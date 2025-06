Theo quyết định của Phó cục trưởng Cục Quản lý dược Nguyễn Thành Lâm ký ngày 3/6 thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 3 loại thuốc Tadalafil 20mg; Odistad 120; Vacobufen 400 - Ibuprofen 400mg.

Cụ thể, thuốc Tadalafil 20mg là thuốc kê đơn được dùng để điều trị rối loạn cương dương ở nam giới trưởng thành, cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất: Công ty Liên doanh Meyer-BPC, địa chỉ: 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Thuốc Odistad 120.

Thứ 2, thuốc Odistad 120, là một loại thuốc điều trị béo phì và phòng ngừa tăng cân trở lại ở người lớn. Cơ sở đăng ký: Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm, địa chỉ K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1, địa chỉ số 40 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc Odistad 120.

Thứ 3, thuốc Vacobufen 400 - Ibuprofen 400mg là thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm. Cơ sở đăng ký: Công ty Cổ Phần Dược Vacopharm, địa chỉ số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Cơ sở sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược Vacopharm, địa chỉ: Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thuốc Vacobufen 400 - Ibuprofen 400mg.

Lý do thu hồi bởi cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam. Thuốc được sản xuất trước ngày quyết định này có hiệu lực được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc. Cơ sở đăng ký thuốc, sản xuất thuốc phải có trách nhiệm theo dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc trong quá trình lưu hành.

Cục Quản lý dược đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở kinh doanh dược và Giám đốc cơ sở đăng ký, sản xuất có thuốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.