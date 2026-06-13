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Bom tấn "The Odyssey" và tham vọng của Christopher Nolan

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Nam Khánh Thứ bảy, ngày 13/06/2026 19:00 GMT+7
Dự án điện ảnh "The Odyssey" với kinh phí 250 triệu USD đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của đạo diễn Christopher Nolan.
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Chia sẻ với tạp chí Time hồi tháng 5, nhà làm phim lừng danh cho rằng Hollywood vẫn đang thiếu vắng một bản chuyển thể thực sự xứng tầm với quy mô của các tác phẩm sử thi. Ông gọi đó là một khoảng trống kỳ lạ trong lịch sử môn nghệ thuật thứ bảy. Nhận định này phần nào lý giải quyết định dồn toàn lực thực hiện "The Odyssey" sau gần 30 năm cống hiến cho màn ảnh rộng. Ý tưởng chuyển thể thi ca do tác giả Homer chắp bút từng nhen nhóm cách đây hơn hai thập niên khi vị đạo diễn này đàm phán thực hiện "Troy" năm 2004 nhưng bất thành. Sau khi gặt hái hàng loạt thành công rực rỡ qua các tác phẩm kinh điển như "The Dark Knight", "Interstellar" hay cú hích mang tên "Oppenheimer" thu về gần một tỷ USD cùng bảy tượng vàng Oscar, ông mới chính thức hiện thực hóa được giấc mơ dang dở.

Dự án điện ảnh "The Odyssey" với kinh phí 250 triệu USD đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của đạo diễn Christopher Nolan.

Nguyên tác văn học kể về hành trình vất vả kéo dài 10 năm của người anh hùng Odysseus trên đường quay về vương quốc Ithaca ngay khi kết thúc cuộc chiến thành Troy. Song song đó là câu chuyện người vợ Penelope kiên cường bảo vệ gia đình, mỏi mòn chờ đợi phu quân trước những thế lực nhăm nhe chiếm đoạt ngai vàng. Dựa trên chất liệu đồ sộ này, bộ phim sẽ đưa khán giả theo chân Odysseus vượt qua muôn vàn kiếp nạn được thử thách bởi các vị thần cùng những sinh vật truyền thuyết như gã khổng lồ một mắt Polyphemus, nữ phù thủy Circe, tiên nữ Calypso hay loài Siren mang giọng hát đầy mê hoặc. Siêu phẩm trên dự kiến khởi chiếu toàn cầu vào ngày 17/7 nhưng sức nóng đã bùng nổ mạnh mẽ đầu tháng 6 lúc lượng khán giả đổ xô đặt vé làm sập hệ thống của hàng loạt cụm rạp tại Mỹ.

Được đánh giá là trường hợp hiếm hoi có khả năng nâng tầm mọi dự án, giới chuyên môn đặt kỳ vọng cực lớn vào màn trình diễn lần này của Christopher Nolan. Cùng mức kinh phí khổng lồ 250 triệu USD do Universal Pictures hợp tác cùng công ty Syncopy sản xuất, đây là thước phim đầu tiên trong lịch sử sử dụng hoàn toàn máy quay IMAX 70 mm. Đội ngũ sản xuất đã tiêu tốn gần 610 km phim nhựa, tương đương khoảng ba triệu USD, cho 91 ngày ghi hình không ngừng nghỉ. Thay vì lạm dụng phông xanh hay kỹ xảo máy tính CGI, ông duy trì triết lý làm phim chân thực khi đưa êkíp chu du qua Scotland, Sicily (Italy), Iceland, Morocco hay Hy Lạp nhằm bắt trọn sự hùng vĩ của tự nhiên. Đạo diễn quan niệm các hiện tượng tự nhiên thời Đồ đồng chính là tiếng nói của thần linh, do đó thiên nhiên khắc nghiệt đóng vai trò như một nhân vật thực thụ trong câu chuyện.

Sự tỉ mỉ được thể hiện qua con tàu của Odysseus khi nó có thể vận hành thực tế trên biển. Trong phân đoạn thành Troy bị tập kích lúc nửa đêm, nhà quay phim Hoyte van Hoytema đã thiết lập một hệ thống hàng trăm đèn LED nhằm tạo ra ánh sáng chân thực hệt như lửa thật. Thậm chí, nhằm mô phỏng chuyển động cho sinh vật khổng lồ một mắt Cyclops, đội ngũ đã mời Bill Irwin trực tiếp thực hiện diễn xuất thay vì vẽ kỹ xảo hoàn toàn.

Cùng sự đầu tư vô tiền khoáng hậu, dàn diễn viên xuất hiện trong dự án cũng quy tụ những gương mặt chói sáng nhất. Matt Damon hóa thân thành Odysseus, sát cánh cùng nam diễn viên trẻ Tom Holland trong vai con trai Telemachus. Minh tinh Anne Hathaway vào vai Penelope, trong khi Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron lần lượt đảm nhận các nhân vật nữ thần Athena, Helen thành Troy cùng nữ thần Calypso. Robert Pattinson cũng góp mặt qua vai thủ lĩnh nhóm cầu hôn Antinous.

Nam chính Matt Damon bộc bạch quá trình ghi hình là kỷ niệm đáng nhớ nhất đời anh. Tài tử đã trải qua những buổi đi bộ miệt mài lên lâu đài Santa Caterina ở vùng Sicily, chịu đựng cái lạnh buốt giá ngâm mình dưới cơn mưa tại Iceland hay đối mặt với bão cát mịt mù lúc quay hình ở Morocco. Vượt lên mọi khó khăn đó, "The Odyssey" mang trên mình sứ mệnh củng cố vị thế của những bom tấn chiếu rạp giữa kỷ nguyên phim trực tuyến đang phát triển rực rỡ.

Theo: t/h
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