụ ngạt khí 8 người thương vong ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân vẫn hôn mê sâu, tiên lượng nặng
Vụ ngạt khí 8 người thương vong ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân vẫn hôn mê sâu, tiên lượng nặng

Đến ngày 2/11, 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện tại xã Điện Bàn Tây (Đà Nẵng) vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng nặng, các bác sĩ đang dốc toàn lực cứu chữa.

Thứ cây quý hiếm'cây sách Đỏ' suýt tuyệt chủng đang sống 'bình yên' ở một khu rừng Thanh Hóa
Thứ cây quý hiếm"cây sách Đỏ" suýt tuyệt chủng đang sống "bình yên" ở một khu rừng Thanh Hóa

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày 1-11 cho biết nhóm cây hạt trần quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam, có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện năm 2011 (địa phận rừng Quan Hóa trước đây) hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Nữ giáo sư sinh năm 1991 khiến cộng đồng Toán học sôi sục, 'giật' liên tiếp hai giải thưởng danh giá
Nữ giáo sư sinh năm 1991 khiến cộng đồng Toán học sôi sục, "giật" liên tiếp hai giải thưởng danh giá

Cộng đồng Toán học quốc tế đang xôn xao sau khi nhà Toán học 34 tuổi người Trung Quốc Vương Hồng cùng lúc được vinh danh ở hai giải thưởng danh giá, được xem là “chỉ dấu” cho khả năng giành Huy chương Fields – phần thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực Toán học.

