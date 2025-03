137 dự án với quy mô gần 115.000 căn được khởi công

Tại phiên họp báo Chính phủ chiều ngày 5/3, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng, cho biết trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 655 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 593.428 căn.

Trong đó có: 103 dự án dự án hoàn thành với quy mô 66.755 căn; 137 dự án dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 114.618 căn; 415 dự án dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 412.055 căn.

Riêng trong năm 2024, cả nước có 28 dự án với quy mô 20.284 căn đã hoàn thành (tăng khoảng 46% so với năm 2023, tương đương khoảng 6.420 căn); 23 dự án với quy mô 25.399 căn đã được cấp phép, khởi công xây dựng (tăng khoảng 13% so với năm 2023, tương đương khoảng 3.000 căn); số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 113 dự án, tương đương 142.450 căn (tăng khoảng 101% so với năm 2023).

Như vậy, với số lượng căn hộ đã được khởi công và hoàn thành đến nay đã đạt khoảng 42,38% mục tiêu của Đề án 1 triệu căn hộ đến năm 2025.

Toàn cảnh họp báo Chính phủ tháng 2/2025 vào chiều 5/3 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bà Tống Thị Hạnh còn cho biết, một số địa phương đã tích cực triển khai khởi công, hoàn thành các dự án nhà ở xã hội và đạt tỷ lệ cao so với chỉ tiêu đề án đến năm 2025 như: Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nam,... Tuy nhiên còn ghi nhận một số địa phương chưa có dự án nhà ở xã hội nào như: Nam Định, Quảng Ngãi, Bạc Liêu,...

Về việc quy hoạch bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, đại diện Bộ Xây dựng cho hay: Đến nay đã có 30/63 địa phương ban hành kế hoạch triển khai đề án với quy hoạch 1.309 vị trí, quy mô 9.737 ha.

Theo đó, hầu hết các địa phương đều dành đủ quỹ đất để phát triển như: Quảng Ninh 666 ha, Hải Phòng 336 ha, Đồng Nai 1.064 ha, Bình Dương 408 ha....

Tuy nhiên, còn một số địa phương bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội còn chưa tương xứng như: Thanh Hóa mục tiêu đề án là 13.700 căn nhưng chỉ bố trí 25 ha. Nghệ An mục tiêu 28.500 căn nhưng mới chỉ bố trí 78 ha. Bắc Ninh mục tiêu Đề án là 72.000 căn nhưng mới chỉ bố trí 87 ha.

Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) Tống Thị Hạnh thông tin về tình hình phát triển nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về phương án quỹ nhà ở quốc gia, bà Hạnh chia sẻ: Đến nay Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chưa giao chính thức nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên với trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở, ngay sau khi có kết luận của Tổng Bí thư ngày 24/2, Bộ Xây dựng đã giao cho đơn vị chuyên môn khẩn trương nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, rà soát các quy định pháp luật hiện hành và đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư là nghiên cứu thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia để phát triển nhà ở giá rẻ tại các đô thị lớn.

Hiện, Bộ Xây dựng đang giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn của Cục để nghiên cứu từ khâu quy hoạch, kế hoạch chương trình phát triển nhà ở đến việc triển khai thực hiện dự án, làm sao sau khi có chỉ đạo chính thức của Chính phủ và cấp có thẩm quyền thì Bộ Xây dựng sẽ khẩn trương xây dựng đề án để trình Chính phủ và các cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm được tiến độ và chất lượng.