Bộ trưởng Trần Đức Thắng: "Giúp nông dân làm chủ tri thức - công nghệ - thị trường"

Thu hồi giấy phép hoạt động Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động đối với Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng phối hợp tổ chức. Báo NTNN/Dân Việt được giao phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện.