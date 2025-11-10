"Bóng đá Malaysia đang bị nội công, ngoại kích, mất tiền, mất danh dự"

7 cầu thủ nhập tịch khởi kiện FAM, đòi Malaysia bồi thường?

Một diễn biến mới tiếp tục làm rúng động bóng đá Malaysia, khi 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Arrocha (Palmero), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel được cho là đang chuẩn bị kiện LĐBĐ Malaysia (FAM) để đòi bồi thường thiệt hại sau án phạt nặng của LĐBĐ Thế giới (FIFA).

Theo nhật báo Harian Metro, nhóm cầu thủ này cho rằng FAM phải chịu trách nhiệm vì những sai sót trong quá trình nộp hồ sơ nhập tịch, dẫn đến việc họ bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng và bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) mỗi người. “Các luật sư ở nước ngoài đang làm việc với nhóm 7 cầu thủ để xúc tiến thủ tục khởi kiện FAM,” Harian Metro dẫn nguồn tin thân cận cho biết.

Bóng đá Malaysia đang bị nội công ngoại kích. Ảnh: NST.

Vụ việc bắt nguồn từ án phạt mà FIFA công bố cuối tháng 9, trong đó kết luận hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ nói trên “không hợp lệ” do có yếu tố gian dối. Dù FAM đã gửi đơn kháng cáo vào giữa tháng 10, FIFA vẫn bác bỏ và giữ nguyên quyết định treo giò toàn bộ nhóm cầu thủ. Hệ quả là nhiều người trong số họ mất việc hoặc bị CLB chủ quản thanh lý hợp đồng, như trường hợp của Rodrigo Holgado (America de Cali, Colombia) hay Gabriel Palmero (Unionistas de Salamanca, Tây Ban Nha).

Nhà báo Firdaus Hashim của Metro nhận định: “Kế sinh nhai của họ đã bị tước đoạt, nên việc khởi kiện FAM là điều dễ hiểu. Đây là cách duy nhất để họ tìm kiếm sự bồi thường và chứng minh mình không cố ý gian lận”. Ông cũng cho rằng, nếu vụ kiện thành công, nhóm cầu thủ này có thể được xem xét giảm án tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Trong khi đó, FAM vẫn đang nỗ lực chuẩn bị hồ sơ kháng cáo lên CAS để “giải cứu danh dự”, nhưng tình thế ngày càng khó khăn khi chính những cầu thủ từng khoác áo ĐT Malaysia lại quay sang kiện ngược lại. Giới chuyên môn cảnh báo, nếu FAM thua cả hai vụ kiện – một với FIFA và một với nhóm cầu thủ nhập tịch – tổ chức này có thể đối diện tổn thất tài chính nghiêm trọng, thậm chí khủng hoảng uy tín ở tầm quốc tế.

Tờ Harian Metro nhận định ngắn gọn: “Bóng đá Malaysia đang bị nội công ngoại kích. FIFA thì cứng rắn, còn các cầu thủ nhập tịch thì mất niềm tin. Đây có thể là giai đoạn đen tối nhất của FAM trong nhiều năm qua”.