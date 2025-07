Ngày 11/7, Phó cục trưởng Cục quản lý dược (Bộ Y tế) Tạ Mạnh Hùng vừa ban hành văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA, địa chỉ số 18 đường Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú (cũ), TP.HCM về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm vi phạm đối với sản phẩm sữa rửa mặt chuyên dụng Gammaphil – chai 125ml.

Cục quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm vi phạm đối với sản phẩm sữa rửa mặt chuyên dụng Gammaphil – chai 125ml. Ảnh chụp màn hình

Theo Cục Quản lý dược, trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Yên Bái (cũ) đã lấy mẫu lô sản phẩm sữa rửa mặt chuyên dụng Gammaphil – chai 125ml.

Mẫu thử chứa Methylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Sản phẩm được bán tại chuỗi nhà thuốc lớn trên cả nước. Ảnh chụp màn hình

Trước vấn đề này, Cục quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm sữa rửa mặt chuyên dụng Gammaphil – chai 125ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm sữa rửa mặt chuyên dụng Gammaphil – chai 125ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm sữa rửa mặt chuyên dụng Gammaphil – chai 125ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 2/8 tới đây.

Ngoài ra, đơn vị này cũng đề nghị Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm sữa rửa mặt chuyên dụng Gammaphil – chai 125ml không đáp ứng quy định. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 000669/21/CBMP-HCM theo quy định tại điểm b Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Cùng với đó, kiểm tra Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 17/8.

Đầu tháng 6 vừa qua, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA số tiền 87 triệu đồng.



Theo Thanh tra Sở Y tế, Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA đã có hành vi sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm; sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa.



Ngoài tiền phạt, buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không bảo đảm chất lượng; buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do không bảo đảm chất lượng; buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông đối với sản phẩm vi phạm ghi nhãn hàng hóa; buộc nộp lại số tiền vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định pháp luật.



Trước đó, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi đối với sản phẩm sữa rửa mặt Adaphil Gentle Skin (do Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm Gammado sản xuất) do phát hiện chất Methylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.