Bồn cầu vàng, túi chất đầy tiền: Bê bối tham nhũng đe dọa vị thế của ông Zelensky

Những hình ảnh thu giữ tại hiện trường - bao gồm túi lớn chứa đầy ngoại tệ và các vật dụng xa xỉ như bồn cầu mạ vàng - nhanh chóng trở thành biểu tượng của cuộc khủng hoảng đang đe dọa niềm tin vào chính phủ Kiev trong bối cảnh đất nước vẫn chìm sâu trong chiến tranh, theo Financial Times.

Đường dây “ăn chia” hàng chục triệu USD trong ngành năng lượng

Chiến dịch mang tên Operation Midas, do Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) phối hợp Văn phòng Công tố viên Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAPO) triển khai trong suốt 15 tháng, phát hiện một hệ thống nhận hối lộ tinh vi trong các hợp đồng của Energoatom - tập đoàn nhà nước quản lý điện hạt nhân Ukraine. Theo NABU, các nhà thầu bị yêu cầu trích lại 10%–15% giá trị hợp đồng để được ký kết hoặc gia hạn, với số tiền chảy về một nhóm nhỏ những người có ảnh hưởng trong chính quyền.

Số tiền thu lợi bất chính ước tính lên tới 100 triệu USD, theo tài liệu điều tra. Nhiều khoản trong số này được phát hiện trong các cuộc khám xét tại nhà riêng của nhân vật liên quan, được cất giữ trong vali, túi nilon hoặc két sắt giấu kín. Hình ảnh những túi ngoại tệ - đô la, euro và hryvnia - khiến công chúng phẫn nộ khi nền kinh tế đang kiệt quệ và quân đội phải tiết kiệm từng đồng để duy trì sức chiến đấu.



Nổi bật nhất trong mạng lưới bị cáo buộc là Timur Mindich, doanh nhân có quan hệ thân thiết lâu năm với ông Zelensky và từng tham gia các hoạt động kinh doanh giải trí của ông. Trong các cuộc ghi âm bí mật do NABU thu thập - lên đến hơn 1.000 giờ - Mindich được nhắc đến bằng biệt danh “Karlson”, với vai trò như người phân chia các khoản hối lộ cho quan chức cấp cao và thiết lập mạng lưới ảnh hưởng trong ngành năng lượng.

Những quan chức khác được nêu tên bao gồm cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov và cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko, người đã bị đình chỉ công tác ngay sau khi bê bối bị phanh phui. Dù chưa bị truy tố, các nhân vật này đang đối mặt với sức ép chính trị nặng nề và sự giám sát ngày càng lớn của công chúng.

Bồn cầu vàng: Biểu tượng của sự sa đọa

Một chi tiết khiến dư luận đặc biệt chú ý là thông tin về bồn cầu mạ vàng tại một trong những bất động sản liên quan đến các nghi phạm. Dù chưa được xác nhận chính thức, hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được xem như biểu tượng của tham nhũng thời chiến - khi tiền công, tiền viện trợ và nguồn lực quốc gia bị sử dụng cho lối sống xa hoa thay vì cho quân đội hoặc tái thiết đất nước, theo Financial Times.

Trước áp lực ngày một tăng, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh tạm đình chỉ một số quan chức bị nghi ngờ và yêu cầu điều tra không có vùng cấm. Tuy nhiên, nhiều tổ chức xã hội dân sự và các chuyên gia chống tham nhũng chỉ trích phản ứng ban đầu của ông là “chậm chạp và dè dặt”, đặc biệt trong bối cảnh Ukraine đang cố gắng duy trì niềm tin từ các nhà tài trợ phương Tây.

Đáng chú ý, Zelenskyy trước đó từng đề xuất cải tổ nhằm tăng quyền giám sát của chính phủ đối với NABU và SAPO - điều khiến các đối tác quốc tế lo ngại về nguy cơ suy yếu cơ chế kiểm soát quyền lực. Sau làn sóng phản đối mạnh mẽ, Quốc hội Ukraine đã phải bỏ phiếu khôi phục tính độc lập của hai cơ quan này.

Nguy cơ chính trị và hệ lụy đối với viện trợ quốc tế

Các nhà phân tích nhận định bê bối lần này có thể trở thành bước ngoặt trong nhiệm kỳ của ông Zelensky. Hình ảnh “lãnh đạo thời chiến” vốn mang lại uy tín lớn cho ông giờ đứng trước thách thức khi những người thân cận bị cáo buộc lợi dụng chiến tranh để trục lợi.

Đối với phương Tây, nơi Ukraine đang trông đợi những gói viện trợ mới, vụ việc đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch và năng lực quản trị. Nếu Kiev không chứng minh được quyết tâm xử lý tận gốc nạn tham nhũng, sự ủng hộ tài chính có thể giảm sút - một rủi ro nghiêm trọng khi Ukraine cần nguồn lực khổng lồ để duy trì phòng thủ và phục hồi kinh tế.

Bê bối tham nhũng lần này không chỉ là câu chuyện về những chiếc túi đựng đầy tiền mặt hay đồ dùng xa xỉ. Nó phơi bày khoảng trống thể chế trong quản lý doanh nghiệp nhà nước, sự yếu kém trong kiểm soát quyền lực và nguy cơ xói mòn niềm tin của người dân vào chính phủ trong thời khắc sinh tử của đất nước.

Việc ông Zelensky và chính quyền của ông chọn cách xử lý thế nào - trấn áp quyết liệt hay tiếp tục chùn bước - sẽ quyết định không chỉ tương lai chính trị của ông, mà cả khả năng Ukraine duy trì sự hỗ trợ của phương Tây trong cuộc chiến kéo dài với Nga.