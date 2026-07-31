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Khoa học Công nghệ
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 09:20 GMT+7

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Cần cơ quan pháp quy mạnh để phát triển điện hạt nhân an toàn

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PV Thứ sáu, ngày 31/07/2026 09:20 GMT+7
Hệ thống pháp quy hiện đại, đồng bộ cùng cơ quan quản lý đủ năng lực là điều kiện tiên quyết để Việt Nam triển khai thành công chương trình điện hạt nhân quốc gia. Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ VII diễn ra ngày 30/7 tại Quảng Ninh.
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Ngày 30/7, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ VII với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, các cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân cùng đại diện Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và nhiều tổ chức quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết hội nghị diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực chuẩn bị triển khai chương trình điện hạt nhân, đầu tư xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới, đồng thời thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện pháp quy hạt nhân, chuẩn bị nền tảng cho chương trình điện hạt nhân quốc gia.

Theo Bộ trưởng Quân, hội nghị là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá việc thi hành Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025, rà soát thực trạng công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận ba nhóm nội dung trọng tâm. Thứ nhất là đánh giá việc tổ chức thực thi pháp luật về năng lượng nguyên tử, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Nhân tài quyết định thành bại của AI

Thứ hai là nâng cao năng lực của cơ quan pháp quy an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia, từ tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật đến chuyển đổi số và hợp tác quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực phục vụ chương trình điện hạt nhân.

Thứ ba là tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, địa phương, cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân và các tổ chức quốc tế nhằm xây dựng văn hóa an toàn, an ninh hạt nhân và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh tra, thanh sát.

Nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của chương trình điện hạt nhân, Bộ trưởng Quân cho rằng đây không chỉ là giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng mà còn góp phần nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, chất lượng tăng trưởng và vị thế quốc gia.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, cơ quan pháp quy đủ mạnh, đội ngũ chuyên gia có trình độ cao và văn hóa an toàn hạt nhân được thực hiện nhất quán trong toàn hệ thống.

Bộ trưởng Quân bày tỏ tin tưởng, với sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương cùng sự đồng hành của IAEA và các đối tác quốc tế, hệ thống pháp quy hạt nhân của Việt Nam sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để bảo đảm triển khai an toàn, hiệu quả chương trình điện hạt nhân quốc gia và mở rộng ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển bền vững.

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