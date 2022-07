Ngôi sao hành động nổi tiếng Bruce Willis là một biểu tượng điện ảnh của Hollywood. Trong đó, bộ phim mà anh được biết tới nhiều nhất chính là "bom tấn" Die Hard. Đương nhiên, khi coi Bruce Willis là một trong những tên tuổi lớn nhất ở kinh đô điện ảnh, nhiều người tự hỏi Bruce Willis được trả bao nhiêu cho bộ phim này?

Bruce Willis được trả bao nhiêu tiền trong Die Hard? (Ảnh: SR)

Bắt đầu xuất hiện trên truyền hình vào giữa những năm 1980 trong Moonlighting, Bruce Willis nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi của mình. Được đảm nhận vai chính trong Die Hard của 20th Century Fox năm 1988, Bruce Willis ngay lập tức trở thành một gương mặt diễn viên nổi tiếng trên toàn thế giới.

Trong thời điểm những tựa phim hành động anh hùng tràn ngập các rạp chiếu phim thập niên 80, Bruce Willis thấy mình đang ở trong lãnh địa hiếm có, đó là đứng đầu phòng vé và nằm trong "tầng trên" Hollywood. Là người hùng trong Die Hard, John McClane, sức mạnh ngôi sao của Bruce Willis đã giúp anh có được vận may khi được yêu mến và quan tâm bởi nhiều hãng phim trong những năm 90.

Trước khi các ngôi sao điện ảnh được trả thù lao ngất ngưởng như hiện nay thì vào thời kỳ "sáng chói" của mình, Bruce Willis cũng được trả khá hậu hĩnh cho Die Hard. Mức lương của Bruce Willis cho vai chính của phim đã lên tới 5 triệu USD. Đó là một số tiền gây sốc vào thời điểm vai diễn Die Hard của anh ra mắt khán giả.

Theo một bài báo năm 1988 trên The New York Times, Bruce Willis được cho là đã thiết lập một tiền lệ mới trong hệ thống trả cát-xê ở Hollywood. Mức lương "nhảy vọt" của Bruce Willis được so sánh với những ứng cử viên khổng lồ của Hollywood như Dustin Hoffman và Robert Redford.

Bruce Willis trong Die Hard. (Ảnh trong phim).

Nhìn vào các phần tiếp theo của loạt phim hành động Die Hard cực kỳ nổi tiếng của Bruce Willis, dĩ nhiên thù lao cho Bruce Willis càng tăng cao. Nam diễn viên nhận được một khoản tiền lớn hơn cho bộ phim ăn khách Die Hard 2 năm 1990 với mức lương tăng thêm 7,5 triệu USD. Khi nói đến tựa phim thứ ba của loạt phim hành động, Die Hard With a Vengeance (1995), Willis được mời trở lại vai chính với khoản thù lao khổng lồ 15 triệu USD.

Các phần tiếp theo được tiếp tục sau một thời gian dài gián đoạn của nhân vật anh hùng John McClane. Hơn 10 năm sau, Willis tiếp tục tham gia Die Hard: Live Free or Die Hard năm 2007, thu về con số khổng lồ 25 triệu USD cho phần phim thứ tư. Phần tiếp theo của nó, A Good Day To Die Hard (2013) được hãng phim dành cho Bruce Willis với số tiền không xác định, để xuất hiện lần cuối với vai John McClane.

Mới đây, ngôi sao hành động này đã cho biết anh vĩnh viễn ngừng hoạt động vì chứng mất ngôn ngữ, nên không có cơ hội cho bộ phim Die Hard tiếp theo, có khả năng số tiền trả cho anh thậm chí còn cao hơn. Khoản tiền mà Bruce Willis được trả cho Die Hard, đã định nghĩa lại tiền thù lao mà diễn viên được hưởng trong các bộ phim "bom tấn".