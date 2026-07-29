Bom tấn Người Nhện nhận mưa lời khen

Theo chia sẻ từ Variety, trái ngược với những e ngại ban đầu, dự án mới nhất về Người Nhện đang tạo ra hiệu ứng truyền miệng tuyệt vời. Hầu hết các cây bút phê bình đều đồng tình rằng tác phẩm đã mang góc nhìn đời thường trở lại màn ảnh rộng.

Kịch bản lần này đưa khán giả đến với mốc thời gian 4 năm sau sự kiện trong "Spider-Man: No Way Home". Lúc bấy giờ, toàn bộ thế giới đã hoàn toàn lãng quên Peter Parker do phép thuật của Doctor Strange. Chàng thanh niên phải đơn độc hành hiệp trượng nghĩa giữa thành phố New York sầm uất. Cậu không còn những người bạn thân thiết như MJ (Zendaya) hay Ned (Jacob Batalon) kề vai sát cánh. Thử thách càng nhân lên gấp bội khi cậu chạm trán một ác nhân bí ẩn mang năng lực ngoại cảm vô cùng đáng sợ do nữ diễn viên Sadie Sink thủ vai. Đồng thời, sức mạnh bên trong Peter cũng đang tiến hóa vượt ngoài tầm kiểm soát.



Một cảnh trong trailer bom tấn "Spider-Man: Brand New Day". IG.

Các chuyên gia điện ảnh đánh giá rất cao sự thay đổi phong cách đầy mạo hiểm này. Cây bút Erik Davis của Fandango cho rằng đây là phiên bản Người Nhện trưởng thành nhất trong kỷ nguyên do Tom Holland đóng chính. Anh đặc biệt thích thú sự kết hợp ăn ý cùng Punisher, tạo nên một chất liệu pha trộn hài hòa giữa yếu tố trinh thám cùng giật gân tâm lý.

Tán đồng quan điểm trên, Kevin Verma của tờ Nexus Point ngợi khen kịch bản đã làm nền tảng vững chắc giúp các nhân vật bứt phá. Nhà bình luận Wendy Lee Szany khẳng định bộ phim sở hữu nhiều pha hành động đỉnh cao đan xen các phút giây cảm động lấy đi nước mắt của người xem. Việc đưa Người Nhện trở lại đường phố, bớt đi sự rối rắm của đa vũ trụ chính là điểm cộng lớn nhất theo góc nhìn từ chuyên gia Peter Howell. Ông cho rằng đạo diễn Destin Daniel Cretton đã khéo léo giải quyết triệt để những dư âm cảm xúc từng bị bỏ ngỏ cách đây 5 năm.

Dự án "Spider-Man: Brand New Day" tiêu tốn mức ngân sách sản xuất ước tính lên tới 250 triệu USD. Con số khổng lồ này đặt ra áp lực không hề nhỏ cho đoàn làm phim. Trước đây, các phần phim tiền nhiệm như "Spider-Man: Far From Home" hay "Spider-Man: No Way Home" đều dễ dàng chinh phục cột mốc tỷ đô. Những thành công vang dội đó một phần được hưởng lợi từ hiệu ứng bùng nổ của "Avengers: Endgame".

Thời gian gần đây, thương hiệu điện ảnh đình đám này đang phải đối mặt với phong độ sụt giảm. Do vậy, phản ứng bùng nổ tại các buổi chiếu thử đem lại tia hy vọng lớn lao cho nhà sản xuất. Giới quan sát nhận định hành trình mới của Người Nhện sẽ tạo đà tâm lý cực kỳ thuận lợi trước khi siêu phẩm "Avengers: Doomsday" ra rạp vào tháng 12 năm nay. Màn trình diễn đỉnh cao của Tom Holland hứa hẹn mang đến một cú hích thực sự, giúp hãng phim lấy lại vị thế thống trị trên thị trường toàn cầu.

Theo: t/h