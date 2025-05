Ngày 29/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa qua đã tổ chức hội nghị bốc thăm, lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm trong lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên năm 2025.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thực hiện Công văn số 1179/BCA-X05 ngày 31/3/2025 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong CAND; Kế hoạch số 38/KH-CQKSTS,TN ngày 28/01/2025 của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh Hưng Yên về xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an tỉnh, Thanh tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị tham mưu Giám đốc Công an tỉnh này tổ chức buổi bốc thăm ngẫu nhiên, lựa chọn đối tượng xác minh tài sản, thu nhập năm 2025.

Theo đó, năm 2025 có 4 đơn vị tại Công an tỉnh Hưng Yên được lựa chọn để tiến hành xác minh tài sản.

Cơ quan Kiểm soát tài sản thu nhập Công an tỉnh Hưng Yên sẽ xác minh tài sản với 10 cán bộ thuộc 4 đơn vị của Công an tỉnh này. Ảnh: CAHY

Các đơn vị gồm Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên.

Số người được lựa chọn để xác minh tối thiểu là 10% trong tổng số đối tượng thuộc diện kê khai tài sản hàng năm. Trong đó có ít nhất 1 trường hợp là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, qua bốc thăm ngẫu nhiên, Cơ quan Kiểm soát tài sản thu nhập Công an tỉnh này sẽ xác minh tài sản đối với 1 nhân sự thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; 2 nhân sự Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; 1 nhân sự thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh và 6 nhân sự thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là công tác thường xuyên của Cơ quan Kiểm soát tài sản thu nhập Công an tỉnh Hưng Yên theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Qua đó để biết rõ tài sản, thu nhập; biến động về tài sản, thu nhập và nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác quản lý cán bộ.