"Bỏ túi" Geovane, tài năng 21 tuổi cao 1m82 của Thanh Hoá ghi điểm với HLV Kim Sang-sik

Ở trận hoà 0-0 của Đông Á Thanh Hoá trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại sân Vinh mới đây, Đoàn Ngọc Hà một lần nữa được HLV Popov tin tưởng trao cơ hội đá chính. Tiền vệ phòng ngự 21 tuổi này được giao nhiệm vụ phong toả "sát thủ" Geovane bên phía đội chủ nhà và anh đã làm rất tốt. Với lối chơi vô cùng năng nổ, không ngại va chạm và sở hữu bộ kỹ năng khéo léo với trái bóng, Đoàn Ngọc Hà đã không cho tiền đạo người Brazil có nhiều cơ hội phô diễn tài năng.

Đoàn Ngọc Hà. Ảnh: Thanh Hoá FC.

Từ đầu giải tới giờ, Đoàn Ngọc Hà đã ra sân 10 trận tại V.League 2024/2025 cho Đông Á Thanh Hoá. Còn nếu tính cả Cúp Quốc gia và Shopee Cup, tổng số trận ra sân của anh là 17. HLV Popov luôn đánh giá cao tài năng của Đoàn Ngọc Hà và tin rằng tiền vệ phòng ngự 21 tuổi này sẽ có tương lai sáng lạn ở phía trước.

Theo tiết lộ, HLV Kim Sang-sik đã cử người theo dõi sát những trận đấu của Đoàn Ngọc Hà và có những ghi chép chi tiết về tiền vệ 21 tuổi này. Nhiều khả năng, trong đợt tập trung U22 Việt Nam sắp tới, ông sẽ trao cơ hội cho Đoàn Ngọc Hà, và xa hơn, có thể là triệu tập tài năng trẻ này lên ĐT Việt Nam.

U19 PVF hạ U19 SLNA, vô địch U19 Quốc gia 2025

Trận chung kết của giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia 2024/25 là cuộc đọ sức giữa PVF và Sông Lam Nghệ An. Đây là màn đối đầu được dự báo rất hấp dẫn bởi cả hai đội đều thể hiện phong độ rất cao, chứng minh mình là ứng viên vô địch của giải. Tuy nhiên, hiệp 1 chứng kiến lợi thế thuộc về PVF. Đội bóng phía Bắc vẫn là những người kiểm soát bóng nhiều hơn trong quãng thời gian đầu tiên. Các đợt tấn công của họ được triển khai ra hai biên. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An thi đấu tập trung và sẵn sàng có những pha vào bóng quyết liệt. Hoàng Sơn hay Quốc Toản không giúp PVF tạo ra nhiều khác biệt trong 45 phút đầu tiên. Bên kia chiến tuyến, Sông Lam Nghệ An dồn toàn lực cho mặt trận phòng ngự. Văn Tâm và đồng đội gây ra rất nhiều khó khăn cho PVF. Trên thực tế, Lê Phát không có nhiều cơ hội để có thể ghi bàn và dễ hiểu tại sao 45 phút đầu tiên trôi qua với tỉ số 0-0.

U19 PVF vô địch U19 Quốc gia 2025. Ảnh: VFF.

Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Duy Đông tiếp tục có sự điều chỉnh về nhân sự khi Nguyễn Sỹ Mạnh Dũng và Nguyễn Trọng Đức Vũ lần lượt được tung vào sân. Quyết định của nhà cầm quân này sớm phát huy tác dụng. Phút 67, từ pha đá phạt góc đẹp mắt của Nguyễn Trọng Đức Vũ, tuyển thủ U19 Việt Nam Nguyễn Lê Phát đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho PVF. Trong thế không còn gì để mất, Sông Lam Nghệ An đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đáng tiếc, trước hàng thủ được tổ chức tốt của PVF, đội bóng xứ Nghệ hầu như không tiếp cận được khung thành của Huy Hoàng. Ở những phút cuối cùng, PVF thậm chí có thêm cơ hội để nới rộng cách biệt nhưng Lê Phát bỏ lỡ đáng tiếc. Giành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An, PVF chính thức lên ngôi vô địch giải U19 Quốc gia 2024/25.

Julian Alvarez tiết lộ lý do rời Man City

Julian Alvarez vừa tiết lộ lý do anh quyết định rời Manchester City để gia nhập Atletico Madrid. Trong một cuộc phỏng vấn, Alvarez cho biết anh mong muốn tìm kiếm một thử thách mới nhằm phát triển bản thân. Đặc biệt, anh đã bị thuyết phục bởi HLV Diego Simeone, người không chỉ chia sẻ về kế hoạch hiện tại mà còn vạch ra những mục tiêu lớn lao cho tương lai lâu dài của câu lạc bộ.

Julian Alvarez.

Mặc dù chân sút 24 tuổi đã có những kỷ niệm đẹp tại Manchester City, nhưng Alvarez thừa nhận rằng việc không được ra sân trong các trận đấu quan trọng, như chung kết Champions League, đã ảnh hưởng đến quyết định rời CLB nước Anh. Tại Atletico Madrid, Alvarez đã nhanh chóng chứng tỏ khả năng của mình với 20 bàn thắng, trở thành một nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Diego Simeone.

Real Madrid lĩnh án phạt 2 năm ở Champions League

Tháng trước, ở trận lượt về vòng play-off Champions League, Real Madrid đã đánh bại Man City 3-1 nhờ cú hat-trick của Kylian Mbappe. Sau 2 lượt trận, Los Blancos giành chiến thắng 6-3, qua đó lọt vào vòng 16 đội. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Carlo Ancelotti là Atletico Madrid.

Ở trận lượt về, một số CĐV Real trên khán đài đã hát bài hát kì thị người đồng tính nhắm vào HLV Pep Guardiola của Man City. Lời bài hát có nội dung: "Ôi, Pep Guardiola ơi, trông ông gầy quá. Đầu tiên là do thuốc. Ngày nay, bạn có thể thấy điều đó ở Chueca (1 khu phố dành cho người đồng tính ở thành phố Madrid)".

Real Madrid sẽ phải đóng cửa 1 phần sân Bernabeu trong 2 năm.

Theo Marca, Real Madrid đã phải trả giá đắt vì hành động của các CĐV. Cụ thể, nhà ĐKVĐ La Liga đã bị phạt 30 nghìn euro. Ngoài ra, họ còn phải đóng cửa 1 phần SVĐ Bernabeu trong thời gian 2 năm.

"Cơ quan Phúc thẩm đã quyết định ra lệnh đóng cửa 1 phần SVĐ của Real Madrid (ít nhất 500 ghế ngồi) sau khi chứng kiến hành vi phân biệt đối xử của CĐV đội bóng này. Quyết định này sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm", UEFA ra tuyên bố.

Cole Palmer ẵm giải "Cầu thủ quyến rũ nhất 2025"

Theo cuộc khảo sát trên toàn lãnh thổ Vương quốc Anh do Slottozilla thực hiện với 2.500 người trong độ tuổi từ 18 đến 55, Cole Palmer đã bất ngờ giành chiến thắng chung cuộc khi dẫn đầu với 19% phiếu bầu, vượt qua Jude Bellingham (17%) và Jack Grealish (15%).

Đáng chú ý, danh sách top 10 còn có những cái tên đình đám như Declan Rice, Trent Alexander Arnold, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland và Kylian Mbappe.

Cole Palmer - "Cầu thủ quyến rũ nhất năm 2025".

Cầu thủ trẻ Palmer đã gây ấn tượng mạnh khi vượt qua huyền thoại Ronaldo, chủ nhân của 5 Quả bóng vàng và hàng trăm triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Điều này chứng tỏ sức hút đáng kể của Palmer tại Anh Quốc.

Trong khi Jude Bellingham, tiền vệ được mệnh danh là "hoàng tử nước Anh" tại Real Madrid, cũng phải chấp nhận vị trí á quân trong bảng xếp hạng nhan sắc kể trên.