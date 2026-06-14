Brazil lập kỷ lục bất bại 88 năm ở trận ra quân World Cup

Brazil bất bại ở trận ra quân World Cup trong 88 năm

Brazil là đội tuyển duy nhất góp mặt ở toàn bộ 23 kỳ World Cup kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1930. Không chỉ sở hữu số lần tham dự nhiều nhất, “Selecao” còn đang nắm giữ kỷ lục 5 lần vô địch FIFA World Cup vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002. Chính vì vậy, World Cup luôn được xem là sân khấu lớn nhất để đội bóng áo vàng xanh thể hiện đẳng cấp và bản sắc của mình.

Tuy nhiên, hành trình huy hoàng ấy không khởi đầu bằng những chiến thắng vang dội. Ở kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 tại Uruguay, Brazil bước vào giải với nhiều kỳ vọng nhưng lại chịu ảnh hưởng bởi những bất đồng trong nội bộ bóng đá nước nhà. Đội hình khi đó chủ yếu gồm các cầu thủ đến từ Rio de Janeiro và không thể hiện được sức mạnh thực sự. Kết quả là họ thất bại 1-2 trước Nam Tư trong trận ra quân, mở đầu cho một giải đấu đáng quên.



Brazil bất bại ở trận ra quân World Cup trong 88 năm. Ảnh: AP.

Tại World Cup 1934 ở Italia, Brazil tiếp tục gây thất vọng khi để thua Tây Ban Nha 1-3 ngay ở trận đấu đầu tiên. Do giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp ngay từ vòng đầu, thất bại này cũng đồng nghĩa với việc đại diện Nam Mỹ lập tức bị loại. Đó cũng là lần cuối cùng Brazil phải nếm trải cảm giác thất bại trong trận mở màn World Cup.

Kể từ sau năm 1934, đội tuyển Brazil đã xây dựng nên một chuỗi trận ra quân đáng kinh ngạc kéo dài tới 88 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, Selecao luôn tránh được thất bại ở trận đấu đầu tiên tại mỗi kỳ World Cup. Dù có những thời điểm gặp khó khăn như trận hòa 0-0 trước Nam Tư năm 1974 hay kết quả hòa 1-1 với Thụy Điển tại World Cup 1978, đội bóng áo vàng xanh vẫn duy trì thành tích bất bại đầy ấn tượng.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong lịch sử các trận mở màn của Brazil là những cuộc đối đầu với Mexico. “Selecao” đã 3 lần đánh bại đại diện Bắc Mỹ ở trận ra quân World Cup và ghi tổng cộng 11 bàn thắng mà không để thủng lưới lần nào. Đây là thành tích đối đầu vượt trội nhất của Brazil trước một đối thủ trong các trận mở màn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Không chỉ bất bại, Brazil còn thể hiện sức mạnh tấn công đáng nể khi ghi tới 48 bàn thắng trong các trận đấu mở màn World Cup. Lối chơi tấn công quyến rũ, kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng bản sắc bóng đá Samba đã trở thành thương hiệu giúp đội tuyển này luôn tạo được dấu ấn mỗi khi bước vào giải đấu.

Tại World Cup 2026, Brazil hoà 1-1 với Morocco ở trận ra quân ở bảng C. Ismael Saibari là người mở tỷ số cho đại diện châu Phi vào phút 21. Bàn gỡ của "Selecao" đến từ Vinicius Junior (32').



Lịch sử các trận mở màn World Cup của Brazil:



World Cup 1930: Brazil 1-2 Nam Tư



World Cup 1934: Brazil 1-3 Tây Ban Nha



World Cup 1938: Brazil 6-5 Ba Lan



World Cup 1950: Brazil 4-0 Mexico



World Cup 1954: Brazil 5-0 Mexico



World Cup 1958: Brazil 3-0 Áo



World Cup 1962: Brazil 2-0 Mexico



World Cup 1966: Brazil 2-0 Bulgaria



World Cup 1970: Brazil 4-1 Tiệp Khắc



World Cup 1974: Brazil 0-0 Nam Tư



World Cup 1978: Brazil 1-1 Thụy Điển



World Cup 1982: Brazil 2-1 Liên Xô



World Cup 1986: Brazil 1-0 Tây Ban Nha



World Cup 1990: Brazil 2-1 Thụy Điển



World Cup 1994: Brazil 2-0 Nga



World Cup 1998: Brazil 2-1 Scotland



World Cup 2002: Brazil 2-1 Thổ Nhĩ Kỳ



World Cup 2006: Brazil 1-0 Croatia



World Cup 2010: Brazil 2-1 Triều Tiên



World Cup 2014: Brazil 3-1 Croatia



World Cup 2018: Brazil 1-1 Thụy Sĩ



World Cup 2022: Brazil 2-0 Serbia



World Cup 2026: Brazil 1-1 Morocco