Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói về đường dẫn cầu ở Tây Ninh vừa khánh thành đã sập và trụ cầu sông Lô trơ lõi?

Tiếp tục phiên làm việc hôm nay 14/11, sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu về dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo Luật được xây dựng theo hướng quy định khung pháp lý, một số nội dung mang tính chất kỹ thuật, cần được xử lý linh hoạt theo diễn biến nhanh của thực tiễn sẽ quy định ở nghị định và các thông tư hướng dẫn thi hành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình các vấn đề trước Quốc hội về Luật Xây dựng sửa đổi (Ảnh: Media Quochoi).

Liên quan đến vấn đề cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, tư lệnh ngành Xây dựng cho biết thực tế hiện nay còn bất cập. Trong quá trình thực hiện các bước quy hoạch, thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật, cơ quan quản lý đều đã kiểm soát đầy đủ yêu cầu về quy mô, mục tiêu đầu tư, kết cấu, an toàn phòng cháy chữa cháy; tuy nhiên, trước khi thực hiện, người dân, doanh nghiệp vẫn phải xin giấy phép là vô lý.

Khắc phục điều này, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định chỉ cấp phép đối với các công trình ngoài phạm vi quy hoạch hoặc có quy mô công trình lớn hơn 7 tầng.

Với các công trình dự án đặc biệt vẫn cần phải có tư vấn thiết kế nhưng được đơn giản hóa thủ tục, không yêu cầu hồ sơ phức tạp, cầu kỳ. Đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện từ 30 ngày xuống còn từ 7- 10 ngày nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn theo quy định tại Nghị định 06/2021 về an toàn kết cấu, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy, điện, nước.

Về mô hình ban quản lý dự án, theo Bộ trưởng, hiện nay tồn tại nhiều loại hình ban quản lý từ trung ương đến địa phương, gây phân tán nguồn lực. Dự thảo Luật định hướng chỉ duy trì hai loại hình ban quản lý gồm: Ban quản lý chuyên nghiệp cấp bộ/ngành/tỉnh và ban quản lý dự án cấp xã. Trong đó, cấp xã có thể tự tổ chức ban quản lý hoặc thuê tư vấn nếu thiếu năng lực, chi phí lấy từ chi phí quản lý dự án.

Về quản lý chất lượng công trình, Bộ trưởng Minh cho biết, từ trước đến nay đều được thực hiện theo đầy đủ các bước từ nghiệm thu từng công việc, theo hạng mục, nghiệm thu chuyển giai đoạn, hoàn thành giai đoạn, nghiệm thu đưa vào sử dụng, khi hết thời hạn bảo hành và nghiệm thu thiết bị…

"Quy định này đều đã thể hiện rõ trong trình tự quy trình nghiệm thu và các nghị định cũng như thông tư hướng dẫn của ngành xây dựng. Những năm qua, việc thực hiện được triển khai rất chặt chẽ", Bộ trưởng thông tin.

Đường dẫn lên cầu tại tỉnh Tây Ninh cũ (Long An hiện nay) bị sập tháng 5/2025 (Ảnh Chinh Hoàng).

Thông tin về chất lượng một số công trình được đại biểu quan tâm, như sự cố cầu sông Lô, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết “không phải là bây giờ mà kể cả luật cũ, quy trình triển khai về quản lý chất lượng được thực hiện đầy đủ theo các bước”.

Dẫn hai vụ chất lượng công trình đường dẫn cầu và cầu tại Tây Ninh cũ (nay là Long An) và trụ cầu sông Lô trơ lõi sắt (Phú Thọ), ông Minh cho biết: Vụ việc tại Tây Ninh cũ có thể có yếu tố chủ quan, yếu tố khách quan.

“Nếu nói về văn bản quy phạm pháp luật chúng ta có đầy đủ từ luật đến nghị định, đến thông tư, quy trình, quy phạm về nghiệm thu chất lượng. Ngành xây dựng đã ban hành đầy đủ. Còn việc triển khai tổ chức thực hiện như thế nào là do chủ đầu tư, tư vấn giám sát”, ông Minh thông tin.

Theo Bộ trưởng Minh, “nguyên nhân và sai phạm cơ quan điều tra sẽ có kết quả trả lời trước đại biểu và nhân dân”.

Về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ năng lực của doanh nghiệp theo các cấp, Bộ trưởng cho rằng cần bỏ để tránh cơ chế xin – cho, tiêu cực đối với các tổ chức cấp chứng chỉ.

Trụ cầu sông Lô bị trơ lõi sắt gây ảnh hưởng nghiêm trọng kết cấu công trình.

"Năng lực của doanh nghiệp đã được khẳng định khi tham gia đấu thầu, chỉ định thầu, bao gồm các điều kiện về năng lực, máy móc phương tiện, trình độ đội ngũ cán bộ, khả năng tài chính… Do đó, quy định chứng chỉ năng lực doanh nghiệp không cần thiết", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về trách nhiệm của các chủ thể trong hoạt động xây dựng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh: Dự thảo Luật đã quy định rõ chủ đầu tư và tư vấn phải chịu trách nhiệm tối đa về chất lượng công trình, không còn tình trạng "hợp đồng chỉ mang tính tham khảo" như trước đây, giúp giảm sai sót, rủi ro khi thực hiện.