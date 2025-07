Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hoà Bình liên quan đến giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về tháo gỡ khó khăn liên quan đến đăng kiểm xe kinh doanh vận tải có sự sai khác giữa thông tin màu nền biển số xe với phương tiện thực tế, sáng 10/7, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp về nội dung này.

Còn khoảng 15.000 phương tiện chưa đổi đăng ký xe

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị cho phép các xe kinh doanh vận tải chưa đổi thông tin màu nền biển số trên đăng ký xe, vẫn được tiếp tục đăng kiểm đến hết ngày 30/6/2026.

Lý do bởi Thông tư 12/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định các doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải thực hiện việc đổi biển số từ nền màu trắng sang nền màu vàng, đồng thời, đổi thông tin trên đăng ký xe từ biển T sang biển V, thời gian thực hiện đến hết năm 2021.

Tuy nhiên, giai đoạn này và đến tháng 6/2022, các địa phương vẫn thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 dẫn đến một số doanh nghiệp chưa cập nhật được quy định và chưa kịp triển khai. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch cũng như biến động của thị trường, các doanh nghiệp vận tải khó khăn đã thực hiện cơ cấu nợ với ngân hàng, một số ngân hàng mà các doanh nghiệp thế chấp đăng ký xe lại đang thuộc diện điều tra của cơ quan công an, dẫn đến doanh nghiệp không mượn được giấy đăng ký xe từ ngân hàng để thực hiện đổi thông tin.

Theo thống kê của Bộ Công an, hiện còn khoảng 15.000 phương tiện chưa làm thủ tục đổi đăng ký xe. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, biển số nền vàng hay nền trắng nhằm phân biệt xe kinh doanh vận tải hay không, điều này quyết định đến chu kỳ đăng kiểm của phương tiện. Bởi xe kinh doanh vận tải tần suất hoạt động cao, ít được quan tâm bảo dưỡng như xe cá nhân. Do đó, chu kỳ đăng kiểm thấp hơn, việc kiểm tra đòi hỏi yêu cầu cao hơn, qua đó, bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cũng thông tin, Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 quy định đến 31/12/2021, các xe kinh doanh vận tải phải làm thủ tục đổi biển số và chứng nhận đăng ký xe. Sau ngày đó, nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, việc đổi biển số xe được đơn giản hoá chỉ đổi màu nền biển số từ màu trắng sang màu vàng, trên đăng ký xe đổi chữ T sang chữ V.

Theo thống kê của Bộ Công an, hiện còn khoảng 15.000 phương tiện chưa làm thủ tục đổi đăng ký xe.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho biết, đến nay chưa nhận được văn bản thống kê số lượng cụ thể các phương tiện đang vướng mắc trong việc rút/mượn giấy chứng nhận đăng ký xe. Ngoài ra, có nhiều nguyên nhân khiến doanh nghiệp khó khăn trong việc rút/mượn đăng ký xe tại các tổ chức tín dụng, tuy nhiên, chủ yếu liên quan đến uy tín của doanh nghiệp trong vay trả nợ với ngân hàng.

Bộ Xây dựng yêu cầu thống kê chính xác số lượng xe gặp vướng mắc

Trên tinh thần tạo điều kiện tháo gỡ cho các doanh nghiệp vận tải nhưng vẫn đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thống kê chính xác số lượng và nguyên nhân tại sao các xe kinh doanh vận tải đến nay đã đổi biển số nền vàng nhưng chưa đổi thông tin trên đăng ký xe dẫn đến bị từ chối khi đi đăng kiểm. Từ đó, phân loại và kiến nghị giải pháp cụ thể với từng loại trường hợp, đề ra thời gian thực hiện nhất định.

"Trường hợp cần rút giấy chứng nhận đăng ký xe đang thế chấp từ ngân hàng để đi đổi giấy chứng nhận đăng ký xe mới, chủ xe và đại diện tổ chức tín dụng có thể cùng ra công an cấp xã, ký xác nhận để được cấp giấy mới. Khi có đăng ký xe mới, có thể in bản sao và chứng thực bản chính ngay tại công an xã để bàn giao cho chủ xe, đồng thời, đại diện ngân hàng giữ lại giấy đăng ký xe mới bản gốc", ông Tuấn đề nghị.

Bộ Xây dựng yêu cầu Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam lý giải nguyên nhân các xe kinh doanh vận tải đã đổi biển số nền vàng nhưng chưa đổi thông tin trên đăng ký xe. Ảnh: QM

Để hỗ trợ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thống kê các phương tiện chưa đổi đăng ký xe, Bộ Xây dựng sẽ có văn bản gửi Sở Xây dựng các địa phương rà soát số lượng xe cấp phù hiệu đăng ký kinh doanh vận tải, từ đó phối hợp tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải, đơn vị nào chưa thực hiện đổi đăng ký xe cần thông báo về hiệp hội vận tải địa phương để làm căn cứ thống kê.

Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, có văn bản làm rõ các quy định liên quan tại các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời, có hướng dẫn cụ thể làm căn cứ để các bên thực hiện.

Phía Ngân hàng Nhà nước, Thứ trưởng đề nghị có thêm chỉ đạo đối với các tổ chức tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc mượn giấy chứng nhận đăng ký xe đang thế chấp để đổi đăng ký xe mới, phù hợp với phương tiện thực tế để thuận lợi trong đăng kiểm.

"Các doanh nghiệp vận tải cần thực hiện nghiêm quy định về định danh phương tiện, từ đó, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước", Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.