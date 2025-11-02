"Bóc phốt" nhầm đồng nghiệp, nữ MC nổi tiếng một thời trong showbiz Việt nói lời xin lỗi

MC Thanh Thảo xin lỗi

Mới đây, MC Thanh Thảo đăng tải lời xin lỗi đồng nghiệp (MC Thảo Tây) trên trang cá nhân. Cô cho biết sở dĩ lên tiếng muộn bởi cần bình tâm để viết ra những thông tin chính xác, không bị chi phối bởi cảm xúc.

"Trước tiên tôi thật lòng xin lỗi Thảo Tây về sự việc lần này. Lỗi này thuộc về tôi và bạn quản lý chưa nhất quán trong thông tin khách mời. Tôi đã sai khi đưa hình ảnh người khác trên trang cá nhân của mình với mục tiêu xác minh đúng tên và đơn vị tham gia sự kiện.

Tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, làm việc chặt chẽ hơn với ê-kíp, quản lý từ một nguồn để tránh nhầm lẫn về danh sách khách mời. Đây cũng là bài học quản trị sự kiện cho tôi.

Tôi cũng xin lỗi vì mang thông tin tiêu cực cho mọi người trong những ngày gần đây. Thông tin này được đăng tải chính thức trên trang cá nhân của mình nhằm đảm bảo việc nhận trách nhiệm và xin lỗi chân thành. Xin được khép lại chuyện này để chúng ta lan toả về những thông tin đẹp và những người cần giúp đỡ nhiều hơn" - cô viết.

MC Thanh Thảo và MC Thu Thảo bất đồng sau sự kiện ra mắt sách mới đây. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Thanh Thảo gây xôn xao dư luận khi cho biết có một người "không được mời, rất lạ" xuất hiện trên hàng ghế đầu của sự kiện ra mắt sách mà cô tổ chức. Theo nữ MC, đây là một buổi gặp gỡ kín đáo, thân tình với gia đình và bạn bè thân thiết. Cô "định danh" từng người với mong muốn gửi tới những người mình yêu quý một món quà đặc biệt.

Ngay sau đó, MC Thảo Tây (Thu Thảo) bức xúc lên tiếng trên mạng xã hội. Cô cho biết được chính ê-kíp truyền thông của Thanh Thảo gửi thư mời chính thức qua email, có xác nhận cụ thể và lịch họp báo rõ ràng.

"Ở bài đăng, dù chị Thanh Thảo không trực tiếp nêu tên, nhưng những chi tiết trong bài viết, cộng với bức ảnh rõ mặt, khiến người xem dễ dàng nhận diện và hiểu sai về tôi.

Tôi đã nhận được hàng loạt thông tin phản hồi (bao gồm tin nhắn, cuộc gọi) mang tính chất thắc mắc, hoài nghi và cảnh báo từ các cá nhân có liên quan trực tiếp đến hoạt động nghề nghiệp của tôi" - MC Thu Thảo chia sẻ.

Theo Thu Thảo, yêu cầu duy nhất và cần thiết của cá nhân cô là lời đính chính công khai từ MC Thanh Thảo, nhằm khôi phục uy tín và danh dự sau các thông tin gây hiểu lầm trước đó. Với mục đích giải quyết nội bộ và khép lại sự việc, cá nhân cô đã 2 lần đồng ý dành thời gian cho ê-kíp của Thanh Thảo để tổ chức họp nội bộ, thể hiện sự tôn trọng và thiện chí hợp tác tối đa.

Tuy vậy, yêu cầu đính chính của cô chưa được thực hiện, dẫn đến việc cô phải tự đăng tải bài viết trên mạng xã hội.

MC Thanh Thảo sinh năm 1981, là gương mặt quen thuộc với khán giả phía Nam. Cô ừng gắn bó với các chương trình truyền hình như: Vui cùng Hugo, Tam sao thất bản, Vietnam Idol....

Trong khi đó, MC Thu Thảo xuất thân là biên tập viên, sau đó trở thành MC tại nhiều chương trình truyền hình, sự kiện. Cô từng dẫn các chương trình như Camera8, Showbiz 24h... của VTV8.