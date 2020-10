Bộ tứ iPhone 12 vừa ra mắt có khác biệt gì?

Kích thước và thiết kế

Có tổng cộng 4 mẫu iPhone 12 nhưng đi kèm 3 kích thước màn hình là 5,4 inch (iPhone 12 Mini), 6,1 inch (iPhone 12 và 12 Pro), và 6,7 inch (iPhone 12 Pro Max). Chúng đều có notch ở phía trước và các cạnh phẳng hơn gợi nhớ đến iPhone 5.

Về sự khác biệt, iPhone 12 Mini và 12 có thiết kế nhôm và kính, trong khi Apple tiếp tục dành phần thân thép không gỉ cho iPhone 12 Pro và 12 Pro Max.

Giá

iPhone 12 Mini có giá khởi điểm 649 USD, trong khi iPhone 12 lớn hơn có giá từ 749 USD. Để so sánh, iPhone 11 có giá khởi điểm 699 USD, vì vậy nếu xem iPhone 12 là bản nâng cấp của iPhone 11 thì giá bán iPhone năm nay đắt hơn 50 USD so với tiền nhiệm. Dĩ nhiên, iPhone năm nay giá trị hơn nhờ khả năng kết nối 5G và nhiều thứ đáng giá khác.

Còn iPhone 12 Pro có giá tương tự iPhone 11 Pro là từ 999 USD, trong khi giá khởi điểm của iPhone 12 Pro Max là 1.099 USD. Điều này tức tương đương với phiên bản tiền nhiệm tương ứng năm ngoái.

Màn hình

Điểm đáng chú ý là trong khi cả 4 mẫu iPhone 12 đều có màn hình OLED. Màn hình OLED của iPhone 12 có độ sáng tối đa là 1200 nits và hỗ trợ Dolby Vision, HDR 10 và HLG. Đáng buồn là chúng không hỗ trợ màn hình tốc độ làm mới 120 Hz như các tin đồn trước đó.

Liên quan đến độ phân giải cụ thể, iPhone 12 Mini có độ phân giải 2.340 x 1.080 pixel thì iPhone 12 6,1 inch có độ phân giải 2532 x 1170 pixel. Đối với iPhone 12 Pro cao cấp hơn, nó cũng có cùng độ phân giải 2532 x 1170 pixel như iPhone 12 nhưng lại hỗ trợ màu 10 bit và sử dụng công nghệ Retina XDR giống như trên iPhone 12 Pro Max vốn nâng độ phân giải lên 2778 x 1284 pixel.

CPU, RAM và bộ nhớ

Tất cả 4 mẫu iPhone 12 đều đi kèm chip A14 Bionic 5nm mới của Apple và nhanh nhất trong smartphone ở thời điểm hiện tại. Mặc dù Apple chưa công bố chính thức thông tin nhưng sự khác biệt có thể nằm ở việc iPhone 12 Mini và iPhone 12 được đồn đại có RAM 4 GB, trong khi iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max được đồn đại có RAM 6 GB.

Khá thú vị, trong sự kiện năm nay Apple đã không công bố thông tin bộ nhớ trong của loạt iPhone 12. Tuy nhiên, các tin đồn dự đoán rằng iPhone 12 Mini và iPhone 12 có bộ nhớ trong khởi điểm 64 GB và cao nhất là 256 GB, trong khi loạt iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max có bộ nhớ trong khởi điểm 128 GB và cao nhất là 512 GB.

Máy ảnh

iPhone 12 Mini và iPhone 12 tiếp tục trang bị camera kép, bao gồm một ống kính góc rộng và một ống kính góc siêu rộng như là lựa chọn thấp hơn. Ở phân khúc cao cấp hơn, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max cung cấp thêm một ống kính tele với zoom quang 2x (12 Pro) hoặc 2,5x (12 Pro Max) - một cải tiến so với zoom 2x trên dòng iPhone 11 Pro.

Ngoài ra, loạt iPhone 12 Pro cũng có cảm biến LiDAR tiên tiến, có thể được sử dụng để chụp chân dung tốt hơn, mang lại hiệu ứng video thuyết phục hơn và đặc biệt là nâng cao hiệu suất trong các ứng dụng AR của iPhone 12.

Khả năng 5G

Một điểm chung nữa ở tất cả các mẫu iPhone 12 chính là cung cấp kết nối 5G. Mặc dù vậy có sự khác biệt giữa các phiên bản khi iPhone 12 Mini và iPhone 12 bị giới hạn ở tần số Sub 6 GHz, còn iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max hỗ trợ cả mạng Sub 6 GHz lẫn mmWave.

Vậy tại sao điều này lại quan trọng? Hiện tại sóng mmWave cung cấp tốc độ nhanh hơn nhiều so với Sub 6 GHz. Chúng ta đang nói về sự khác biệt giữa hơn 1 Gbps cho mmWave so với phạm vi 100 đến 300 Mbps cho Sub 6G Hz. Tuy nhiên, mạng 5G Sub 6 GHz có phạm vi xa hơn rất nhiều, trong khi mạng 5G mmWave bị ảnh hưởng bởi khoảng cách và vật cản như tường.

Dung lượng pin

Không bất ngờ khi Apple cũng che giấu dung lượng pin trên loạt iPhone 12. Mặc dù phải chờ đến các màn tháo dỡ sản phẩm để biết dung lượng pin chính thức nhưng đã có tin đồn cho biết iPhone 12 Pro Max có pin 4.400 mAh - một bản nâng cấp so với pin 3.959 mAh trên iPhone 11 Pro Max hiện tại.

Với việc trang bị chip A14 Bionic 5nm hiệu quả điện năng tốt hơn A13 Bionic 7nm, thời lượng sử dụng pin trên loạt iPhone 12 vẫn cao hơn so với tiền nhiệm. Dĩ nhiên nếu kết nối 5G, điều này sẽ bị ảnh hưởng và rút ngắn đi nhiều.